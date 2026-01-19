Η Πάρος εδραιώνει τη θέση της στην καναδική αγορά

0

Οι προοπτικές για μια ευνοϊκή τουριστική περίοδο να είναι ήδη ορατές χάρη στις διεθνείς διακρίσεις

Δυναμικά ξεκίνησε το νέο έτος για την Πάρο, με τις προοπτικές για μια ευνοϊκή τουριστική περίοδο να είναι ήδη ορατές χάρη στις διεθνείς διακρίσεις που συνεχώς κερδίζει το κυκλαδίτικο νησί. Κεφαλαιοποιώντας αυτή την αναγνώριση, ο Δήμος Πάρου προχώρησε, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, από τα τέλη του προηγούμενου χρόνου, σε διπλωματική εξόρμηση σε χώρες με χαρακτηριστικά που συνδυάζουν το μεγάλο αριθμό διανυκτερεύσεων με το υψηλό επίπεδο καταναλωτικής δαπάνης.

Στο πλαίσιο αυτό, εγκαινιάστηκε πρόσφατα σειρά διαδικτυακών επαφών με δημοσιογράφους και bloggers από τον Καναδά, σε συνέχεια της πολύ επιτυχημένης συνάντησης της προέδρου της Τουριστικής Επιτροπής του Δήμου Κατερίνας Μπαρμπαρίγου με τον Neil Swain, σύμβουλο Επιχειρηματικής Ανάπτυξης της πρεσβείας του Καναδά, στη διάρκεια της έκθεσης Athens International Tourism & Culture Expo, η οποία διεξήχθη στο Ζάππειο Μέγαρο στην Αθήνα από τις 8 έως τις 10 Δεκεμβρίου 2025. Ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη παρουσιάσεις σε επιλεγμένους από την καναδική πρεσβεία εκπροσώπους των Μέσων Ενημέρωσης και η δράση αναμένεται να ολοκληρωθεί με την οργάνωση, την προσεχή άνοιξη, ταξιδιών εξοικείωσης στο νησί.

Η τουριστική αγορά του Καναδά παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, γιατί περιλαμβάνει κύριες ηλικίες ταξιδιωτών 35-65, είναι αγγλόφωνοι και γαλλόφωνοι (Québec), ενώ υψηλό ποσοστό συνταξιούχων ταξιδεύουν εκτός της βασικής περιόδου αιχμής. Θεωρούνται τουρίστες υψηλής δαπάνης, αφού, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία, ξοδεύουν ανά ταξίδι στο εξωτερικό περίπου 2.000 δολάρια Καναδά, ενώ οι συνολικές ταξιδιωτικές δαπάνες φτάνουν τα 14,2 δισ. δολάρια Καναδά.

Επιλέγουν καταλύματα μεσαίας & υψηλής κατηγορίας και έχουν ενδιαφέρον για την τοπική γαστρονομία, τις πολιτιστικές εμπειρίες και τα τοπικά προϊόντα. Το είδος των διακοπών που αναζητούν είναι ήλιος και θάλασσα, πολιτισμός κα Ιστορία, γαστρονομία και κρασί και φύση με ήπιες δραστηριότητες, στοιχεία που συνάδουν με τη στρατηγική και τα ενδιαφέροντα της Πάρου. Σημαντικό επίσης στοιχείο είναι ότι η μέση διάρκεια ταξιδιού είναι 7-14 ημέρες, ενώ επιλέγουν να ταξιδέψουν άνοιξη και φθινόπωρο, συμβάλλοντας με αυτό τον τρόπο στην επέκταση της τουριστικής περιόδου.

Η στοχευμένη προσέγγιση των αγορών που επιχειρεί ο Δήμος Πάρου με έμφαση στην επέκταση της τουριστικής περιόδου, στη διεύρυνση της μέσης παραμονής και στην ενίσχυση των τουριστικών εσόδων, αποδείχθηκε και μόλις πρόσφατα από σειρά διεθνών διακρίσεων, επισημάνθηκε στο ΑΠΕ ΜΠΕ.

