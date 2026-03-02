Άλμα 13% για το πετρέλαιο μετά τις επιθέσεις στο Ιράν

0

Στα 80 δολάρια το Brent λόγω της ανάφλεξης στη Μέση Ανατολή

Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκονται οι διεθνείς αγορές ενέργειας, καθώς οι τιμές του πετρελαίου κατέγραψαν άλμα έως και 13% με το άνοιγμα των συναλλαγών στην Ασία. Η κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή, μετά τις στρατιωτικές επιχειρήσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν, πυροδότησε κύμα ανησυχίας για την ασφάλεια του παγκόσμιου εφοδιασμού με αργό. Η γεωπολιτική αβεβαιότητα επαναφέρει το φάσμα των υψηλών τιμών στην ενέργεια, επηρεάζοντας άμεσα τις ισορροπίες στην παγκόσμια οικονομία.

Η εικόνα στις διεθνείς αγορές

Κατά τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας, η τιμή του βαρελιού για το πετρέλαιο τύπου Brent (Βόρειας Θάλασσας) σημείωνε άνοδο 9,90%, αγγίζοντας τα 80,16 δολάρια, έχοντας προηγουμένως φτάσει σε επίπεδα αύξησης 13%. Αντίστοιχη ήταν η εικόνα και για την αμερικανική ποικιλία West Texas Intermediate (WTI), η οποία ενισχύθηκε κατά 8,25%, φτάνοντας στα 72,55 δολάρια το βαρέλι.

Τύπος Πετρελαίου Τιμή (Δολ./βαρέλι) Μεταβολή Ημερομηνία & Ώρα (Ελλάδος) Brent 80,16 +9,90% (έως +13%) 02/03/2026 - 01:15 WTI 72,55 +8,25% 02/03/2026 - 01:15

Η απειλή στα Στενά του Χουρμούζ

Η αγορά στρέφει πλέον το βλέμμα της με αγωνία στα Στενά του Χουρμούζ, το κρισιμότερο ίσως σημείο για τη διεθνή ναυσιπλοΐα και το ενεργειακό εμπόριο. Από το συγκεκριμένο πέρασμα διακινείται καθημερινά περίπου το 20% της παγκόσμιας κατανάλωσης πετρελαίου. Οποιαδήποτε εμπλοκή ή απειλή στις θαλάσσιες μεταφορές της περιοχής μπορεί να διατηρήσει τις τιμές σε υψηλά επίπεδα για παρατεταμένο χρονικό διάστημα.

Αξίζει να σημειωθεί πως η τιμή του Brent βρισκόταν στα 61 δολάρια στις αρχές του έτους, γεγονός που αναδεικνύει το μέγεθος της επιβάρυνσης που προκαλεί ο γεωπολιτικός κίνδυνος μέσα σε μόλις δύο μήνες. Οι αναλυτές εκτιμούν ότι η μεταβλητότητα θα παραμείνει το κύριο χαρακτηριστικό των επόμενων ημερών, όσο η κατάσταση στη Μέση Ανατολή παραμένει εκρηκτική.