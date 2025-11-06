Κεφαλογιάννη: Ενισχύεται σταθερά η ζήτηση από την Βρετανία, με σημαντική αύξηση στις αφίξεις και ιδίως στα τουριστικά έσοδα

0

Το 2024 ήταν χρονιά-ορόσημο για τον ελληνικό τουρισμό

Ενισχύονται οι πτήσεις από τα βρετανικά αεροδρόμια για ελληνικούς προορισμούς το 2026. Στο πλαίσιο της διεθνούς έκθεσης Τουρισμού World Travel Market 2025, στο Λονδίνο η υπουργός Τουρισμού, Όλγα Κεφαλογιάννη είχε συναντήσεις με κορυφαίους εκπροσώπους της ταξιδιωτικής αγοράς του Ηνωμένου Βασιλείου.

Με την εταιρεία British Airways, συζητήθηκε η περαιτέρω ενίσχυση των αεροπορικών συνδέσεων για το καλοκαίρι 2026 προς Ηράκλειο, Χανιά, Μύκονο και Πρέβεζα.

Η Jet2, κορυφαίος tour operator για την Ελλάδα, ανακοίνωσε το μεγαλύτερο πρόγραμμα στην ιστορία της, με 14 ελληνικούς προορισμούς και 3 εκατομμύρια διαθέσιμες θέσεις για το 2026, εντάσσοντας νέους προορισμούς όπως η Σάμος, η παράκτια ζώνη της Πιερίας (Olympus Riviera) και το Μεγανήσι.

Στο πλαίσιο των επαφών που είχε η υπουργός στην WTM με την αεροπορική εταιρεία EasyJet, έγινε αναφορά στην προγραμματισμένη, για το 2026, λειτουργία απευθείας πτήσεων από το Λονδίνο προς τη Θεσσαλονίκη καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, καθώς και σε επτά νέα θερινά δρομολόγια. Επιπλέον, οι εκπρόσωποι της εταιρείας ανέφεραν ότι εξετάζουν την αναβάθμιση της Θεσσαλονίκης σε περιφερειακό κόμβο (hub) για το πτητικό της έργο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε η κυρία Κεφαλογιάννη στη Διεθνή Έκθεση Τουρισμού η ζήτηση από την Βρετανία για την Ελλάδα ενισχύεται σταθερά, με σημαντική αύξηση στις αφίξεις και ιδίως τα τουριστικά έσοδα. Η βρετανική τουριστική βιομηχανία δείχνει ιδιαίτερη προτίμηση στην χώρα μας και επιδιώκει μακροπρόθεσμη σχέση με το υπουργείο Τουρισμού και τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού.

Μιλώντας στο πλαίσιο ειδικής εκδήλωσης με τίτλο «Greece Insights», η κυρία Κεφαλογιάννη τόνισε: «Η Ελλάδα έχει αναδειχθεί σε έναν από τους δέκα δημοφιλέστερους προορισμούς παγκοσμίως, αποτέλεσμα στρατηγικού σχεδιασμού, στοχευμένων επενδύσεων και συλλογικής προσπάθειας των ανθρώπων της, των επιχειρήσεων και των τοπικών κοινωνιών».

Επισήμανε ότι το 2024 ήταν χρονιά-ορόσημο για τον ελληνικό τουρισμό, με πάνω από 40 εκατομμύρια επισκέπτες, συμπεριλαμβανομένων των επιβατών κρουαζιέρας. Για το 2025 καταγράφεται ακόμα μεγαλύτερη δυναμική με διψήφια αύξηση στις ταξιδιωτικές εισπράξεις, ιδιαίτερα κατά τους «πλάγιους» και χειμερινούς μήνες, επιβεβαιώνοντας τη διεθνή απήχηση της χώρας και την ποιοτική αναβάθμιση της τουριστικής προσφοράς.

Η στρατηγική της Ελλάδας, σημείωσε η υπουργός, συνδυάζει την ανάπτυξη με το σεβασμό στο περιβάλλον και την πολιτιστική κληρονομιά, δημιουργώντας προστιθέμενη αξία για τους τοπικές κοινωνίες και τους ταξιδιώτες. Οι προτεραιότητες που έχουν τεθεί, δίνουν έμφαση στην βιωσιμότητα, την ποιότητα, την καινοτομία και τον εμπλουτισμό της τουριστικής προσφοράς, που καθιστούν τον ελληνικό τουρισμό ισχυρά ανταγωνιστικό.

Όπως είπε, η χώρα επενδύει σε ειδικές μορφές τουρισμού, προωθώντας επενδύσεις για την αναβάθμιση υποδομών, με στόχο ένα σύγχρονο, ανταγωνιστικό προϊόν.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε η υπουργός στον ψηφιακό μετασχηματισμό του ελληνικού τουρισμού, επισημαίνοντας ότι «αποτελεί βασικό πυλώνα για τον εμπλουτισμό της τουριστικής προσφοράς και την ενίσχυση της εμπειρίας των επισκεπτών».

Σημείωσε, επίσης, ότι οι πρωτοβουλίες αυτές θα ενισχύσουν σημαντικά και τη σύνδεση του τουρισμού με τον πολιτισμό, αναδεικνύοντας την Ελλάδα μέσα από τα μνημεία, τη γαστρονομία και τις παραδόσεις της, και προσελκύοντας ευρύτερα τμήματα της τουριστικής ζήτησης και δυνητικούς επισκέπτες από νέες και αναδυόμενές αγορές.

Επιπλέον, η υπουργός αναφέρθηκε στη σημασία της συμμετοχής των τοπικών κοινωνιών στην τουριστική ανάπτυξη. Ειδικότερα ανέδειξε τη σημασία της δημιουργίας Οργανισμών Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμών (DMMOs) σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, που προωθούν τη συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, με σκοπό τη βιώσιμη ανάπτυξη των προορισμών.

Όπως επισήμανε, η Περιφέρεια Αττικής πρωτοπορεί στην εφαρμογή του νέου αυτού μοντέλου, που μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στην αποδοτικότερη διαχείριση και προώθηση του προορισμού. Τα τελευταία χρόνια, σημείωσε η υπουργός, ο τουρισμός στην πρωτεύουσα εμφανίζει μία αξιοσημείωτη δυναμική, με ιδιαίτερα σημαντική αύξηση της τουριστικής κίνησης και των επενδύσεων. Η συνεργασία Υπ. Τουρισμού και Περιφέρειας σηματοδοτεί μια νέα εποχή για την Αθήνα, το παραλιακό μέτωπο και την ευρύτερη περιοχή.

Παράλληλα, η κυρία Κεφαλογιάννη συμμετείχε στη Σύνοδο Υπουργών Τουρισμού. Οι συζητήσεις επικεντρώθηκαν στην ανάδειξη του τουρισμού σε στρατηγικό μοχλό βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης, μέσα από επενδύσεις, ψηφιακή μετάβαση και ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού. Στην τοποθέτησή της, η υπουργός παρουσίασε τις πρωτοβουλίες για την αναβάθμιση της τουριστικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα. Επιπλέον, έκανε αναφορά στην διαρκή κατάρτιση και τα προγράμματα επανειδίκευσης και αναβάθμισης δεξιοτήτων (upskilling/ reskilling) του υπουργείου Τουρισμού, καθώς και στο πρόγραμμα «Φιλοξενία μου» σε συνεργασία με το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος για παιδιά της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.