Η Μέση Ανατολή «βάζει φωτιά» στα ταμπλό – Βουτιά έως 4% στις ευρωαγορές και ισχυρές πιέσεις άνω του 5% στην Αθήνα – Δείτε γράφημα

Σε κλοιό ισχυρών πιέσεων βρίσκονται σήμερα οι διεθνείς αγορές, καθώς η κλιμάκωση της πολεμικής σύρραξης στη Μέση Ανατολή προκαλεί αλυσιδωτές αντιδράσεις στην παγκόσμια οικονομία. Η εκτόξευση των τιμών στην ενέργεια και η αβεβαιότητα για την ασφάλεια των προμηθειών μέσω των Στενών του Ορμούζ οδηγούν τους επενδυτές σε μαζικές ρευστοποιήσεις μετοχικών τίτλων και στροφή σε ασφαλή καταφύγια, όπως ο χρυσός και το δολάριο. Στην Ευρώπη, οι βασικοί δείκτες καταγράφουν απώλειες που θυμίζουν περιόδους βαθιάς κρίσης, ενώ το Χρηματιστήριο Αθηνών δέχεται το ισχυρότερο πλήγμα των τελευταίων ετών, με επίκεντρο τον τραπεζικό κλάδο.
Στο «κόκκινο» οι ευρωπαϊκές αγορές και το ΧΑ
Η νευρικότητα είναι διάχυτη στα μεγάλα χρηματιστήρια της Γηραιάς Ηπείρου. Ο δείκτης DAX στη Φρανκφούρτη κατέγραψε ενδοσυνεδριακή βουτιά άνω του 4%, ενώ ο CAC 40 στο Παρίσι υποχωρεί κατά 2,78%. Ανάλογη είναι η εικόνα στο Λονδίνο και το Μιλάνο, με τις απώλειες να υπερβαίνουν το 2,8% και 4,3% αντίστοιχα.
Στην εγχώρια αγορά, η κατάσταση επιδεινώθηκε ραγδαία μετά το μεσημέρι. Ο Γενικός Δείκτης στο Χρηματιστήριο Αθηνών διολισθαίνει κάτω από το ψυχολογικό όριο των 2.100 μονάδων, με τις απώλειες να διαμορφώνονται στο -5,12%. Οι επενδυτές εγκαταλείπουν μαζικά τις τραπεζικές μετοχές, οι οποίες ηγούνται της πτώσης με απώλειες που αγγίζουν το -6,2%. Συγκεκριμένα, η Εθνική Τράπεζα, η Τράπεζα Πειραιώς και η Eurobank δέχονται ισχυρές πιέσεις, καθώς η αγορά προεξοφλεί επιβράδυνση της οικονομικής δραστηριότητας. Αντίθετα, ελάχιστες μετοχές του ενεργειακού κλάδου, όπως η Motor Oil και η Helleniq Energy, παρουσιάζουν ανθεκτικότητα λόγω της ανόδου των διεθνών τιμών του αργού.
Συναγερμός για το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο
Η βασική αιτία της αναταραχής εντοπίζεται στην ενεργειακή στενωπό. Η τιμή του πετρελαίου Brent σημείωσε άλμα άνω του 5%, ξεπερνώντας τα 82 δολάρια το βαρέλι, καθώς οι πληροφορίες για ουσιαστικό πάγωμα των διελεύσεων από το Στενό του Ορμούζ τρομάζουν την αγορά. Από το συγκεκριμένο σημείο διέρχεται περίπου το 25% της παγκόσμιας διακίνησης αργού και υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG).
Ο επικεφαλής στρατηγικής της JPMorgan, Marko Kolanovic, προειδοποιεί ότι εάν η ένταση διατηρηθεί, το σενάριο για πετρέλαιο στα 120 ή ακόμη και στα 150 δολάρια δεν μπορεί να αποκλειστεί. Την ίδια στιγμή, οι τιμές στο φυσικό αέριο στην Ευρώπη καταγράφουν εκρηκτική άνοδο, αναζωπυρώνοντας τους φόβους για ένα νέο κύμα πληθωρισμού.
Η «φυγή» προς την ασφάλεια και οι εκτιμήσεις των αναλυτών
Σε περιόδους γεωπολιτικής κρίσης, τα κεφάλαια αναζητούν ασφαλείς λιμένες. Ο χρυσός εκτινάχθηκε πάνω από τα 5.400 δολάρια ανά ουγγιά, σημειώνοντας άνοδο άνω του 2% σε μία ημέρα. Παράλληλα, το αμερικανικό δολάριο ενισχύεται έναντι του ευρώ, με την ισοτιμία να υποχωρεί στο 1,159.
Σύμφωνα με σημείωμα της Bank of America, η μεταβλητότητα θα παραμείνει σε υψηλά επίπεδα για αρκετές εβδομάδες. Οι αναλυτές της UBS επισημαίνουν ότι η αγορά αποτιμά πλέον το ενδεχόμενο μιας δομικής αλλαγής στην προσφορά ενέργειας, η οποία θα μπορούσε να πλήξει την παγκόσμια ανάπτυξη το 2026. «Η αγορά βρίσκεται σε κατάσταση "risk-off" και η ρευστότητα είναι το μόνο ζητούμενο αυτή τη στιγμή», αναφέρουν χαρακτηριστικά στελέχη της Goldman Sachs.
Στην Ελλάδα, η προσοχή στρέφεται επίσης στον τουριστικό κλάδο και τις μεταφορές. Η Aegean Airlines και ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς (ΟΛΠ) δέχονται πιέσεις, καθώς το αυξημένο κόστος καυσίμων και η γεωπολιτική αστάθεια επηρεάζουν άμεσα τα περιθώρια κέρδους.
Λεωνίδας Στεργίου