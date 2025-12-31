Πρόβλημα για τους χρηστες iPhone και iPad – Η Apple προειδοποιεί για νέα απειλή ασφαλείας

0

Συνιστάται να μην ανοίγουν άγνωστου προέλευσης συνδέσμους που λαμβάνουν μέσω SMS, WhatsApp, Telegram ή email

Επείγουσα προειδοποίηση προς όλους τους χρήστες iPhone και iPad εξέδωσε η Apple, καλώντας τους να εγκαταστήσουν άμεσα τις τελευταίες ενημερώσεις λογισμικού, προκειμένου να προστατεύσουν τις συσκευές τους από μια νέα σοβαρή απειλή κυβερνοασφάλειας.

Η εταιρεία ανέφερε ότι εντοπίστηκαν δύο κρίσιμα κενά ασφαλείας στο WebKit, τη μηχανή που τροφοδοτεί το Safari, καθώς και όλα τα προγράμματα περιήγησης σε iOS και iPadOS.

Τις ευπάθειες αυτές μπορούν να εκμεταλλευτούν, σύμφωνα με τη Daily Mail κακόβουλες ιστοσελίδες και λογισμικά που θα μπορούσαν να παραπλανήσουν τη συσκευή ώστε να εκτελέσει επιβλαβείς εντολές. Αυτό σημαίνει ότι χάκερ θα μπορούσαν να αποκτήσουν πρόσβαση σε iPhone ή iPad ή να τρέξουν κώδικα χωρίς την άδεια του χρήστη.

Σύμφωνα με την Apple, οι πιο ευάλωτες συσκευές είναι τα iPhone 11 και τα νεότερα μοντέλα, το iPad Pro 12,9 ιντσών (τρίτης γενιάς και μετά) και το iPad Pro 11 ιντσών (πρώτης γενιάς και μετά). Ευάλωτα θεωρούνται επίσης το iPad Air (τρίτης γενιάς και μετά), το iPad (όγδοης γενιάς και μετά) και το iPad mini (πέμπτης γενιάς και μετά).

Για την προστασία των χρηστών, συνιστάται να μην ανοίγουν άγνωστου προέλευσης συνδέσμους που λαμβάνουν μέσω SMS, WhatsApp, Telegram ή email.

Εάν ένας σύνδεσμος φαίνεται ύποπτος, οι χρήστες θα πρέπει να πληκτρολογούν τη διεύθυνση της ιστοσελίδας απευθείας στον browser αντί να πατήσουν πάνω σε αυτόν, σύμφωνα με τον ειδικό κυβερνοασφάλειας, Κερτ Κνούτσον.

Η πιο αποτελεσματική προστασία για τους χρήστες είναι η χρήση αξιόπιστου antivirus σε όλες τις συσκευές τους. Τα καλά προγράμματα ασφαλείας μπορούν επίσης να εντοπίζουν phishing emails και ransomware, διασφαλίζοντας την προστασία των προσωπικών δεδομένων και των ψηφιακών τους πόρων.