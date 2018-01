Ραντεβού στις 26 Μαρτίου για νέο κόμμα δίνει ο Βαρουφάκης

«Ραντεβού» στις 26 Μαρτίου δίνει ο πρώην υπουργός Οικονομικών Γιάννης Βαρουφάκης με ανάρτησή του στο Twitter, προαναγγέλλοντας ότι τη μέρα εκείνη θα ανακοινώσει την ίδρυση του νέου του κόμματος.

Με ανάρτησή του στο Twitter, γραμμένη στα αγγλικά, ο Γιάννης Βαρουφάκης αναφέρθηκε στη σημερινή επέτειο των τριών χρόνων από τη νίκη του ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές της 25ης Ιανουαρίου του 2015, υποστηρίζοντας πως οι Έλληνες «προδόθηκαν, αλλά ποτέ δεν νικήθηκαν», και έκανε γνωστό ότι στις 26 Μαρτίου ένα νέο ελληνικό κόμμα, συγγενές με το κίνημα DiEM25 που ο ίδιος έχει ιδρύσει.

«Δεν υπάρχει τελική ήττα, όπως δεν υπάρχει και τελική νίκη!», διαμηνύει.

Σε προηγούμενη ανάρτησή του στα ελληνικά, ο Γιάννης Βαρουφάκης δεν είχε αναφέρει ξεκάθαρα ότι θα ιδρύσει νέο κόμμα, κάνοντας όμως λόγο για ένα «νέο ξεκίνημα» στις 26 Μαρτίου.

Three years ago today the Greeks decided to rage against the dying of the light. They were betrayed. But never defeated. In two months (26/3) a new DiEM25 affiliated Greek party will come into being. There is no such thing as a final defeat, just as there is no final victory!

— Yanis Varoufakis (@yanisvaroufakis) 25 Ιανουαρίου 2018