Η τεχνητή νοημοσύνη θα συμπεριληφθεί στα σχολικά προγράμματα της Ιταλίας

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Η κυβέρνηση Μελόνι διέθεσε για τον σκοπό αυτό 300 εκατομμύρια ευρώ

Όπως ανακοίνωσε σήμερα ο Ιταλός υπουργός Παιδείας Τζουζέπε Βαλντιτάρα, στο εξής η τεχνητή νοημοσύνη πρόκειται να συμπεριληφθεί στα σχολικά προγράμματα της χώρας του.

«Σε ό,τι αφορά το δημοτικό, άρχισαν ήδη να γίνονται κάποιες αναφορές με στόχο να συνηθίσουν τα παιδιά στους αλγόριθμους», δήλωσε ο Ιταλός υπουργός.

«Στα λύκεια, δε, η παρουσία της τεχνητής νοημοσύνης θα είναι μαζική. Θεωρούμε βασικής σημασίας μια νέα αντίληψη στη διδασκαλία των μαθηματικών, με την επικαροποίηση όλου του προγράμματος διδασκαλίας τους», πρόσθεσε ο Βαλντιτάρα.

Το ιταλικό υπουργείο Παιδείας αποφάσισε τη διάθεση 100 εκατομμυρίων ευρώ για τις διάφορες ανάγκες που παρουσιάζει η διδασκαλία της τεχνητής νοημοσύνης και άλλα 200 εκατομμύρια ευρώ για την κατάρτιση των διδασκόντων, με αναφορά και στην πρόληψη των κινδύνων που συνδέονται με τη νέα αυτή πραγματικότητα.

Με απόφαση της ιταλικής κυβέρνησης, τέλος, ενισχύεται η πανεπιστημιακή έρευνα για την περαιτέρω ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης, δίνοντας βάρος στην ανθρώπινη εποπτεία και με κύριο στόχο την εξυπηρέτηση των αναγκών των πολιτών.