Υπερψηφίστηκε στην Βουλή από ΝΔ και ΠΑΣΟΚ το νομοσχέδιο για την τεχνητή νοημοσύνη

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Πρόκειται για μέτρα του ευρωπαϊκού κανονισμού

Ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία από την Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης «Μέτρα εφαρμογής του Ευρωπαϊκού Κανονισμού για την τεχνητή νοημοσύνη».

Υπέρ της αρχής του τάχθηκαν ΝΔ και ΠΑΣΟΚ, ενώ το καταψήφισαν όλα τα υπόλοιπα κόμματα της Αντιπολίτευσης, ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ, ΕΛ.ΛΥ, ΝΙΚΗ και Πλεύση Ελευθερίας.

«Είναι ένα νομοσχέδιο που πραγματικά έρχεται να βάλει τάξη σε μια καινούργια προοπτική για τη χώρα μας, που είναι η τεχνητή νοημοσύνη. Στόχος είναι να προετοιμάσουμε τις αρμόδιες αρχές, με στελέχωση, πόρους και υποδομές για να θωρακίσουμε τη χώρα και να προστατεύσουμε τους πολίτες μας από την αξιοποίηση και τη χρήση της σύγχρονης και αναγκαίας τεχνολογίας. Η Ελλάδα αποδεικνύει ότι είναι εκεί και συμμετέχει ενεργά σε όλο αυτό το τοπίο», τόνισε νωρίτερα, ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου.

Από την πλευρά τους, τα κόμματα της Αντιπολίτευσης αναγνώρισαν μεν την αναγκαιότητα θέσπισης κανόνων για την χρήση της τεχνητής νοημοσύνης, ωστόσο αμφισβήτησαν την αποτελεσματικότητα των νέων ρυθμίσεων κάνοντας λόγο για απουσία ολοκληρωμένης εθνικής στρατηγικής, έλλειψη σαφών κανόνων και ξεκάθαρων αρμοδιοτήτων.