Μαρινάκης: Παρεμβαίνουμε στα καύσιμα όσο υπάρχουν τα δημοσιονομικά περιθώρια

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Εθνική επιτυχία η απόφαση της UNESCO για τον Όλυμπο, τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σε ερώτηση, κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, για τις τιμές των καυσίμων και αν θα παραταθεί η παρέμβαση στο diesel κίνησης και μετά τον Αύγουστο ανέφερε τα εξής: «Το ότι υπάρχουν εξωγενείς αιτίες δεν χρειάστηκε να το συζητήσουμε. Είναι προφανώς ότι ταλανίζουν και την Ελλάδα και την Ευρώπη. Παράλληλα με τις αντικειμενικές αιτίες της εισαγόμενης ακρίβειας κάθε κυβέρνηση πρέπει να λάβει μέτρα. Είναι δεδομένο ότι οι φόροι στα καύσιμα στη χώρα μας είναι υψηλότεροι. Η διαφορά μας με τα υπόλοιπα κόμματα είναι ότι εμείς έχουμε μειώσει ή καταργήσει 83 φόρους. Ως προς τα καύσιμα, επειδή το δημοσιονομικό κόστος είναι πολύ μεγάλο προτιμήθηκαν στοχευμένες παρεμβάσεις προκειμένου να περάσουν στους καταναλωτές. Γίνεται άλλη μία παρέμβαση για το diesel. Όσο υπάρχουν ανάγκες και υπάρχουν τα δημοσιονομικά περιθώρια θα παρεμβαίνουμε. Αν είχαμε υιοθετήσει τις προτάσεις της αντιπολίτευσης από την πρώτη στιγμή, δεν θα υπήρχε κανένα δημοσιονομικό περιθώριο. Οι κρίσεις μας έχουν διδάξει να έχουμε αυτοσυγκράτηση».

Σε επόμενη ερώτηση που βρέθηκαν τα χρήματα για αυτή την παρέμβαση τώρα, ανέφερε ότι είχε πει ο υπουργός Οικονομικών ότι το περιθώριο των δημοσιονομικών για το 2026 είναι περίπου 200 εκατ. και πως η παρέμβαση αυτή είναι κάπου 30 εκατ. ευρώ. «Έχουν μείνει κάποια διαθέσιμα γιατί είναι σε εξέλιξη μεγάλη κρίση που μπορεί να απαιτήσει μεγαλύτερες παρεμβάσεις», σημείωσε.

Για την αύξηση στις τιμές της μεγαβατώρας και αν θα υπάρξει κάποια παρέμβαση σε αυτό, ο κ. Μαρινάκης ανέφερε ότι η Ελλάδα παραμένει σε τιμές λιανικής χαμηλότερα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο στο ρεύμα. «Να δούμε τις τιμές λιανικής και το αρμόδιο υπουργείο θα δώσει τις απαντήσεις του», πρόσθεσε.

Ο κ. Μαρινάκης παρέπεμψε σε ανακοίνωση του υπουργείου Προστασίας του πολίτη για όσα συνέβησαν στο Άργος το Σάββατο. «Αν υπήρξε αστυνομικός ο οποίος απρόκλητα επιτέθηκε σε πολίτη πρέπει να διερευνηθεί», συμπλήρωσε και σημείωσε: «Όταν κάποιος κινείται κρατώντας στα χέρια καδρόνια, κοντάρια και πυροσβεστήρες μάλλον δεν το λες ειρηνική διαδήλωση. Ευτυχώς πλέον η αστυνομία αντιδρά στο πλαίσιο του νόμου. Όταν κάποιος επιτίθεται με καδρόνια, κοντάρια και πυροσβεστήρες πρέπει να συλλαμβάνεται».

