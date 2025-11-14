Πάνω από το 41% των εφήβων στην Ιταλία στρέφεται στην Τεχνητή Νοημοσύνη για βοήθεια σε στιγμές θλίψης, μοναξιάς ή άγχους

0

Ανησυχητικά τα ποσοστά, σύμφωνα με την έκθεση της ΜΚΟ «Save The Children»

Πάνω από ένας στους τέσσερις Ιταλούς εφήβους, το 41,8%, έχει στραφεί σε εφαρμογές της Τεχνητής Νοημοσύνης για βοήθεια σε στιγμές θλίψης, μοναξιάς ή άγχους, σύμφωνα με έκθεση που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα το τμήμα της ΜΚΟ Save The Children στην Ιταλία.

Η έκθεση της Save The Children Italia τονίζει μόνο οι μισοί Ιταλοί έφηβοι έχουν επισκεφθεί κάποια έκθεση ή μουσείο τον τελευταίο χρόνο και σχεδόν ένας στους πέντε δεν κάνει καμία σωματική άσκηση.

Επίσης περισσότερο από το 46% των Ιταλών εφήβων δεν διαβάζει βιβλία, επισημάνθηκε στο ΑΠΕ ΜΠΕ.

Η έκθεση υπογραμμίζει παράλληαλ ότι το 9% έχει αποφασίσει να απομονωθεί λόγω ψυχολογικών προβλημάτων, ενώ το 12% έχει χρησιμοποιήσει ψυχιατρικά φάρμακα χωρίς συνταγή γιατρού.