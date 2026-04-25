Η Ελλάδα ανεβάζει ταχύτητα στο Google Cloud

0

Σημαντική διάκριση για την Cloud Office-Επέκταση και σε Κύπρο

Ισχυρή δυναμική ανάπτυξης στην ελληνική αγορά παρουσιάζει η Cloud Office, σε συνέχεια της έναρξης λειτουργίας του γραφείου της στην Αθήνα στα τέλη του 2024, ενισχύοντας περαιτέρω την παρουσία της στην περιοχή.

Όπως επισημαίνεται από την εταιρεία, που αποτελεί πάροχο λύσεων και κορυφαίο Google Cloud Partner, από τις αρχές του 2025, έχει επιτύχει τετραπλάσια αύξηση εσόδων στην Ελλάδα σε ετήσια βάση, προσελκύοντας σημαντικό αριθμό νέων πελατών. Δραστηριοποιείται σε βασικούς κλάδους όπως το iGaming, οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, τα ψηφιακά μέσα και οι εκδόσεις, IT & software, καθώς και το εμπόριο.

Το προσεχές διάστημα η εταιρεία προετοιμάζει την είσοδό της στην Κυπριακή αγορά.

Όπως ανακοινώθηκε, με ισχυρή ανάπτυξη στην Ελλάδα, η Cloud Office αναδείχθηκε ως ο μοναδικός συνεργάτης που βραβεύτηκε φέτος στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη στο πλαίσιο των Google Cloud Partner Awards 2026. Η διάκριση αυτή απονέμεται στην εταιρεία για τα εξαιρετικά της επιτεύγματα στο οικοσύστημα του Google Cloud, συμβάλλοντας καθοριστικά στην επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού των κοινών πελατών τους μέσω καινοτόμων cloud λύσεων.

Τα Google Cloud Partner Awards αναδεικνύουν τη στρατηγική καινοτομία και τη μετρήσιμη αξία που προσφέρουν οι συνεργάτες μας στους πελάτες, ανέφερε μεταξύ άλλων ο Kevin Ichhpurani, πρόεδρος και Global Partner Ecosystem and Channels της Google Cloud, επισημάνθηκε στο ΑΠΕ ΜΠΕ.

Η απονομή πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του συνεδρίου Google Cloud NEXT, στο Λας Βέγκας. Ο Ivo Zimbilev, CEO και συνιδρυτής της Cloud Office, παρέλαβε το βραβείο, το οποίο αποτελεί τη δεύτερη σημαντική διάκριση για την εταιρεία, μετά τη βράβευσή της ως «Google Cloud Expansion Partner of the Year EMEA 2024».

Ο Κωνσταντίνος Καλογεράκης, Country Head της Cloud Office Ελλάδος ανέφερε ότι το βραβείο αποτελεί ορόσημο που συνδέεται άμεσα με τη στρατηγική της εταιρείας στην ελληνική αγορά. «Το τελευταίο έτος, η παρουσία στην Αθήνα έχει ενισχυθεί σημαντικά, με μεγάλες ελληνικές επιχειρήσεις να μας εμπιστεύονται για υπηρεσίες cloud και AI,από μεγάλους retailers έως media groups. Αυτή η αναγνώριση από τη Google Cloud επιβεβαιώνει τη δέσμευσή μας να παρέχουμε στις Ελληνικές επιχειρήσεις προηγμένη τεχνική εξειδίκευση και δυνατότητες που βασίζονται στην τεχνητή νοημοσύνη, ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητά τους σε διεθνές επίπεδο. Είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι που αποτελούμε τον μοναδικό συνεργάτη στην περιοχή της Κεντρικής & Ανατολικής Ευρώπης που διακρίνεται φέτος, παραμένοντας προσηλωμένοι στην ενίσχυση του ρόλου της Ελλάδας ως περιφερειακού τεχνολογικού κόμβου», ανέφερε.

Η Cloud Office εξυπηρετεί σήμερα περισσότερους από 800 πελάτες στην περιοχή EMEA, ενώ το 2025 κατέγραψε εξαιρετικό δείκτη Net Promoter Score (NPS score 77), διατηρώντας ισχυρή παρουσία σε βασικούς κλάδους όπως χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, μέσα ενημέρωσης, ανάπτυξη λογισμικού, τηλεπικοινωνίες και iGaming. Συνεχίζει να ενισχύει τη θέση της ως κορυφαίος Google Cloud Partner, διαθέτοντας μια ομάδα με πάνω από 50 πιστοποιημένους ειδικούς και ένα ισχυρό portfolio με πάνω από 400 επιτυχημένα σύνθετα έργα τεχνολογιών cloud.