98.6: H συχνότητα που έγινε από μυστικό, το κοινό μας άκουσμα!

Η συχνότητα που μας βρίσκει, ακόμα κι αν δεν συναντηθούμε ποτέ

Στον κόσμο που όλοι συνυπάρχουμε, ίσως όμως και χωρίς ποτέ να συναντηθούμε με κάποιους, υπάρχει ακόμα κάτι που μπορεί να μας φέρει στην ίδια συχνότητα.

Θα σας φέρω σαν παράδειγμα τη ραδιοφωνική συχνότητα 98.6. Λίγους μήνες πριν «έπεσα» πάνω της σχεδόν κατά λάθος. Μια νύχτα στο αμάξι, ψάχνοντας κάτι να μη μου μιλάει, αλλά να μου παίζει μουσικές. Κι από τότε… κόλλημα.

Για μήνες είχα την αίσθηση ότι αυτόν τον σταθμό τον ακούω μόνο εγώ. Ή έστω, εγώ και άλλοι ελάχιστοι. Μια μικρή μυστική λέσχη ανθρώπων που ήξεραν πού να γυρίσουν το κουμπί για να ακούσουν My Love For You (Yebba‘s Heartbreak) - Marten Lou, Yamore - MoBlack, Salif Keita, Benja (NL), Franc Fala, Cesária Evora και πόσα ακόμα από εκείνα τα κομμάτια που δεν τα φωνάζεις — αλλά τα νιώθεις.

Ο καθένας στα ακουστικά του, στο κινητό του, στα deadlines του. Στο γραφείο, στο αμάξι, στο σπίτι..

Σταδιακά το τελευταίο διάστημα κάτι άρχισε να αλλάζει.

Μια μέρα στη δουλειά, περνώντας από ένα γραφείο, ακούω το ίδιο κομμάτι που έπαιζε εκείνη τη στιγμή και στα δικά μου ακουστικά. 98.6. Αυτό συνέβη και τις επόμενες ημέρες. Στο επόμενο φανάρι, το διπλανό αμάξι — ίδιο track. Έπειτα ξανά. Πίνω καφέ στο κέντρο και χαμηλά από τα ηχεία — ακούω πάλι 98.6.

Και ξαφνικά συνειδητοποιώ κάτι απλό και μαγικό μαζί: Δεν είμαι μόνος.

Ο 98.6 δεν είναι πια ένα «μυστικό». Είναι ένας σταθμός που μεγαλώνει οργανικά, στόμα με στόμα, αυτί με αυτί. Ένας σταθμός που δεν προσπαθεί να γίνει trend — και ακριβώς γι’ αυτό γίνεται talk of the town.

Μπορεί εσύ να τον ακούς στο γραφείο κι εγώ στο αμάξι.Μπορεί εμείς οι δύο να μη γνωριστούμε ποτέ. Αλλά για τρία λεπτά, ακούμε το ίδιο κομμάτι. Και χωρίς να το ξέρουμε, μοιραζόμαστε την ίδια στιγμή.

Ίσως αυτό να είναι τελικά το πιο όμορφο πράγμα που μπορεί να κάνει ένα ραδιόφωνο:

Να φτιάχνει κοινότητες χωρίς να το διαφημίζει. Να ενώνει ανθρώπους χωρίς να τους βάζει ταμπέλες.

Να σου θυμίζει ότι, ακόμα κι αν ζούμε παράλληλα, κάποιες συχνότητες μας συναντούν και με κάποιο τρόπο μας ενώνουν.

Ο 98.6 δεν παίζει απλώς μουσική.Παίζει αυτό που μας λείπει.Και όσο περνάει ο καιρός, το ακούνε όλο και περισσότεροι.

Λάτρεις της καλή μουσικής, ειδικά της εναλλακτικής και της ηλεκτρονικής σκηνής, συσπειρωθείτε!

Μπορείτε να ακούσετε τον 98.6 εδώ