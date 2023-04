Πώς να μάθεις να πληκτρολογείς πιο γρήγορα σε υπολογιστή

0

Η γρήγορη πληκτρολόγηση στον ηλεκτρονικό υπολογιστή είναι πάντα μία «μάχη» μεταξύ του εγκεφάλου και των χεριών σας. Ακόμα και αν δεν είστε επαγγελματίας δακτυλογράφος που μπορεί να φτάσει από τις 60 έως τις 90 λέξεις ανά λεπτό (WPM), υπάρχει πάντα ένα πλεονέκτημα για την αλάνθαστη και γρήγορη δακτυλογράφηση.

Έτσι, λοιπόν, ακολουθούν ορισμένα tips που θα σας βοηθήσουν να πληκτρολογήσετε πιο γρήγορα είτε έχετε ηλεκτρονικό υπολογιστή με το λειτουργικό σύστημα των Windows είτε με του Mac, σύμφωνα με την ιστοσελίδα τεχνολογίας «Make Use Of».

Συντομεύσεις πληκτρολογίου

Οι πιο βασικές συντομεύσεις, όπως «Ctrl + C (Αντιγραφή)», «Ctrl + V (Επικόλληση)» και «Ctrl + A (Επιλογή Όλων)» στα Windows, πιθανότατα σας έχουν εμπεδωθεί στο μυαλό ακόμα και από τα σχολικά χρόνια. Εκτός από αυτές, όμως, μπορείτε να απομνημονεύσετε και άλλες συντομεύσεις πληκτρολογίου. Για παράδειγμα, το «Ctrl + Backspace» στα Windows διαγράφει ολόκληρη τη λέξη που μόλις πληκτρολογήσατε, ώστε να μην χρειάζεται να πατάτε το Backspace πολλές φορές. Αν χρησιμοποιείτε Mac, το πληκτρολόγιο μπορεί να σας μπερδέψει εξαιτίας μερικών λεπτών διαφορών. Για παράδειγμα, το πλήκτρο «Command» παίρνει τη θέση του πλήκτρου «Windows». Έτσι, μάθετε συγκεκριμένες συντομεύσεις πληκτρολογίου ανάλογα με το λειτουργικό σύστημα του ηλεκτρονικού υπολογιστή σας ώστε να πληκτρολογείτε πιο γρήγορα.

Αλλάξτε το στυλ που πληκτρολογείτε

Το στυλ πληκτρολόγησης επηρεάζει την απόδοσή σας. Μάλιστα, ένα άρθρο από το «Proceedings Of The Human Factors And Ergonomics Society Annual Meeting», που δημοσιεύθηκε τον Οκτώβριο του 2007, αναφέρει ότι ο αριθμός των δακτύλων που χρησιμοποιείτε, η στάση του καρπού και του χεριού, το σώμα και η δύναμη που χρησιμοποιείτε για το πάτημα των πλήκτρων, επηρεάζουν την ταχύτητα πληκτρολόγησης. Πρέπει, δηλαδή, οι καρποί σας να «αιωρούνται» και να χρησιμοποιείτε μέτρια ή μεγάλη πίεση, να αποφεύγετε να αλλάζετε τη γωνία της παλάμης σας και να χρησιμοποιείτε περισσότερα δάχτυλα εάν θέλετε να αυξήσετε την ταχύτητα πληκτρολόγησης. Εν τω μεταξύ, ερευνητές του Πανεπιστημίου Aalto διαπίστωσαν ότι ο αριθμός των δακτύλων που χρησιμοποιείτε κατά την πληκτρολόγηση, δεν έχει μεγάλη σημασία. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε δύο δάχτυλα για να πληκτρολογήσετε. Ωστόσο, διαπίστωσαν ότι αν έχετε σταθερά τα χέρια σας, χρησιμοποιείτε τα ίδια δάχτυλα για τα ίδια πλήκτρα και δεν κοιτάζετε τόσο το πληκτρολόγιο, τότε βελτιώνεται η απόδοσή σας. Μάλιστα, ένας άλλος τρόπος για να πληκτρολογήσετε πιο γρήγορα είναι να χρησιμοποιήσετε την τεχνική της περιστροφικής πληκτρολόγησης. Αυτή η τεχνική απαιτεί να πατάτε το επόμενο πλήκτρο πριν αφήσετε το προηγούμενο.

