Δωρεάν επικοινωνία με τη Μέση Ανατολή από την Cosmote Telekom για 15 ημέρες

Προσφορά 300 λεπτών ομιλίας, 300 SMS και 5GB για συνδρομητές σε δέκα χώρες της περιοχής

Στο πλευρό των συνδρομητών της που βρίσκονται στη Μέση Ανατολή στέκεται η Cosmote Telekom, προχωρώντας σε μια σειρά από έκτακτες παροχές λόγω των κρίσιμων εξελίξεων στην περιοχή. Η εταιρεία ανακοίνωσε τη διάθεση δωρεάν χρόνου ομιλίας, μηνυμάτων και δεδομένων, διευκολύνοντας την επικοινωνία τόσο για όσους βρίσκονται στο εξωτερικό όσο και για τους οικείους τους στην Ελλάδα.

Οι παροχές για τους συνδρομητές στη Μέση Ανατολή

Για τους επόμενες 15 ημέρες, όλοι οι συνδρομητές κινητής (συμβολαίου, καρτοσυμβολαίου και καρτοκινητής), οικιακοί και εταιρικοί, που βρίσκονται στις πληττόμενες ή γειτονικές περιοχές, θα έχουν στη διάθεσή τους:

300 λεπτά ομιλίας για εισερχόμενες και εξερχόμενες κλήσεις περιαγωγής.

για εισερχόμενες και εξερχόμενες κλήσεις περιαγωγής. 300 SMS προς όλα τα δίκτυα.

προς όλα τα δίκτυα. 5GB Internet για πλοήγηση από το κινητό.

Η ενεργοποίηση των δωρεάν πακέτων γίνεται αυτόματα και οι δικαιούχοι ενημερώνονται μέσω γραπτού μηνύματος (SMS).

Οι χώρες που καλύπτονται

Η πρωτοβουλία αφορά συνδρομητές που βρίσκονται στους εξής δέκα προορισμούς:

Σαουδική Αραβία Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα Κατάρ Μπαχρέιν Ισραήλ Ιορδανία Κουβέιτ Ιράν Ιράκ Ομάν

Δωρεάν κλήσεις από την Ελλάδα και αναστολή φραγών

Πέραν των παροχών περιαγωγής, η Cosmote Telekom προσφέρει δωρεάν διεθνείς κλήσεις και SMS από την Ελλάδα προς τις παραπάνω χώρες. Η παροχή ισχύει από σήμερα, 3 Μαρτίου 2026, έως και τις 17 Μαρτίου 2026 για κλήσεις από σταθερά και κινητά τηλέφωνα.

Παράλληλα, για να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη συνδεσιμότητα, η εταιρεία αναστέλλει μέχρι τις 17/3/2026 κάθε διαδικασία προσωρινής ή οριστικής φραγής για τους συνδρομητές που βρίσκονται στους συγκεκριμένους προορισμούς της Μέσης Ανατολής.