Ο Ρούμπιο… γειώνει την Τουρκία: «Ο νόμος την κρατά εκτός του προγράμματος των F-35» – Παραμένει το εναέριο αβαντάζ της Ελλάδας

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Αναστάτωση στην Άγκυρα που περίμεναν άλλη εξέλιξη

Στην αναγνώριση ότι η αμερικανική νομοθεσία υποχρεώνει την κυβέρνηση των ΗΠΑ να διατηρήσει την Τουρκία εκτός του προγράμματος των F-35 προχώρησε ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο κατά τη διάρκεια ακρόασης στην Επιτροπή Διεθνών Υποθέσεων στη Βουλή των Αντιπροσώπων.

Ο κ. Ρούμπιο ρωτήθηκε από την βουλευτή των Δημοκρατικών Ντίνα Τίτους για τις δηλώσεις που έχει κάνει ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Τουρκία Τομ Μπάρακ σχετικά με μια πιθανή επανένταξη της γειτονικής χώρας στο πρόγραμμα των F-35.

Στην απάντηση του, ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας αναγνώρισε ότι η Άγκυρα εξακολουθεί να κατέχει το ρωσικό σύστημα S-400. Με αυτό το δεδομένο, εξήγησε ότι βάσει της σχετικής νομοθεσίας η αμερικανική κυβέρνηση δεν έχει την επιλογή να εξετάσει το ενδεχόμενο της επανένταξης.

«Όπως γνωρίζετε, αυτό ρυθμίζεται από τον νόμο. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε αυτή την επιλογή, διότι το θέμα ρυθμίζεται από νομοθετικές διατάξεις, τόσο από τις προβλέψεις που έχουν συμπεριληφθεί στο νομοσχέδιο για τον αμυντικό προϋπολογισμό των ΗΠΑ (NDAA) όσο και από άλλες διατάξεις της αμερικανικής νομοθεσίας» (κυρώσεις νόμου CAATSA).

Αυτό φυσικά σημαίνει ότι παραμένει το εναέριο πολεμικό πλεονέκτημα της Ελλάδας, η οποία διαθέτει αυτά τα υπερσύγχρονα αερσκάφη.

«Δεν έχει ακουστά το όνομα του νέου επικεφαλής της DNI»

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε σήμερα ότι, παρά την πολυετή εμπειρία του στους κόλπους της κοινότητας των μυστικών υπηρεσιών, δεν είχε ακούσει ποτέ το όνομα του Μπιλ Πούλτι, του εκλεκτού του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για τη θέση του Διευθυντή της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (ODNI).

Ο Δημοκρατικός βουλευτής Μπιλ Κίτινγκ, από τη Μασαχουσέτη, επικαλούμενος την εμπειρία του Ρούμπιο σε αυτά τα θέματα (ήταν επί χρόνια μέλος της Επιτροπής Πληροφοριών της Γερουσίας και σήμερα είναι υπουργός Εξωτερικών και σύμβουλος εθνικής ασφάλειας του Τραμπ), τον ρώτησε, σε μια ακρόαση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής: «Έχετε ακούσει ποτέ συγκεκριμένα, στο πλαίσιο της κοινότητας των υπηρεσιών πληροφοριών, το όνομα Μπιλ Πούλτι;»

«Στο πλαίσιο των υπηρεσιών πληροφοριών;» επανέλαβε ο Ρούμπιο. «Όχι».

«Δεν έχετε ακούσει ποτέ το όνομά του;» διέκοψε ο Κίτινγκ. «Σας ευχαριστώ που απαντήσατε σε αυτό. Δεν έχετε ακούσει καν το όνομά του, με δεδομένα όλα τα χρόνια της εμπειρίας σας και τη σημερινή σας θέση. Δεν έχετε ακούσει ποτέ το όνομα».

Ο 38χρονος Πούλτι είναι επικεφαλής της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Χρηματοδότησης Στέγασης, θέση στην οποία θα παραμείνει αν και ο Τραμπ τον διόρισε χθες προσωρινό διευθυντή της DNI, από την οποία θα ηγείται της κοινότητας των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών, σε μια περίοδο πολεμικών και άλλων εντάσεων σε όλον τον κόσμο.

Οι Δημοκρατικοί και τουλάχιστον ένας Ρεπουμπλικάνος επέκριναν δριμύτατα την απόφαση, κρίνοντας τον Πουλτι ακατάλληλο για το αξίωμα.

«Για την ιστορία», συνέχισε ο Κίτινγκ, «ο Μπιλ Πούλτι είναι ένα πρόσωπο που ο Ντόναλντ Τραμπ επέλεξε για τη θέση του υπηρεσιακού διευθυντή της DNI, χωρίς να διαθέτει καμία εμπειρία στον τομέα των πληροφοριών, του οποίου η ευρέως αναφερόμενη κατάχρηση εμπιστευτικών πληροφοριών οδήγησε στη δίωξη των πολιτικών αντιπάλων του προέδρου. Είναι πλέον το άτομο που είναι υπεύθυνο για τις πιο αυστηρά φυλασσόμενες πληροφορίες του έθνους, τη στιγμή που δεν μπόρεσε καν να συμπεριφερθεί όπως ως όφειλε, ως διευθυντής της ομοσπονδιακής υπηρεσίας χρηματοδότησης στέγασης».

Ο Πούλτι χρησιμοποίησε τη θέση του ως επικεφαλής μιας ρυθμιστικής αρχής στεγαστικών δανείων για να πιέσει για τη διεξαγωγή ερευνών εις βάρος αρκετών από τους θεωρούμενους εχθρούς του Τραμπ για υποτιθέμενη απάτη σε στεγαστικά δάνεια.

Ο Τραμπ επαίνεσε τον Πούλτι στην ανάρτησή του στο Truth Social, με την οποία ανακοίνωσε τον διορισμό του, αναφέροντας ότι διαθέτει «βαθιά εμπειρία στη διαχείριση των πιο ευαίσθητων ζητημάτων στην Αμερική».