Υπενθυμίζεται ότι το business insider αναγνώρισε ότι η Πάρος έχει εξελιχθεί σε ελκυστική εναλλακτική για εύπορους ταξιδιώτες, καθώς συνδυάζει παραλίες, γραφικά χωριά και νυχτερινή ζωή, αλλά χωρίς τον συνωστισμό. Ο τουρισμός στην Πάρο έχει αυξηθεί σταθερά την τελευταία δεκαετία, ιδιαίτερα από ταξιδιώτες πολυτελείας, σύμφωνα με το μέσο ενημέρωσης. Και δεν είναι το μόνο. Ήδη από το 2024, παρουσιάζοντας την Πάρο, η ταξιδιωτική ιστοσελίδα Elegant Resorts είχε σημειώσει ότι η Πάρος, φημισμένη για τις φανταστικές παραλίες και τα όμορφα χωριά της, είναι ένα πολυτελές ελληνικό νησί που συνδυάζει τον σύγχρονο τρόπο ζωής με τα παραδοσιακά στοιχεία με τον πιο μοναδικό τρόπο, διαθέτει παραδοσιακή αρχιτεκτονική, έντονη νυχτερινή ζωή, γραφικά τοπία, μαγευτικά αγροτικά χωριά και μια παραλία που ταιριάζει σε κάθε διάθεση.

Η Πάρος όντως προσελκύει όλο και περισσότερο το ενδιαφέρον επισκεπτών υψηλού εισοδηματικού επιπέδου και θεωρείται πλέον ένας κορυφαίος πολυτελής προορισμός, αναπτύσσοντας τον τουρισμό πολυτελείας, ενώ παράλληλα διατηρεί μια πιο ήρεμη ατμόσφαιρα σε σχέση με άλλα κυκλαδίτικα νησιά, κάτι που την καθιστά ελκυστική για υψηλής ποιότητας τουρισμό και πολυτελείς διακοπές.

Έχει λάβει διεθνείς διακρίσεις ως ένας από τους καλύτερους καλοκαιρινούς προορισμούς παγκοσμίως, όπως αναφέρεται από το περιοδικό Forbes (2024). Κάνει σταθερά βήματα προς την κατεύθυνση του τουρισμού υψηλού επιπέδου, εδραιώνοντας τη φήμη της ως ποιοτικός προορισμός, σε σύγκριση με άλλα υπερ-τουριστικά νησιά, προσελκύοντας επισκέπτες που αναζητούν ποιότητα και ηρεμία, όπως είχε αναφέρει το άρθρο του insider.gr (2024).

Παράλληλα, διατηρεί το ενδιαφέρον Ελλήνων και ξένων επισκεπτών ακόμα και εκτός καλοκαιριού, χάρη στις συνεχείς διακρίσεις της ως κορυφαίος διεθνής προορισμός και πολυτελής επιλογή, όπως αναφέρει το δημοσίευμα του Dnews.

Το κυκλαδίτικο νησί κατέλαβε πριν από λίγες ημέρες και την πρώτη θέση στη λίστα δημοφιλίας για το 2026 από το παγκόσμιας εμβέλειας ταξιδιωτικό μέσο Conde Nast Traveller, ενώ περιλήφθηκε μαζί με τη Μύκονο και τη Σαντορίνη στους 25 κορυφαίους προορισμούς για μήνα του μέλιτος το 2026 στα βραβεία Travellers' Choice Best of the Best του Tripadvisor που τιμούν το υψηλότερο επίπεδο αριστείας στα ταξίδια και απονέμονται σε όσους λαμβάνουν μεγάλο αριθμό πολύ θετικών κριτικών και απόψεων από την κοινότητα του Tripadvisor σε μια περίοδο 12 μηνών.