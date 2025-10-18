«Κλειδί» ο θεματικός τουρισμός για τον Άγιο Νικόλαο – Από τους βασικούς στόχους, η δημιουργία Καταδυτικού Πάρκου

0

Η δημιουργία Καταδυτικού Πάρκου στον Άγιο Νικόλαο, αποτελεί έναν από τους βασικούς στρατηγικούς στόχους της Δημοτικής Αρχής, που τέθηκε μάλιστα στο επίκεντρο και πρόσφατης συνάντησης του δημάρχου Μανώλη Μενεγάκη, με ανώτατα στελέχη του υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

Μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο κ. Μενεγάκης, αναφέρθηκε στο έργο και τη σημασία του, ως τμήματος της πολιτικής που έχει ο δήμος Αγίου Νικολάου, για τη βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη, όπως και την ενίσχυση του θεματικού τουρισμού.

«Ο Άγιος Νικόλαος διαθέτει ένα μοναδικό θαλάσσιο περιβάλλον, με εξαιρετική διαύγεια νερών, πλούσια υποθαλάσσια μορφολογία και μεγάλη βιοποικιλότητα, στοιχεία που τον καθιστούν ιδανικό προορισμό για καταδύσεις αναψυχής. Στόχος μας είναι να αναδείξουμε αυτό το φυσικό πλεονέκτημα με τρόπο οργανωμένο, ασφαλή και συμβατό με την προστασία του θαλάσσιου οικοσυστήματος» τόνισε χαρακτηριστικά ο κ. Μενεγάκης, διευκρινίζοντας ότι ο τόπος που έχει χωροθετηθεί το προτεινόμενο Καταδυτικό Πάρκο βρίσκεται στην παράκτια περιοχή του Αγίου Νικολάου, περίπου 3 χλμ. βόρεια της πόλης.

«Το πάρκο θα καταλαμβάνει θαλάσσια επιφάνεια 30 στρεμμάτων και έχει επιλεγεί με γνώμονα την ασφάλεια των δυτών, την περιβαλλοντική ευαισθησία της περιοχής, καθώς και την εύκολη πρόσβαση από το λιμάνι και τις τουριστικές υποδομές της πόλης. Πρόκειται για έναν χώρο που συνδυάζει φυσικό κάλλος και λειτουργικότητα, στοιχεία απαραίτητα για τη βιωσιμότητα μιας τέτοιας υποδομής».

Σε ό,τι αφορά τη θετική συμβολή ενός τέτοιου πάρκου για την περιοχή, που ήδη είναι δημοφιλής τουριστική ζώνη, ο δήμαρχος Αγίου Νικολάου σημείωσε ότι ένα καταδυτικό πάρκο θα ενισχύσει ουσιαστικά τη θέση του Αγίου Νικολάου στον τουριστικό χάρτη της Μεσογείου, προσελκύοντας επισκέπτες υψηλής ποιότητας, που αναζητούν αυθεντικές εμπειρίες και δραστηριότητες κοντά στη φύση.

«Επιπλέον, θα συμβάλει στην επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου, στη στήριξη των τοπικών επιχειρήσεων (ξενοδοχειακών, καταδυτικών, εστίασης) και στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, ενώ παράλληλα θα θα αναδείξει τον θαλάσσιο πλούτο της περιοχής, προσφέροντας δυνατότητες για περιβαλλοντική εκπαίδευση και έρευνα».

Μάλιστα ο Μανώλης Μενεγάκης, επισήμανε ότι ο απώτερος στόχος είναι να αναπτυχθεί ένας «θεματικός πυρήνας θαλάσσιου τουρισμού», ο οποίος θα λειτουργεί με σεβασμό στο φυσικό περιβάλλον και θα προσφέρει σημαντική προστιθέμενη αξία στην τοπική οικονομία.

«Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στη φάση της τεχνικής και θεσμικής προετοιμασίας. Έχει γίνει η χωροθέτηση του σημείου και προχωρούν οι διαδικασίες για τις αναγκαίες μελέτες, περιβαλλοντικές και τεχνικές, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κρήτης, το υπουργείο Ναυτιλίας κλπ. Οι συνομιλίες είναι εποικοδομητικές και υπάρχει κοινή διάθεση να προχωρήσει το έργο, καθώς εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο ανάπτυξης του θεματικού τουρισμού στην Κρήτη» είπε σε ό,τι αφορά την προετοιμασία για την υλοποίηση του Καταδυτικού Πάρκου, σχολιάζοντας σε ό,τι αφορά τους χρόνους που απαιτούνται, ότι εφόσον ολοκληρωθούν οι διαδικασίες και εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση, η υλοποίηση, δική του πεποίθηση είναι ότι, θα προχωρήσει σύντομα.

Πάντως, εάν το καταδυτικό πάρκο έρχεται να ενισχύει αυτό που ονομάζεται «θεματικός τουρισμός» όπως τόνισε ο δήμαρχος Αγίου Νικολάου, συνολικά αυτό το είδος τουρισμού βρίσκεται στο επίκεντρο της αναπτυξιακής πολιτικής του δήμου.

«Ο Δήμος Αγίου Νικολάου προσφέρεται για μορφές τουρισμού, όπως αγροτουρισμός με έμφαση στα τοπικά προϊόντα, το ελαιόλαδο, το κρασί και την παραδοσιακή κρητική διατροφή, επίσης πολιτιστικού τουρισμού, μέσω της ανάδειξης των αρχαιολογικών χώρων, των μουσείων και των παραδοσιακών οικισμών, αλλά και πεζοπορικού και φυσιολατρικού τουρισμού, με τη δημιουργία και ανάδειξη δικτύων μονοπατιών που ενώνουν το βουνό με τη θάλασσα. Επίσης, είναι ο θρησκευτικός τουρισμός, όπως και ο θαλάσσιος τουρισμός που εκτός από την προοπτική του καταδυτικού πάρκου, μπορεί να περιλαμβάνει ενίσχυση της ιστιοπλοΐας και των θαλάσσιων σπορ.

«Ο στόχος μας είναι ο Άγιος Νικόλαος να αποτελεί πρότυπο προορισμό βιώσιμου, πολυθεματικού τουρισμού, που προσφέρει εμπειρίες καθ' όλη τη διάρκεια του έτους και στηρίζει ενεργά την τοπική κοινωνία και οικονομία» κατέληξε ο κ. Μενεγάκης.