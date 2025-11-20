Η Cloudflare αποκάλυψε το πρόβλημα που προκάλεσε τη μαζική διακοπή ιστοσελίδων – Δεν ήταν κυβερνοεπίθεση

Η «συγγνώμη» του αμερικανικού παρόχου
Η Cloudflare προχώρησε σε δημόσια συγγνώμη μετά τη μαζική διακοπή που παρέλυσε μεγάλο μέρος του διαδικτύου την Τρίτη 18 Νοεμβρίου 2025.
Αν και αρχικά υπήρξαν φόβοι πως επρόκειτο για κυβερνοεπίθεση, η εταιρεία αποκάλυψε πως το πρόβλημα προκλήθηκε από ένα εσωτερικό λάθος: ένα configuration file που ξεπέρασε τα επιτρεπτά όρια μεγέθους, προκαλώντας κατάρρευση βασικών συστημάτων.
Σύμφωνα με το αναλυτικό post-mortem της εταιρείας:
-Μια αλλαγή στη βάση δεδομένων ClickHouse δημιούργησε διπλάσιες εγγραφές απ’ όσες έπρεπε.
-Το αρχείο που παράγεται αυτόματα για το Bot Management system ξεπέρασε το μέγιστο επιτρεπτό μέγεθος.
-Το αποτέλεσμα ήταν crash σε κρίσιμο proxy σύστημα που χειρίζεται μεγάλο μέρος της παγκόσμιας κυκλοφορίας.
-Η διακοπή επηρέασε πλατφόρμες όπως X, ChatGPT, αλλά και το ίδιο το status page της Cloudflare.
-Η κατάσταση σταθεροποιήθηκε γύρω στις 14:30 UTC, ενώ πλήρης αποκατάσταση ήρθε στις 17:06 UTC.
Αν και σε πρώτο χρόνο υπήρξε υποψία για DDoS επίθεση, η εταιρεία ξεκαθάρισε πως δεν υπήρξε κανενός είδους κακόβουλη ενέργεια.
Η συγγνώμη της Cloudflare
Ο CEO της εταιρείας, Matthew Prince, ανέφερε χαρακτηριστικά:
«Ζητούμε συγγνώμη για τον πόνο που προκαλέσαμε στο διαδίκτυο σήμερα. Αποτύχαμε τους πελάτες μας και το ευρύτερο Internet. Αυτό δεν ήταν επίθεση».
Η Cloudflare παραδέχτηκε την ευθύνη για το σφάλμα και ανακοίνωσε σειρά μέτρων που θα εφαρμοστούν άμεσα:
- Ενίσχυση του συστήματος ελέγχου configuration αρχείων
- Ενεργοποίηση global kill switches για παρόμοια features
- Αναθεώρηση των failure-modes σε βασικά modules του δικτύου
- Περισσότερη διαφάνεια σε μελλοντικές ενημερώσεις
Το συμβάν αυτό υπογράμμισε δύο πολύ σημαντικά σημεία:
-Η τεράστια εξάρτηση του διαδικτύου από παρόχους όπως η Cloudflare. Μία και μόνο αστοχία μπορεί να «ρίξει» δεκάδες υπηρεσίες, εφαρμογές και ιστότοπους.
-Η ευπάθεια των κρίσιμων υποδομών όχι μόνο σε επιθέσεις αλλά και σε εσωτερικά λάθη.
Το γεγονός ότι ένα απλό configuration file μπόρεσε να προκαλέσει τέτοια ζημιά δείχνει πόσο εύθραυστη είναι η ισορροπία του σύγχρονου διαδικτύου.