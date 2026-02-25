ΙΝΣΕΤΕ: Ανθεκτικός ο ελληνικός τουρισμός το 2026

Η παγκόσμια οικονομία το 2026 αναμένεται να επιδείξει αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα, γεγονός που ευνοεί τις προοπτικές του ελληνικού τουρισμού. Σύμφωνα με την έκθεση του ΙΝΣΕΤΕ, παρά τις γεωπολιτικές προκλήσεις και τον εμπορικό προστατευτισμό, παράγοντες όπως η αποκλιμάκωση των επιτοκίων και η μείωση των τιμών ενέργειας διαμορφώνουν ένα περιβάλλον συγκρατημένης αισιοδοξίας.
Οι 5 πυλώνες της παγκόσμιας οικονομίας για το 2026
- ΗΠΑ & Δημοσιονομική Πολιτική: Το έλλειμμα των ΗΠΑ προβλέπεται στο -7,8% του ΑΕΠ, ενισχύοντας τη ζήτηση παγκοσμίως.
- Νομισματική Πολιτική: Αναμένονται μειώσεις επιτοκίων από τη FED, ενώ το «wealth effect» από τα χρηματιστήρια θα τονώσει την κατανάλωση.
- Δασμοί: Η αβεβαιότητα στις ΗΠΑ παρατείνεται μετά την ακύρωση δασμών από το Ανώτατο Δικαστήριο και την επιβολή νέων από τον Πρόεδρο.
- Ενέργεια & Άμυνα: Οι τιμές ενέργειας αναμένεται να υποχωρήσουν κατά -4,5%, ενώ οι ευρωπαϊκές αμυντικές δαπάνες προβλέπεται να διπλασιαστούν (πάνω από 3% του ΑΕΠ).
- Επενδύσεις: Ο Μηχανισμός Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF) λειτουργεί ως καταλύτης για την Ευρώπη.
Η ακτινογραφία των κύριων αγορών
Παρά το θετικό βασικό σενάριο, το ΙΝΣΕΤΕ προειδοποιεί για τον κίνδυνο χρηματοοικονομικών «φουσκών». Ωστόσο, οι επιδόσεις των βασικών αγορών για το 2025 και οι εκτιμήσεις για το 2026 δείχνουν σταθερότητα:
- Ευρωζώνη (ΕΕ-20): Αναμένεται ανάπτυξη 1,4% το 2026. Το 2025 οι εισπράξεις έφτασαν τα 9,9 δισ. ευρώ (+4,0%).
- Γερμανία: Προβλέπεται ανάπτυξη 1,1%. Το 2025 η Ελλάδα εισέπραξε 3,8 δισ. ευρώ (+2,2%), με τις αεροπορικές αφίξεις να αυξάνονται κατά 5,8%.
- Ηνωμένο Βασίλειο: Η ανάπτυξη υπολογίζεται στο 1,1% για το 2026. Το 2025 σημειώθηκε εντυπωσιακή αύξηση εσόδων +18,5% (3,7 δισ. ευρώ).
- Ηνωμένες Πολιτείες: Εκτιμώμενη αύξηση ΑΕΠ 1,9%. Το 2025 οι αεροπορικές αφίξεις από ΗΠΑ εκτινάχθηκαν κατά +18,5%, με έσοδα 1,7 δισ. ευρώ.
- Γαλλία & Ιταλία: Σταθερές επιδόσεις με έσοδα 1,3 δισ. ευρώ από κάθε χώρα το 2025, παρουσιάζοντας αύξηση +5,9% και +5,1% αντίστοιχα.
Συνολικά, η μείωση του κόστους μεταφορών λόγω φθηνότερης ενέργειας και η ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος στις μεγάλες οικονομίες αποτελούν τα ισχυρά «χαρτιά» του ελληνικού τουριστικού προϊόντος για τη νέα χρονιά.