Εξάσκηση σε διαδικτυακές πλατφόρμες δακτυλογράφησης

Μερικές απλές καθημερινές ασκήσεις μπορούν να σας βοηθήσουν να πληκτρολογήσετε πιο γρήγορα. Υπάρχουν ιστοσελίδες για να μάθετε ή για να εξασκηθείτε στην ταχύτερη πληκτρολόγηση σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Εκτός από τη διδασκαλία των βασικών δεξιοτήτων πληκτρολόγησης, ιστοσελίδες όπως το typing.com περιλαμβάνουν, επίσης, παιχνίδια πληκτρολόγησης που σας βοηθούν να μάθετε ενώ διασκεδάζετε. Πάντως, σε μία έρευνα από επιστήμονες του φινλανδικού Πανεπιστημίου Άαλτο και του βρετανικού Πανεπιστημίου του Κέιμπριτζ, που δημοσιεύθηκε τον Απρίλιο του 2018, υποστηρίζεται ότι δεν χρειάζεται να μάθετε το λεγόμενο «τυφλό σύστημα» δακτυλογράφησης για να πληκτρολογήσετε πιο γρήγορα. Ωστόσο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτά τα διαδικτυακά τεστ δακτυλογράφησης για να παρακολουθείτε την απόδοσή σας και να εντοπίζετε τα συνήθη λάθη που κάνετε.

Μην κοιτάζετε στο πληκτρολόγιο

Το να κοιτάζετε το πληκτρολόγιο και τα χέρια σας ενώ πληκτρολογείτε μειώνει την ταχύτητά σας. Πρέπει να αναπτύξετε τη μνήμη σας για να πληκτρολογείτε πιο γρήγορα. Για να απομνημονεύσετε τη διάταξη του πληκτρολογίου σας, αποφύγετε να κοιτάζετε το πληκτρολόγιο. Μάλιστα, αν χρησιμοποιείτε πληκτρολόγιο με διάταξη QWERTY, συνιστάται να αρχίσετε με τη δεύτερη σειρά γραμμάτων («A», «Σ», «Δ», «Φ», «Ξ», «K», «Λ» κλπ.). Τα πλήκτρα «Φ» και «Ξ» έχουν συνήθως μικρά εξογκώματα που βοηθούν στην τοποθέτηση των δακτύλων σας στα σωστά πλήκτρα.

Χρησιμοποιείστε την επέκταση ή την πρόβλεψη κειμένου

Η επέκταση κειμένου και η πρόβλεψη κειμένου είναι λειτουργίες που σας εξοικονομούν χρόνο όταν δεν ξέρετε τι να γράψετε. Πιο αναλυτικά, οι λειτουργίες αυτές προτείνουν λογικές λέξεις, φράσεις ή προτάσεις με βάση τις άλλες λέξεις και τα γράμματα που έχετε πληκτρολογήσει. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να πατήσετε τη λέξη, να πληκτρολογήσετε ή να πατήσετε «Enter» ή «Tab», ανάλογα με το εργαλείο που χρησιμοποιείτε.

Ενεργοποιήστε την αυτόματη διόρθωση

Τα προγράμματα επεξεργασίας κειμένου διαθέτουν εργαλεία για την αυτόματη διόρθωση της ορθογραφίας σας. Για παράδειγμα, μπορείτε να ενεργοποιήσετε τις λειτουργίες αυτόματης διόρθωσης στα Έγγραφα της Google. Μεταβείτε στην επιλογή «Εργαλεία» στη γραμμή εργαλείων και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή «Προτιμήσεις». Στην ενότητα «Γενικά», θα πρέπει να είναι επιλεγμένη η επιλογή «Αυτόματη Διόρθωση Ορθογραφίας». Κάντε κλικ στην επιλογή «Αντικαταστάσεις», η οποία βρίσκεται επίσης στις «Προτιμήσεις». Εδώ, λοιπόν, μπορείτε να προσαρμόσετε τις αυτόματες αντικαταστάσεις κειμένου.

Μάθετε το Markdown

Το Markdown είναι μία γλώσσα σήμανσης που σας επιτρέπει να δημιουργείτε εύκολα μορφοποιημένο κείμενο για το διαδίκτυο. Με άλλα λόγια, σας επιτρέπει να μετατρέψετε απλό κείμενο σε έντονα, πλάγια, εισαγωγικά, επικεφαλίδες ή συνδέσμους χωρίς να κάνετε κλικ με το ποντίκι σας. Δεν είναι όλα τα είδη γραφής τύπου Markdown τόσο γρήγορα.

