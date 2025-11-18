Μητσοτάκης: Τα Μάρμαρα του Παρθενώνα πρέπει να επιστρέψουν – Σαν να κόβεις στη μέση τη Μόνα Λίζα

0

«Έχω τη φιλοδοξία να κάνω την Ελλάδα τον νούμερο ένα τουριστικό προορισμό στον κόσμο σε επίπεδο ποιότητας»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε συζήτηση με τη Βικτόρια Χίσλοπ στο πλαίσιο του συνεδρίου «Reimagine Tourism 2025» ερωτηθείς για τα μάρμαρα του Παρθενώνα ανέφερε ότι πρόκειται για πολύπλοκο ζήτημα και ότι δεν αποτελεί μυστικό ότι είμαστε σε συζητήσεις με το Βρετανικό Μουσείο.

«Δεν πιστεύω ότι έχουμε σημειώσει όση πρόοδο θα θέλαμε. Εγώ θα συνηγορήσω πάντοτε ότι τα Μάρμαρα του Παρθενώνα πρέπει να επιστρέψουν. Θα επιμείνω προσωπικά. Δεν νομίζω ότι είμαστε κοντά σε θετικό αποτέλεσμα, αλλά η κοινή γνώμη στο Ηνωμένο Βασίλειο αλλάζει υπέρ μας», τόνισε ο πρωθυπουργός, ενώ η Βικτόρια Χίσλοπ είπε ότι πρέπει να συμβεί και να βλέπουμε το μνημείο στην ολότητά του.

Ο κ. Μητσοτάκης επανέλαβε ότι είναι σαν να κόβεις στη μέση τη Μόνα Λίζα και τόνισε πως θα συνεχίσει την εκστρατεία μας. «Εμείς χτίζουμε έναν συνασπισμό όχι μόνο ως Ελλήνων, αλλά υπάρχουν και άλλοι φίλοι της Ελλάδας, που προσθέτουν τη φωνή τους σε αυτό το δίκαιο αίτημα», ανέφερε.

«Μπορούμε προς το Βρετανικό Μουσείο να προσφέρουμε συνεργασία αμοιβαία επωφελής. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχουμε νόμιμο ισχυρισμό», τόνισε μεταξύ άλλων, σύμφωνα με το ΑΠΕ ΜΠΕ.

Ο πρωθυπουργός δήλωσε επίσης πως η Ελλάδα κινείται στη σωστή κατεύθυνση. «Διατηρούμε ένα μοναδικό προϊόν σε επίπεδο τι μπορούμε να προσφέρουμε. Η χώρα έχει αφήσει πίσω τους χαλεπούς καιρούς. Όταν μιλάμε για την Ελλάδα ως χώρα προορισμού για τους ταξιδιώτες, έχω τη φιλοδοξία να κάνω την Ελλάδα τον νούμερο ένα τουριστικό προορισμό στον κόσμο σε επίπεδο ποιότητας», υπογράμμισε.

Ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε για την υπερβολική δόμηση ότι θα πρέπει να καταστήσουμε σαφές ότι θα σεβαστούμε το φυσικό περιβάλλον.

Σε ερώτηση αν είναι στα σχέδια της κυβέρνησης να βοηθήσει τις λιγότερο τουριστικές περιοχές, ο πρωθυπουργός ανέφερε ότι η μεγάλη πρόκληση είναι να επιμηκύνουμε την τουριστική περίοδο και να δώσουμε την ευκαιρία για πολλές εμπειρίες.

«Υπάρχουν τόσα πολλά αξιοθέατα, τόσα πολλά που έχουμε να προσφέρουμε σε πολιτιστικό επίπεδο. Σήμερα, είχα ραντεβού με έναν εκπρόσωπο από τις σημαντικότερες εταιρείας κρουαζιέρας. Υπάρχει τάση μυκονοποίησης. Θα πρέπει να βρουν και νέους προορισμούς. Ζητώ από την υπουργό να βρει μια ετικέτα οικολογική με σκοπό να αυξήσουν τους προορισμούς μας. Σκοπός μας είναι να υποστηρίξουμε τις επενδύσεις. Δεν χρειαζόμαστε υποστήριξη στους πιο ανεπτυγμένους προορισμούς, αλλά στους λιγότερο ανεπτυγμένους. Έγινε καταπληκτική δουλειά στη Μεσσηνία με το Costa Navarino», είπε μεταξύ άλλων.