Ερωτηθείς τι απαντά στην αντιπολίτευση που κατηγορεί την κυβέρνηση για εμπλοκή της Ελλάδας στον πόλεμο μετά τις επιχειρήσεις την ελληνικής πυροβολαρχίας πάτριοτ στη Σαουδική Αραβία, ο κ. Μαρινάκης δήλωσε η χώρα μας έχει συνάψει συμφωνία με τη Σ. Αραβία και η ελληνική δύναμη βρίσκεται εκεί από το 2021 με απόφαση του ΚΥΣΕΑ. «Στις αποφάσεις έχει ληφθεί υπόψη ότι η συγκεκριμένη ανάπτυξη ουδεμία αρνητική επίπτωση επιφέρει στην ελληνική αεράμυνα. Παραμένουν στην ελληνική επικράτεια έτερες συστοιχίες πάτριοτ. Στην τεχνική συμφωνία προβλέπεται από τη Σ. Αραβία η αντικατάσταση των βλημάτων. Είναι καθαρά αμυντική ενέργεια. Δεν υφίσταται ουδεμία εμπλοκή στη σύρραξη στην ευρύτερη περιοχή. Ενισχυτικά να πούμε ότι η παρουσία ελληνικής αεράμυνας δεν συνιστά μόνο κίνηση αλληλεγγύης αλλά στρατηγική κίνηση με βαθύ αποτύπωμα. Η Ελλάδα διευρύνει το αμυντικό και διπλωματικό της αποτύπωμα. Οι επιχειρήσεις στέλνουν καθαρό μήνυμα. Καμία εμπλοκή. Όλες αυτές οι επιχειρήσεις είναι αποτρεπτικές», πρόσθεσε.

«Το νέο 13ωρο, η νέα ιδιωτικοποίηση του νερού, το νέο παραμύθι που πάνε να πουλήσουν ο "ΣΥΡΙΖΑ 2" ότι πάμε να εκποιήσουμε την πολιτιστική μας κληρονομία και όποια άλλη ασυναρτησία. Η αλήθεια είναι εντελώς αντίθετη με την πραγματικότητα», ανέφερε ο Π. Μαρινάκης απαντώντας σε σχετική ερώτηση και παρέπεμψε σε ανακοίνωση του υπουργείου Πολιτισμού. «Το νομοσχέδιο δεν αναφέρεται στη διαχείριση των μνημείων. Έχει να κάνει με τη δυνατότητα για τη βελτίωση των εισπράξεων και την καλύτερη δυνατή λειτουργία», πρόσθεσε.

Σε ερώτηση αν η κυβέρνηση πάει σε μια ΔΕΘ του τύπου «δώστα όλα», απάντησε πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει ανέβει στο βήμα της ΔΕΘ 7 φορές και τώρα θα είναι η 8η. «Μπορεί κανείς να δει αν αυτά που είπε εφαρμόστηκαν εν μέσω κρίσεων και αν τα μέτρα αυτά ήταν κοστολογημένα και έβγαινε ο λογαριασμός. Νοικοκυρεμένα ήταν. Θα είναι άλλη μια χρονιά που αυτά που θα ανακοινωθούν από τον πρωθυπουργό, θα είναι κοστολογημένα. Άρα δεν έχει αυτή η λογική με την πλειοδοσία της αντιπολίτευσης. Αν ακούγατε μέτρα που δεν είναι κοστολογημένα - δηλαδή 13η σύνταξη κλπ - και δίπλα δεν υπήρχε ο λογαριασμός , τότε θα μπορούσατε να πείτε κάτι τέτοιο», πρόσθεσε.

Σε ερώτηση για το αίτημα της αντιπολίτευσης να ανοίξει ξανά η υπόθεση της Νοβάρτις μετά τις καταγγελίες Σαλμά, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δήλωσε πως «προσπαθούν στο πλαίσιο της ακατάσχετης σκανδαλολογίας και εισαγγελίτιδας να ανοίξουν μια υπόθεση η οποία έχει κριθεί». Πρόσθεσε ότι ο κ. Γεωργιάδης έχει προαναγγείλει ενέργειες. «Η υπόθεση αυτή έκλεισε. Η σκευωρία κατέρρευσε και δεν θα την επαναφέρουν κάποιοι από το παράθυρο», συμπλήρωσε.

