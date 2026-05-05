Δωρεάν επιμορφωτικό σεμινάριο: «Ασφαλής Πλοήγηση στο Διαδίκτυο: Μαζί για τα Παιδιά»

Πού μπορούν να βρούνε περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι

Το ΚΜΟΠ-Κέντρο Κοινωνικής Δράσης και Καινοτομίας, μέσω του προγράμματος Live Without Bullying, και το Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου, ανακοίνωσαν ότι διοργανώνουν την Πέμπτη 14 Μαΐου και ώρα 15:30-17:30 επιμορφωτικό σεμινάριο με τίτλο «Ασφαλής Πλοήγηση στο Διαδίκτυο: Μαζί για τα Παιδιά».

Όπως αναφέρει ανακοίνωση, στόχος του σεμιναρίου είναι η ενδυνάμωση εκπαιδευτικών και γονέων/φροντιστών, αναφορικά με καλές πρακτικές και εργαλεία που μπορούν να αξιοποιήσουν άμεσα, ώστε να συμβάλλουν σε μια πιο ασφαλή, υπεύθυνη και δημιουργική ψηφιακή εμπειρία για τα παιδιά.

Τα συμμετέχοντα άτομα θα ενημερωθούν και θα αποκτήσουν χρήσιμες γνώσεις σχετικά με:

* Τις προκλήσεις και τις θετικές πλευρές της χρήσης του διαδικτύου

* Την αποτελεσματική επικοινωνία με τα παιδιά για την ορθή χρήση του διαδικτύου

* Την εθιστική διάσταση του «gaming» και την πρόληψή του

* Το πρόγραμμα και τα εργαλεία του «Live Without Βullying» για την πρόληψη και αντιμετώπιση του διαδικτυακού εκφοβισμού

* Τις δράσεις του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου του ΙΤΕ και τις νέες προκλήσεις στην ψηφιακή ασφάλεια

Εισηγήτριες στο σεμινάριο θα είναι οι:

* Δρ. Αντωνία Τορρένς, εκπαιδευτική ψυχολόγος, γενική διευθύντρια του ΚΜΟΠ, πρόεδρος της Συνομοσπονδίας Οικογενειακών Οργανώσεων της Ευρώπης και δημιουργός και υπεύθυνη του Live Without Bullying

* Δρ. Παρασκευή Φραγκοπούλου, συντονίστρια του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου, του Ινστιτούτου Πληροφορικής του ΙΤΕ

* Αγγελική Οικονομοπούλου, ψυχολόγος MSc, επιστημονικά υπεύθυνη του Κέντρου Ημέρας «Αριάδνη» του ΚΜΟΠ και διευθύντρια Κοινωνικής Πολιτικής, Δήμου Αγίων Αναργύρων - Καματερού

Η συμμετοχή στο σεμινάριο είναι χωρίς κόστος.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εκδήλωση οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήςουν στο [email protected] ή στο 210-3637547.