Ο κ. Μητσοτάκης πρόσθεσε πως ζούμε σε μια μικρή χώρα η οποία έχει διαφορετικές παραδόσεις, ήθη, κλίμα και αυτό ανοίγει την ευκαιρία να έχουμε διαφοροποίηση στο προϊόν μας. «Θέλω οι άνθρωποι να επισκέπτονται την Ελλάδα, να αγοράζουν ελληνικά προϊόντα και να έρχονται ξανά ενδεχομένως σε άλλους προορισμούς. Υπάρχει μεγάλο δυναμικό που πρέπει να αξιοποιήσουμε και να συνεχίσουμε με την προώθηση των επενδύσεων σε μαρίνες ή σε λύσεις βιώσιμες που έχουν να κάνουν με την ανάπτυξη των νέων προορισμών», συμπλήρωσε.

Σε ερώτηση για το χαρακτηριστικό της φιλοξενίας και της αυθεντικότητας των Ελλήνων και πώς θα την προστατεύσουμε, ο κ. Μητσοτάκης έκανε αρχικά αναφορά στη βιοτεχνία μας.

«Πρόκειται για επαγγέλματα και τέχνες που έχουν μεταδοθεί από τη μία γενιά στην άλλη. Ας σκεφτούμε την τοπική κουζίνα. Όλα αυτά έχουν οικονομική αξία. Η μεγάλη πρόκληση για το κράτος είναι να τα διαφυλάξει, διασφαλίζοντας και την οικονομική αξία. Ένας ψαράς, για παράδειγμα, μπορεί να έχει πρόσθετο εισόδημα αν κάνει βαρκάδες το απόγευμα σε τουρίστες. Αυτό απαιτεί κατάρτιση, εκπαίδευση. Πρέπει να καταρτίσουμε και να πιστοποιήσουμε οδηγούς για ορειβατικές διαδρομές. Άρα, αυτό θέλει μετατόπιση από το ίδιο το κράτος. Υπάρχουν άνθρωποι που αναζητούν αυτή την αυθεντικότητα και θα τη βρεις σε όποιο μέρος της Ελλάδας και αν πας. Συμφωνώ απόλυτα με το σλόγκαν ότι η Ελλάδα είναι γεμάτη εκπλήξεις».

Ερωτηθείς ποια είναι τα πολιτιστικά επιτεύγματα σήμερα, ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι υπάρχει μια ζωντανή πολιτιστική σκηνή σήμερα. «Έχουμε κάθε λόγο να είμαστε περήφανοι για τη σύγχρονη τέχνη και κληρονομιά μας. Δεν υπάρχουν πολλές πόλεις σαν την Αθήνα που προσφέρουν πολλαπλά ερεθίσματα και αυτή τη μεγάλη δημιουργικότητα. Υπάρχει ένταση στην πολιτιστική παραγωγή. Μετά από τις κρίσεις που έχουμε περάσει ήταν κάτι το αναμενόμενο», ανέφερε.

Ερωτηθείς ποιος θα ήταν ένας προορισμός που θα υποδείκνυε σε κάποιον ξένο επισκέπτη στην Ελλάδα με εξαίρεση τα Λευκά Όρη, ο πρωθυπουργός είπε ότι αν ήταν νησί θα ήταν η Τήνος ή θα επέλεγε τη Λήμνο.

«Λίγο μπορεί να θυμίζει και τη Σκωτία λόγω της γεωλογίας του. Και το Ζαγόρι αν μου ζητούσαν έναν ορεινό προορισμό. Το έχουν ανακαλύψει πολλοί ξένοι επισκέπτες και βλέπουμε εδώ το δυναμικό των ορεινών προορισμών μας», συμπλήρωσε.