Σε ερώτηση αν θα λειτουργεί πλήρως το σύστημα ETCS στη γραμμή Αθήνα - Θεσσαλονίκη στον σιδηρόδρομο μέχρι τέλος Αυγούστου, απάντησε ότι σήμερα σηματοδότηση - τηλεδιοίκηση είναι εγκατεστημένες κατά 80% και στο Λιανοκλάδι - Λάρισα προχωρούν τα έργα. «Πέραν αυτού που ήταν η αρχική μας δέσμευση θα έχουμε και 5 δικλείδες ασφαλείας σε σχέση με την εποχή των Τεμπών. ETCS είναι μία από τις 5. Ολοκληρώνεται μαζί με τα έργα στη Θεσσαλία. Μετά ακολουθούν οι διαδικασίες πιστοποίησης για την πλήρη επιχειρησιακή λειτουργία των συστημάτων», πρόσθεσε μεταξύ άλλων. «Δεν περιμένουμε από ένα και μόνο σύστημα να λύσει το θέμα ασφάλειας», πρόσθεσε και σημείωσε πως «καμία αναντιστοιχία δεν υπάρχει». «Πάνω στα Τέμπη, θλιβερή μειοψηφία είναι, προσπαθούν να κάνουν καριέρα. Είναι ό,τι πιο τραγικό. Είδα αρθρογράφο να συγχέει την απάντηση που έδωσα και να μιλάει για απάντηση στους γονείς. Δεν θα τους κάνουμε τη χάρη. Θα τους παραδίδουμε στον κόσμο», ανέφερε και υπενθύμισε τοποθέτηση του πρωθυπουργού τον Απρίλιο του 2025 στο υπουργικό συμβούλιο για τα συστήματα ασφαλείας και το χρονοδιάγραμμα. «Ό,τι ακριβώς είχε ειπωθεί στο υπουργικό συμβούλιο υλοποιείται και εφαρμόζεται. Δεν υπάρχει καμία ανακολουθία. Το χρονοδιάγραμμα δεν έχει αλλάξει. Υλοποιείται και θα ολοκληρωθεί όπως είχαμε εξαγγείλει», πρόσθεσε.

Για τις απουσίες στη δεξίωση στο Προεδρικό Μέγαρο και στο Μάτι, ο κ. Μαρινάκης δήλωσε: «Για το Μάτι δεν θέλω να κάνω αυτό που κάνουν άλλοι. Είχαμε μια τραγωδία. Αν λειτουργούσε το 112 θα είχαν σωθεί δεκάδες συμπολίτες μας. Η κυβέρνηση βρήκε λύση η οποία συνεχίζει να υφίσταται, εκσυγχρονίζεται και προστατεύει ανθρώπινες ζωές. Τα υπόλοιπα τα έχει καταγράψει η ιστορία, και τις επικοινωνιακές συσκέψεις κλπ. Κάποιοι προφανώς πέρασαν τα χρόνια και ντρέπονται να βγάλουν έστω και μία ανακοίνωση. Ως προς τη γιορτή για την αποκατάσταση της Δημοκρατίας υπάρχουν δύο κατηγορίες για τις απουσίες. Μπορεί ένας πολιτικός για λόγους ανωτέρας βίας ή για προσωπικούς λόγους. Υπάρχει και η απουσία με πολιτικό συμβολισμό όπως επέλεξαν κάποια κόμματα, ο εναπομείναν ΣΥΡΙΖΑ. Αν δεν σε ενοχλεί να κάνεις συγκυβέρνηση με την ακροδεξιά και να ρίχνεις μια κυβέρνηση με τις ψήφους της Χρυσής Αυγής και μετά από λίγα χρόνια δεν πηγαίνεις σε μία γιορτή από σεβασμό σε εκείνους που αγωνίστηκαν για να αποκατασταθεί μια Δημοκρατία που αντέχει, τότε η επιλογή σου αυτή σε χαρακτηρίζει και σε ακολουθεί».

Για το χρόνο των εκλογών το 2027, αν η κυβέρνηση έχει στοιχεία ότι τότε οι δημοσκοπήσεις θα τις δίνουν 35-36% και αν θα αφήσει τον πρώην πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά να κάνει κόμμα μέσα στον Σεπτέμβριο, απάντησε πως «δημοκρατία έχουμε, ο καθένας θα κάνει ό,τι θέλει». Και πρόσθεσε: «Εμείς θα απαντάμε με τα επιχειρήματα τα οποία έχουμε και τα πεπραγμένα μας. Για τις εκλογές έχουμε πολλά παραδείγματα στο παρελθόν που οι δημοσκοπήσεις οδηγούσαν σε πρόωρες εκλογές. Εδώ έχει απαντήσει ο ίδιος ο πρωθυπουργός. Ισχύει στο ακέραιο αυτό που έχει πει».

