Nvidia και Microsoft θα επενδύσουν 15 δισ. δολάρια στην Anthropic

Είναι μια νεοφυή εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης

Οι τεχνολογικοί γίγαντες Nvidia και Microsoft ανακοίνωσαν ότι θα επενδύσουν 10 δισεκατομμύρια δολάρια και 5 δισεκατομμύρια δολάρια αντίστοιχα στη νεοσύστατη εταιρεία που εξειδικεύεται στην Τεχνητή Νοημοσύνη, Anthropic, γνωστή για το εργαλείο παραγωγικής Τεχνητής Νοημοσύνης Claude.

Η start-up, από την πλευρά της, δεσμεύεται να αγοράσει χωρητικότητα αξίας 30 δισεκατομμυρίων δολαρίων από την Azure, την πλατφόρμα cloud computing της Microsoft, και θα διαθέσει την Claude σε «επιχειρηματικούς πελάτες της Azure, με διευρυμένη επιλογή μοντέλων και νέων δυνατοτήτων», υπογραμμίζει η κοινή ανακοίνωση Nvidia και Microsoft.