Για παράδειγμα, η πληκτρολόγηση **bold** στο Markdown μετατρέπει αυτόματα το κείμενο μέσα στους αστερίσκους σε έντονη γραφή. Αυτό δεν είναι τόσο γρήγορο όσο το απλό πάτημα του πλήκτρου «Ctrl + B». Παρ' όλα αυτά, αν θέλετε να πατήσετε το σύμβολο > για να βάλετε εισαγωγικά ή να χρησιμοποιήσετε hashtags ## για να κάνετε μια επικεφαλίδα σε μορφή H2, τότε το Markdown είναι ένας εξαιρετικά γρήγορος τρόπος γι' αυτό.

Ακούστε ambient ή ορχηστρική μουσική

Σας αρέσει να ακούτε μουσική ενώ εργάζεστε; Ένα λανθασμένο είδος μουσικής, λοιπόν, μπορεί να είναι ενοχλητικό και να αποσπά την προσοχή σας, ειδικά κατά τη δακτυλογράφηση. Μάλιστα, μία ερευνητική εργασία από το 22ο Διεθνές Συνέδριο για την Ακουστική, που δημοσιεύθηκε τον Ιούλιο του 2016, δείχνει ότι οι αρχάριοι δακτυλογράφοι θα πρέπει να χρησιμοποιούν μουσική χαμηλής έντασης χωρίς φωνητικά προκειμένουν να έχουν υψηλό επίπεδο απόδοσης. Ως εκ τούτου, προτιμήστε ambient μουσική ή ορχηστρική μουσική στη σωστή ένταση όταν πληκτρολογείτε.

Χρησιμοποιήστε ένα άνετο πληκτρολόγιο

Eπιλέξτε ένα πληκτρολόγιο που είναι άνετο για την πληκτρολόγηση. Όταν βρείτε το τέλειο πληκτρολόγιο, εξασκηθείτε με αυτό μέχρι να φτάσετε στην καλύτερη δυνατή ταχύτητα πληκτρολόγησης. Αν χρησιμοποιείτε φορητό ηλεκτρονικό υπολογιστή, είναι προτιμότερο να χρησιμοποιείτε ένα εξωτερικό πληκτρολόγιο. Υπάρχουν πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα σχετικά με τη χρήση εξωτερικού πληκτρολογίου. Έτσι, αν και είναι πιο δύσκολο να το κουβαλάτε μαζί σας όταν ταξιδεύετε, ένα εξωτερικό πληκτρολόγιο είναι πιο εργονομικό από το ενσωματωμένο σε έναν φορητό ηλεκτρονικό υπολογιστή. Αναλυτικά, το ενσωματωμένο πληκτρολόγιο ενός φορητού ηλεκτρονικού υπολογιστή είναι συνήθως πιο συμπαγές, γεγονός που μπορεί να επιβραδύνει την ταχύτητα πληκτρολόγησής σας.

Μετάβαση σε πληκτρολόγιο με διάταξη Colemak

Ας παραδεχθούμε πια ότι τα πληκτρολόγια με διάταξη QWERTY ανήκουν σε ξεπερασμένες τεχνολογίες που, παρ' όλα αυτά, εξακολουθούμε να τις χρησιμοποιούμε. Η πρώτη καταγεγραμμένη εμφάνιση της διάταξης QWERTY ήταν το 1878, όταν έγινε το βιομηχανικό πρότυπο για τις γραφομηχανές. Εντούτοις, η διάταξη Colemak διαφημίζεται ως η σύγχρονη εναλλακτική λύση στα πληκτρολόγια με QWERTY. Συγκεκριμένα, η Colemak ισχυρίζεται ότι η διάταξη του πληκτρολογίου της «θα σας επιτρέψει να απολαμβάνετε ταχύτερη και ανώδυνη πληκτρολόγηση για το υπόλοιπο της ζωής σας». Μπορείτε, επίσης, να πληκτρολογήσετε 35 φορές περισσότερες λέξεις χρησιμοποιώντας τη διάταξη τύπου Colemak. Εάν πληκτρολογείτε στα Αγγλικά, σκεφτείτε να αλλάξετε σε πληκτρολόγιο με διάταξη τύπου Colemak, ακολουθώντας το λεγόμενο «τυφλό σύστημα» δακτυλογράφησης.