Μητσοτάκης για την ανεργία των νέων: «Από το 39, 5 στο 13%, κάτι αλλάζει»

Η ανάρτηση του πρωθυπουργού

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ανέβασε βίντεο στο διαδίκτυο για την ανεργία των νέων.

«Αυτές είναι οι απαντήσεις που έδωσαν οι νέοι. Πού πιστεύεις ότι βρίσκεται η Ελλάδα σε σχέση με τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες στην ανεργία των νέων;», ακούγεται αρχικά και στη συνέχεια ακολουθούν οι εξής απαντήσεις:

«Αρκετά ψηλά θεωρώ.

«Γύρω στο 10%;»

«Σε ένα σχετικά καλύτερο επίπεδο από ό,τι ήταν παλιά»

«Εικοσάδα»

«Είμαστε σίγουρα πάρα πολύ ψηλά».

Στη συνέχεια ο Πρωθυπουργός αναφέρει τα εξής, σύμφωνα με το ΑΠΕ ΜΠΕ.: «Η αλήθεια είναι ότι το 2019 η Ελλάδα ήταν πρωταθλήτρια στην Ευρώπη στην ανεργία των νέων με ποσοστό σχεδόν 40%. Που βρισκόμαστε όμως σήμερα;! Από το 39,5% που παραλάβαμε το 2019, η ανεργία των νέων έχει πέσει στο 13%. Πλέον είμαστε κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο! Κανείς, λοιπόν, δεν μπορεί να αμφισβητήσει ότι η ανεργία των νέων έπεσε και μάλιστα, σημαντικά. Όλα αυτά όμως δεν σας τα λέω για να πανηγυρίσουμε, αλλά γιατί κάτι αλλάζει.

Εδώ μιλάμε για δουλειές, μιλάμε για περισσότερες επιλογές, μιλάμε για καλύτερους μισθούς, μιλάμε για νέους που επιστρέφουν στην πατρίδα μας. Ξέρω , όμως, καλά ότι η ακρίβεια και κυρίως το στεγαστικό πιέζουν τους νέους μας. Για αυτό και συνεχίζουμε: Επαναλαμβάνω τον μηδενισμό του φόρου εισοδήματος για νέους έως 25 ετών, με εισόδημα έως 20.000 ευρώ. Αρκετοί, είμαι σίγουρος, ότι είδατε ήδη τη διαφορά στη μισθοδοσία σας. Με προγράμματα όπως το Σπίτι μου 2 που βοηθάει τους νέους να αποκτήσουν πρώτη κατοικία με χαμηλότοκο δάνειο. Με τη νέα αύξηση του κατώτατου μισθού, η οποία και θα ανακοινωθεί έως τα τέλη Μαρτίου. Η υπόσχεση παραμένει πάντα η ίδια. Όσο δύσκολη κι αν είναι η προσπάθεια: Οι νέοι να ζουν καλύτερα από τις προηγούμενες γενιές!».