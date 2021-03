To μυστικό κουμπί που δεν ήξερες ότι υπάρχει στα Windows 10

0

Πρέπει να είσαι πολύ παρατηρητικός για να το δεις στην οθόνη

Τα Windows 10 έφεραν έναν άνεμο ανανέωσης στο λειτουργικό σύστημα της Microsoft, προσφέροντας καινούριες λειτουργίες και νέα εργαλεία στους χρήστες.

Μέσα σε ένα τόσο πολύπλοκο περιβάλλον όμως, δεν προκαλεί εντύπωση το γεγονός ότι υπάρχουν μικρά τρικ που οι περισσότεροι αγνοούν.

Εδώ θα μιλήσουμε για μια τέτοια κρυμμένη λειτουργία που εγκαινιάστηκε με τα Windows 7, το μυστικό κουμπί που σε βγάζει κατευθείαν στην επιφάνεια εργασίας.

Κοιτάζοντας λοιπόν πολύ προσεκτικά στην κάτω δεξιά γωνία της οθόνης, υπάρχει ένα μυστικό κουμπί στη Γραμμή Εργασιών. Δεν το βλέπετε; Πλησιάστε στην οθόνη και επικεντρώστε το βλέμμα σας κάτω και δεξιά, μετά την ημερομηνία και την ώρα (και τις ειδοποιήσεις, αν έχετε).

Αν παρατηρήσετε καλά, θα δείτε μια κατακόρυφη γραμμούλα, σαν διακοσμητικό στην άκρη των Windows. Δεν είναι διακοσμητικό, αλλά αόρατο κουμπί επιφάνειας εργασίας «Εμφάνιση». Αν το κλικάρετε, ελαχιστοποιούνται αυτομάτως όλα τα ανοιχτά παράθυρα και έχετε μπροστά σας καθαρή την επιφάνεια εργασίας.

Ήταν πάντα εκεί, κι όμως λίγοι το ξέρουν.

Υπάρχει επίσης τρόπος να κάνουν minimize όλα τα παράθυρα αφήνοντας απλώς τον κέρσορα του ποντικιού πάνω από το κουμπί (χωρίς κλικάρισμα δηλαδή).

Πάμε στις Ρυθμίσεις (Settings) > Εξατομίκευση (Personalization) > Γραμμή Εργασιών (Taskbar) και ενεργοποιούμε τη ρύθμιση «Χρησιμοποιήστε το peek για προεπισκόπηση της επιφάνειας εργασίας» (Use peek to preview the desktop).