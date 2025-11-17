Σε κορυφαίο τουριστικό προορισμό για όλες τις εποχές του χρόνου φιλοδοξεί να αναδείξει τη Φλώρινα ο δήμος

0

Παρουσιάστηκε η συνολική στρατηγική για την προβολή της περιοχής

Ως έναν από τους κορυφαίους τουριστικούς προορισμούς της Ελλάδας, για όλες τις εποχές του χρόνου, φιλοδοξεί να αναδείξει τη Φλώρινα ο δήμος, όπως επισήμανε ο αρμόδιος δήμαρχος Βασίλειος Γιαννάκης, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, με την ευκαιρία τητουρισμόςς 40ής διεθνούς έκθεσης τουρισμού Philoxenia, στη Θεσσαλονίκη.

Ο κ. Γιαννάκης παρουσίασε τη συνολική στρατηγική του Δήμου για την τουριστική προβολή της περιοχής, υπογραμμίζοντας ότι ο σχεδιασμός αυτός υλοποιείται με συνέπεια, ώστε ο Δήμος Φλώρινας να αποκτήσει διακριτή και γνήσια τουριστική ταυτότητα. Ιδιαίτερη μνεία έγινε στην πρόσφατη βράβευση της Φλώρινας από τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού (ΕΟΤ) στη διεθνή έκθεση World Travel Market (WTM) στο Λονδίνο, όπου η περιοχή αναδείχθηκε ως «ο Καλύτερος Ορεινός Προορισμός της Ελλάδας», όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση του δήμου.

«Πρόκειται για μια διάκριση που δικαιώνει τις προσπάθειες τόσο του Δήμου Φλώρινας, όσο και της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, η οποία συμμετείχε στη συγκεκριμένη έκθεση και παρέλαβε την τιμητική αυτή διάκριση», επισήμανε ο κ. Γιαννάκης και πρόσθεσε ότι κοινό όραμα όλων των φορέων είναι η ευρύτερη περιοχή να αποτελέσει σημείο αναφοράς στον τουριστικό χάρτη της χώρας.

Ο δήμαρχος Φλώρινας εστίασε στην αυθεντικότητα ως ταυτοτικό στοιχείο του τόπου. Μια αυθεντικότητα παρούσα, όπως είπε, στους ανθρώπους, στη φύση, στις γεύσεις και στις καλλιτεχνικές δημιουργίες που γεννά η περιοχή. Παράλληλα, έκανε ιδιαίτερη αναφορά στο πολυδιάστατο πολιτιστικό απόθεμα της Φλώρινας, το οποίο, όπως χαρακτηριστικά είπε, «συνθέτει μια αρμονική συνύπαρξη του χθες με το σήμερα και αποτελεί αστείρευτη πηγή έμπνευσης για κάθε επισκέπτη».

Σύμφωνα με το ΑΠΕ ΜΠΕ, πέραν του δημάρχου, τον δήμο Φλώρινας εκπροσώπησαν στο τριήμερο της Philoxenia η αντιδήμαρχος Κοινωνικής Προστασίας, Πολιτισμού και Τουρισμού Σοφία Φουδούλη - Τζώτζη και ο προϊστάμενος της αντίστοιχης διεύθυνσης Αθανάσιος Κάτης.