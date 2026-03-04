Vodafone: Δωρεάν περιαγωγή και διεθνείς κλήσεις προς τη Μέση Ανατολή λόγω της κρίσης

0

Προνομιακά πακέτα επικοινωνίας για συνδρομητές σε 11 χώρες και αναστολή φραγών

Στο πλευρό των συνδρομητών της που βρίσκονται ή έχουν οικείους στη φλεγόμενη ζώνη της Μέσης Ανατολής στέκεται η Vodafone, ανακοινώνοντας μια δέσμη δωρεάν παροχών. Με στόχο τη διασφάλιση της απρόσκοπτης επικοινωνίας σε μια περίοδο ακραίας γεωπολιτικής αβεβαιότητας, η εταιρεία προσφέρει δωρεάν υπηρεσίες περιαγωγής, δεδομένων και διεθνών κλήσεων, ενώ αναστέλλει τις φραγές για τους πληγέντες.

Δωρεάν roaming για 15 ημέρες σε 11 χώρες

Η πρωτοβουλία αφορά ιδιώτες και επαγγελματίες συνδρομητές συμβολαίου κινητής που βρίσκονται στις εξής χώρες: Ιράν, Κουβέιτ, Ιορδανία, Λίβανο, Ιράκ, Κατάρ, Μπαχρέιν, Ομάν, Σαουδική Αραβία, Ισραήλ και Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Για τους παραπάνω προορισμούς, η Vodafone παρέχει:

Πλήρες πακέτο περιαγωγής (roaming) με δωρεάν χρόνο ομιλίας, SMS και δεδομένα (data).

(roaming) με δωρεάν χρόνο ομιλίας, SMS και δεδομένα (data). Ισχύς προσφοράς: Έως και τις 19 Μαρτίου 2026.

Παροχές για καρτοκινητή και διεθνείς κλήσεις

Η εταιρεία δεν εξαιρεί τους χρήστες καρτοκινητής, για τους οποίους προβλέπονται συγκεκριμένες διευκολύνσεις. Παράλληλα, ενισχύεται η δυνατότητα επικοινωνίας από την Ελλάδα προς τις πληττόμενες περιοχές.

Κοινωνική υπευθυνότητα και τεχνική υποστήριξη

Η κίνηση αυτή της Vodafone έρχεται να καλύψει τις αυξημένες ανάγκες επικοινωνίας που προκύπτουν από τις έκτακτες συνθήκες στην περιοχή. Εκτός από τις δωρεάν παροχές, η αναστολή των φραγών εισερχόμενων και εξερχόμενων κλήσεων αποτελεί κρίσιμο μέτρο για τους συνδρομητές που ενδεχομένως αντιμετωπίζουν δυσκολία στην εξόφληση λογαριασμών λόγω των συνθηκών.

Οι δικαιούχοι θα δουν τις παροχές να ενεργοποιούνται αυτόματα στα δίκτυά τους, διευκολύνοντας την άμεση επαφή με τα συγγενικά τους πρόσωπα.