Σχετικά με την εντολή του εισαγγελέα για την παραπομπή του κ. Τριαντόπουλου και αν θα είναι υποψήφιος με τη ΝΔ, ο Π. Μαρινάκης απάντησε: «Προφανώς και θα κατέβει ο κ. Τριαντόπουλος. Υπάρχει το τεκμήριο της αθωότητας και να θυμίσω εκεί επειδή και ο ίδιος το ζήτησε. Και ακολουθήθηκε λογική παραπομπής στον φυσικό δικαστή. Επισημαίνω την αγάπη κάποιων σε κάποια πορίσματα , προτάσεις εισαγγελέων και την ανάγκη τους να μιλήσουν για συγκάλυψη σε άλλες. Περιμένουμε τη συνεδρίαση του Συμβουλίου και την απόφαση που θα βγάλει. Ως προς την ουσία της υπόθεσης, σκοπίμως συγχέεται το ψευδώς αφήγημα του μπαζώματος με σκοπό τη συγκάλυψη με τους χειρισμούς στο πεδίο που έπρεπε ή δεν έπρεπε να γίνουν και ερευνά η δικαιοσύνη. Η υποτιθέμενη εντολή συνάγεται από την ανακοίνωση του κ. Τριαντόπουλου. Όλα αυτά αποτελούν αντικείμενο διερεύνησης. Έχουμε εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη».

Για το Κυπριακό ο κ. Μαρινάκης δήλωσε πως δεν πρόκειται ούτε η ελληνική ούτε η κυπριακή πλευρά να δεχθεί κάτι πέρα από το πλαίσιο των αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.

«Μακάρι να λυνόταν μόνο με οικονομικές παρεμβάσεις. Είναι βαθύ κοινωνικό ζήτημα που όλοι πρέπει να δούμε», ανέφερε για τη μείωση του αριθμού των γεννήσεων.

Σχετικά με τα σπιτάκια ανακύκλωσης ο κ. Μαρινάκης ανέφερε ότι «σε δημοσιεύματα και φήμες δεν έχω απαντήσει, ούτε πρόκειται να απαντήσω». Πρόσθεσε πως για το ζήτημα αυτό το αρμόδιο υπουργείο έχει απαντήσει τρεις φορές.

Εθνική επιτυχία η απόφαση της UNESCO για τον Όλυμπο

Με αναφορά στην ολοκλήρωση του αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδας Ε65, που συνδέει τον αυτοκινητόδρομο Πάτρα-Αθήνα-Θεσσαλονίκη-Εύζωνοι με την Εγνατία Οδό, ξεκίνησε ο κ. Μαρινάκης, την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

«Το βόρειο τμήμα του παραδόθηκε στην κυκλοφορία την περασμένη Πέμπτη. Με συνολικό μήκος άνω των 181 χιλιομέτρων ο Ε65 συνδέει τη Λαμία με τα Γρεβενά και την Εγνατία Οδό βάζοντας τέλος στη συγκοινωνιακή απομόνωση περιοχών της Στερεάς Ελλάδας, της Θεσσαλίας και της Μακεδονίας. Μειώνοντας εντυπωσιακά τους χρόνους μετακίνησης, ο Ε65 αποτελεί τον τρίτο ολοκληρωμένο κάθετο οδικό άξονα της ηπειρωτικής Ελλάδας μετά την Ιόνια Οδό και τον αυτοκινητόδρομο Αθήνας-Θεσσαλονίκης. Πρόκειται για έναν σύγχρονο και ασφαλή αυτοκινητόδρομο, ο οποίος, εκτός από τη σημαντική αναπτυξιακή ώθηση που προσδίδει στην ευρύτερη περιοχή, διασφαλίζει την απρόσκοπτη οδική πρόσβαση προς το εξωτερικό καθώς αποτελεί μέρος του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών, σημείωσε ο κ. Μαρινάκης.

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στη χορήγηση επτά αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας παραρτημάτων μη κρατικών πανεπιστημίων για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027, τονίζοντας ότι η διαδικασία βασίστηκε σε αυστηρές προδιαγραφές και αξιολόγηση από τις αρμόδιες Αρχές, με κριτήρια που αφορούσαν την ποιότητα, το ακαδημαϊκό και διοικητικό προσωπικό, τις υποδομές και τις υποστηρικτικές υπηρεσίες. Είπε μετά την αδειοδότηση θα ακολουθήσει η πιστοποίηση των προγραμμάτων σπουδών και επεσήμανε πως η σημερινή πρώτη ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση μπορεί να ανοίξει τον δρόμο για την εξ υπαρχής ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων. Παράλληλα, κάλεσε τα κόμματα της αντιπολίτευσης να αντιμετωπίσουν την ευκαιρία χωρίς μικροκομματικές σκοπιμότητες και ιδεοληψίες.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρθηκε, επίσης, στην εγγραφή της ευρύτερης περιοχής του Ολύμπου στον Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO ως Μικτού Αγαθού, υπογραμμίζοντας τη διεθνή σημασία της απόφασης και την αναγνώριση της εξέχουσας οικουμενικής αξίας της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς του Ολύμπου.

Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι ξεπέρασαν τα 134 εκατ. ευρώ οι αποφάσεις φορολογικής απαλλαγής για 90 επενδυτικά σχέδια στους τομείς της μεταποίησης και του τουρισμού, σημειώνοντας πως το ποσό ήταν σχεδόν πενταπλάσιο σε σχέση με το προηγούμενο έτος και ολοκληρώθηκε η επεξεργασία του 100% των αιτήσεων. Τόνισε ότι αυτή η εξέλιξη ενισχύει τη ρευστότητα των επιχειρήσεων, την υλοποίηση νέων παραγωγικών επενδύσεων και τη δημιουργία θέσεων εργασίας.

Τέλος, ο κ. Μαρινάκης συνεχάρη την εθνική ομάδα πόλο ανδρών για την κατάκτηση του World Cup, καθώς και την ελληνική κωπηλασία για την πρώτη θέση στον πίνακα των μεταλλίων στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κ23 στο Ντούισμπουργκ, όπου η Ελλάδα κατέκτησε τέσσερα χρυσά και δύο ασημένια μετάλλια.

Αναλυτικά, κατά την εισαγωγική τοποθέτησή του στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε:

«Ολοκληρώθηκε ο αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδας Ε65, ο οποίος συνδέει τον Αυτοκινητόδρομο Πάτρα-Αθήνα-Θεσσαλονίκη-Εύζωνοι με την Εγνατία Οδό.

Το βόρειο τμήμα του παραδόθηκε στην κυκλοφορία την περασμένη Πέμπτη. Με συνολικό μήκος άνω των 181 χιλιομέτρων, ο Ε65 συνδέει τη Λαμία με τα Γρεβενά και την Εγνατία Οδό, βάζοντας τέλος στη συγκοινωνιακή απομόνωση περιοχών της Στερεάς Ελλάδας, της Θεσσαλίας και της Μακεδονίας.

Μειώνοντας εντυπωσιακά τους χρόνους μετακίνησης, ο Ε65 αποτελεί τον τρίτο ολοκληρωμένο κάθετο οδικό άξονα της ηπειρωτικής Ελλάδας, μετά την Ιόνια Οδό και τον Αυτοκινητόδρομο Αθήνας-Θεσσαλονίκης.

Πρόκειται για έναν σύγχρονο και ασφαλή αυτοκινητόδρομο, ο οποίος, εκτός από τη σημαντική αναπτυξιακή ώθηση που προσδίδει στην ευρύτερη περιοχή, διασφαλίζει την απρόσκοπτη οδική πρόσβαση προς το εξωτερικό, καθώς αποτελεί μέρος του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών.

Το υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού χορηγεί επτά άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας παραρτημάτων μη κρατικών πανεπιστημίων υπό τη μορφή Νομικού Προσώπου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027.

Για τον σκοπό αυτόν προηγήθηκε η λήψη σύμφωνης γνώμης από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης και τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού. Ειδικά για τα μητρικά ιδρύματα που είναι εγκατεστημένα σε χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, λήφθηκε αρμοδίως και η γνώμη του υπουργείου Εξωτερικών.

Η διαδικασία αξιολόγησης βασίστηκε σε αυστηρές προδιαγραφές, τις αυστηρότερες στην Ευρώπη, που τέθηκαν από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης όσον αφορά τη διασφάλιση ποιότητας, την εφαρμογή των ακαδημαϊκών διαδικασιών του μητρικού ιδρύματος, την επάρκεια στελέχωσης σε ακαδημαϊκό και διοικητικό/τεχνικό προσωπικό, την πληρότητα των υποδομών και του υλικοτεχνικού εξοπλισμού, την καταλληλόλητα της οργανωτικής τους διάρθρωσης και την επάρκεια των υποστηρικτικών υπηρεσιών τους.

Αντίστοιχα, ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού επικεντρώθηκε στις τεχνικές και κτιριολογικές προδιαγραφές των εγκαταστάσεων.

Κατόπιν της ολοκλήρωσης της διαδικασίας αδειοδότησης, θα εκκινήσει άμεσα η διαδικασία πιστοποίησης των προγραμμάτων σπουδών από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης, σύμφωνα με τον νόμο.

