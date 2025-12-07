Ένα κλικ αρκεί – Το Galaxy AI αλλάζει τον τρόπο που φωτογραφίζουμε

0

Έρευνα της Samsung δείχνει ότι περισσότεροι από τους μισούς Ευρωπαίους χάνουν σημαντικές στιγμές επειδή ασχολούνται υπερβολικά με το να βγάζουν φωτογραφίες

Καθώς οι γιορτές πλησιάζουν, μία νέα έρευνα της Samsung δείχνει ότι περισσότεροι από τους μισούς Ευρωπαίους χάνουν σημαντικές στιγμές επειδή ασχολούνται υπερβολικά με το να βγάζουν φωτογραφίες. Η ανάγκη για την τέλεια λήψη συχνά τους αποσπά από το παρόν, παρότι οι περισσότεροι δηλώνουν πως θα προτιμούσαν να ζουν πραγματικά τη στιγμή αντί να καταγράφουν διαρκώς όσα συμβαίνουν γύρω τους. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η Samsung ανακοίνωσε το «One Shot Challenge» και αναδεικνύει πώς τα εργαλεία Τεχνητής Νοημοσύνης του Galaxy AI μπορούν να βοηθήσουν τους χρήστες να πετύχουν το αποτέλεσμα που θέλουν μόνο με μία φωτογραφία. Στόχος είναι να μειωθεί το άγχος της σωστής λήψης και να δοθεί περισσότερος χώρος στη ζωντανή εμπειρία και στις ανθρώπινες στιγμές.

Ειδικότερα, σύμφωνα με ανακοίνωση της Samsung, το Galaxy AI και λειτουργίες Τεχνητής Νοημοσύνης όπως το Generative Edit μπορούν να βοηθήσουν τους χρήστες να φέρουν στο επιθυμητό αποτέλεσμα φωτογραφία ακόμα και με μόνο μία λήψη. Για να αναδείξει πόσο εύκολη είναι η χρήση της τεχνολογίας, η Samsung συνεργάστηκε με τον καταξιωμένο φωτογράφο Tom Craig, γνωστό για τις συνεργασίες του με τη Vogue και το Vanity Fair. Στους δρόμους του Λονδίνου, ο Tom αποδεικνύει πόσο απλό είναι να πετύχει την τέλεια λήψη με το Generative Edit στο Galaxy Z Fold7, καθώς αφαιρεί την κίνηση από τους πολυσύχναστους δρόμους του Piccadilly Circus και χρησιμοποιεί το Galaxy AI για να συμπληρώσει τα κενά που προκύπτουν.

Η έρευνα της Samsung αποκαλύπτει ότι σχεδόν οι μισοί Ευρωπαίοι από τους συμμετέχοντες (45%) αισθάνονται πίεση να απαθανατίσουν την «τέλεια λήψη». Σχεδόν τα τρία τέταρτα (73%) δηλώνουν ότι θέλουν να ζουν περισσότερο τη στιγμή και να ανησυχούν λιγότερο για την επίτευξη της τέλειας λήψης. Αυτή η πίεση, ωστόσο, προέρχεται από την επιθυμία να ανατρέξουν στις φωτογραφίες-αναμνήσεις στα χρόνια που θα έρθουν (83%) και στην επιθυμία να είναι ευπαρουσίαστοι στα social media (30%).

Το αποτέλεσμα είναι ένα σύγχρονο φωτογραφικό «δίλημμα» καθώς, κατά μέσο όρο, οι άνθρωποι βγάζουν έξι φωτογραφίες της ίδιας σκηνής, ενώ μόνο το 4% βγάζει μόνο μία. Παρά την παρόρμηση για πολλαπλές λήψεις, σχεδόν το ένα τρίτο (28%) δεν έχει επισκεφθεί ξανά περισσότερες από τις μισές φωτογραφίες από τη στιγμή που τις τράβηξε.

Όταν ελέγχουν τις φωτογραφίες τους, σχεδόν εννέα στους δέκα (86%) έχουν παρατηρήσει στοιχεία που θα ήθελαν να μπορούσαν να αφαιρέσουν, όπως άσχετους ανθρώπους στο φόντο (38%), άσχετα αντικείμενα (33%) ή ανεπιθύμητες σκιές και αντανακλάσεις (34%). Πολλοί εντοπίζουν αυτά τα φωτογραφικά «ατυχήματα», όμως σε ποσοστό 74% δεν έχουν χρησιμοποιήσει εργαλεία Τεχνητής Νοημοσύνης (AI) στα smartphones τους για να βελτιώσουν τις φωτογραφίες τους.

Μιλώντας για την πρόκληση, ο Tom Craig δήλωσε: «Πολλά από τα σπουδαία της φωτογραφίας συμβαίνουν εκείνη τη στιγμή: Το σωστό βλέμμα, το τέλειο φως, το ακριβές σκηνικό. Είναι απογοητευτικό όταν ένας ανεπιθύμητος παράγοντας το χαλάει αυτό. Τα smartphones μάς δίνουν τη δυνατότητα να απαθανατίζουμε αυτές τις σημαντικές στιγμές, αλλά είναι ζωτικής σημασίας να μην παρασυρόμαστε τόσο πολύ στο κυνήγι της τέλειας φωτογραφίας ώστε να καταλήγουμε να χάνουμε εντελώς τη στιγμή».

Οι χρήστες μπορούν να συμμετάσχουν στο One Shot Challenge κοινοποιώντας τις επεξεργασμένες με το Generative Edit φωτογραφίες τους στο Instagram. Χρειάζεται απλά να τις ανεβάσουν προσθέτοντας το #SamsungOneShot.