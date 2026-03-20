Ελπίδες για ζωή σε 45 βραχώδεις εξωπλανήτες που εντοπίστηκαν στην κατοικήσιμη ζώνη μακρινών άστρων

Νέα έρευνα του Πανεπιστημίου Κορνέλ θέτει τον οδικό χάρτη για τις μελλοντικές αποστολές των τηλεσκοπίων James Webb και LIFE

ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ Ταυτοποίηση 45 πλανητών με χαρακτηριστικά που ευνοούν την ύπαρξη υγρού νερού και ατμόσφαιρας.

Αξιοποίηση δεδομένων από την αποστολή Gaia του ESA και το αρχείο εξωπλανητών της NASA.

Στο μικροσκόπιο οι πλανήτες του συστήματος TRAPPIST-1 και ο κοντινός Εγγύτατος Κενταύρου b.

Καθοριστική η συμβολή της έρευνας για τη στόχευση των μελλοντικών διαστημικών παρατηρητηρίων.

Μια νέα επιστημονική μελέτη φέρνει την ανθρωπότητα ένα βήμα πιο κοντά στην απάντηση του προαιώνιου ερωτήματος για την ύπαρξη ζωής στο σύμπαν. Ερευνητική ομάδα, με επικεφαλής το Πανεπιστήμιο Κορνέλ (Cornell University), ανέλυσε δεδομένα από 6.000 γνωστούς κόσμους και κατέληξε σε μια «χρυσή λίστα» 45 εξωπλανητών, οι οποίοι παρουσιάζουν τις υψηλότερες πιθανότητες να είναι κατοικήσιμοι.

Η σημασία της κατοικήσιμης ζώνης

Η έρευνα, που δημοσιεύθηκε στο διεθνές επιστημονικό περιοδικό Monthly Notices της Βασιλικής Αστρονομικής Εταιρείας, εστίασε σε πλανήτες που βρίσκονται στην «κατοικήσιμη ζώνη». Πρόκειται για την περιοχή γύρω από ένα άστρο όπου οι συνθήκες επιτρέπουν στο νερό να παραμείνει σε υγρή μορφή στην επιφάνεια – στοιχείο απαραίτητο για τη ζωή όπως τη γνωρίζουμε. Για τον εντοπισμό τους, οι επιστήμονες συνδύασαν στοιχεία από την αποστολή Gaia του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος (ESA) και το αρχείο της Εθνικής Υπηρεσίας Αεροναυτικής και Διαστήματος (NASA) των ΗΠΑ.

Οι βασικοί υποψήφιοι για φιλοξενία ζωής

Ανάμεσα στους 45 βραχώδεις κόσμους, ξεχωρίζουν εμβληματικοί εξωπλανήτες όπως ο Εγγύτατος Κενταύρου b (Proxima Centauri b), ο οποίος είναι ο πλησιέστερος γείτονας του Ηλιακού μας Συστήματος. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν επίσης οι πλανήτες TRAPPIST-1d, e, f και g, που βρίσκονται σε απόσταση 40 ετών φωτός, καθώς και ο LHS 1140b. Οι επιστήμονες τονίζουν ότι η επιβεβαίωση της κατοικησιμότητας εξαρτάται άμεσα από την ικανότητα αυτών των πλανητών να διατηρούν ατμόσφαιρα, κάτι που μένει να αποδειχθεί μέσω άμεσης παρατήρησης.

Ο οδικός χάρτης των μελλοντικών παρατηρήσεων

Η λίστα αυτή αναμένεται να αποτελέσει τον «πλοηγό» για τα κορυφαία τηλεσκόπια του παρόντος και του μέλλοντος. Το διαστημικό τηλεσκόπιο James Webb βρίσκεται ήδη σε λειτουργία, ενώ την επόμενη δεκαετία αναμένονται το Εξαιρετικά Μεγάλο Τηλεσκόπιο (ELT) και το Παρατηρητήριο Κατοικήσιμων Κόσμων (HWO). Επιπλέον, εξετάζεται το προτεινόμενο έργο Μεγάλο Συμβολόμετρο για Εξωπλανήτες (LIFE), το οποίο θα έχει ως αποκλειστικό στόχο την ανίχνευση βιοϋπογραφών στις ατμόσφαιρες μικρών, βραχωδών πλανητών.