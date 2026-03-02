Sky express: Έως Πέμπτη 5 Μαρτίου ακύρωση πτήσεων προς και από το Τελ Αβίβ

0

Τι πρέπει να γνωρίζει το επιβατικό κοινό

Εως την Πέμπτη 5 Μαρτίου ακυρώνει τις πτήσεις της προς και από Τελ Αβίβ (TLV) η Sky express, όπως γνωστοποίησε με ανακοίνωσή της.

Συγκεκριμένα, η Sky express αναφέρει πως ακυρώνονται, για το διάστημα από Κυριακή 1 Μαρτίου έως Πέμπτη 5 Μαρτίου, οι προγραμματισμένες πτήσεις της από τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών (ATH) προς το Διεθνές Αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν (TLV), καθώς και οι πτήσεις από το Διεθνές Αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν (TLV) προς τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών (ATH), λόγω της αναστολής της λειτουργίας του εναέριου χώρου του Ισραήλ.

Για τη διευκόλυνσή του το επιβατικό κοινό, μπορεί να επιλέξει μία από τις παρακάτω διαθέσιμες εναλλακτικές:

1. Δωρεάν αλλαγή του εισιτηρίου σε μελλοντική πτήση του ίδιου δρομολογίου με ημερομηνία αναχώρησης ως 31/12/2026, μέσω της επιλογής «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΑΤΗΣΗΣ» στο skyexpress.com.

2. Ακύρωση της κράτησης και έκδοση credit voucher, που αντιστοιχεί στο ποσό του εισιτηρίου σας, με διάρκεια ισχύος 12 μηνών, μέσω της επιλογής «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΑΤΗΣΗΣ» στο skyexpress.com.

3. Ακύρωση της κράτησης και επιστροφή χρημάτων, κατόπιν επικοινωνίας στο [email protected].

Οι επιβάτες των πτήσεων που επηρεάζονται έχουν ήδη λάβει προσωπική ενημέρωση.