Η χώρα μας έκανε ήδη ένα σημαντικό βήμα με τη δυνατότητα ίδρυσης παραρτημάτων μη κρατικών πανεπιστημίων. Η σημερινή πρώτη ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση σηματοδοτεί την έναρξη μιας κρίσιμης μεταρρύθμισης για το μέλλον της ανώτατης εκπαίδευσης. Η αναθεώρηση του άρθρου 16 μπορεί να ανοίξει τον δρόμο για την εξ' υπαρχής ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων, διευρύνοντας περαιτέρω τις επιλογές των φοιτητών, ενισχύοντας την ακαδημαϊκή εξωστρέφεια και καθιστώντας την Ελλάδα ισχυρότερο εκπαιδευτικό κόμβο, με σταθερή εγγύηση την ποιότητα και τη στήριξη του δημόσιου πανεπιστήμιου.

Ελπίζουμε πως τα κόμματα της αντιπολίτευσης θα αντιμετωπίσουν αυτήν την ευκαιρία χωρίς μικροκομματικά γυαλιά, μακριά από ιδεοληψίες και θα σταθούν στο ύψος των περιστάσεων.

H ευρύτερη περιοχή του Ολύμπου εγγράφεται στον Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO ως Μικτό Αγαθό.

«Η ομόφωνη απόφαση της UNESCO να εγγραφεί στον κατάλογο των μνημείων Παγκόσμιας Κληρονομιάς είναι μια εθνική επιτυχία πρώτου μεγέθους. Όχι μόνο γιατί φέρνει και πάλι την Ελλάδα στο επίκεντρο του διεθνούς ενδιαφέροντος, παράλληλα μάλιστα με τη διεθνή συζήτηση γύρω από τα ομηρικά έπη. Αλλά και γιατί αποδεικνύει τη θέληση της χώρας να διατηρήσει ακμαία τη φυσική και πολιτιστική της παράδοση», όπως δήλωσε ο πρωθυπουργός.

Η συμπερίληψη του Ολύμπου στον συγκεκριμένο Κατάλογο αποτελεί μία από τις σημαντικότερες διεθνείς διακρίσεις, στον τομέα της προστασίας της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς, καθώς αναγνωρίζει την εξέχουσα οικουμενική αξία του Ολύμπου, τοποθετώντας τον ανάμεσα στα πλέον εμβληματικά μνημεία παγκοσμίως, τα οποία χρήζουν ειδικής προστασίας και μέριμνας, προς όφελος της ανθρωπότητας.

Ξεπέρασαν τα 134 εκατ. ευρώ οι αποφάσεις φορολογικής απαλλαγής που εκδόθηκαν για 90 επενδυτικά σχέδια στους τομείς της μεταποίησης και του τουρισμού, στο πλαίσιο των αναπτυξιακών νόμων του 2016 και του 2022. Η Γενική Γραμματεία Ιδιωτικών Επενδύσεων ολοκλήρωσε εμπρόθεσμα την επεξεργασία του συνόλου των σχετικών αιτημάτων, καλύπτοντας το 100% των αιτήσεων που υποβλήθηκαν για την τρέχουσα περίοδο φορολογικών δηλώσεων.

Το ποσό των φορολογικών απαλλαγών είναι σχεδόν πενταπλάσιο σε σχέση με το προηγούμενο έτος και συνοδεύεται από τον μεγαλύτερο αριθμό αποφάσεων που έχει εκδοθεί μέχρι σήμερα. Η εξέλιξη αυτή αποτυπώνει την επιτάχυνση στην εφαρμογή του αναπτυξιακού νόμου, ενισχύοντας τη ρευστότητα των επιχειρήσεων, την υλοποίηση νέων παραγωγικών επενδύσεων και τη δημιουργία περισσότερων θέσεων εργασίας.

Μέσα στο Σαββατοκύριακο ο ελληνικός αθλητισμός σημείωσε πολύ μεγάλες επιτυχίες.

Θερμά συγχαρητήρια στην εθνική ομάδα πόλο ανδρών για την κατάκτηση του World Cup. Συνεχίζει τη μεγάλη παράδοση της Ελλάδας στην υδατοσφαίριση, επιβεβαιώνοντας ότι η χώρα μας συγκαταλέγεται στις κορυφαίες δυνάμεις του αθλήματος παγκοσμίως.

Συγχαρητήρια και στην ελληνική κωπηλασία για τη σπουδαία της παρουσία στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κ23 στο Ντούισμπουργκ, όπου η εθνική ομάδα κατέκτησε την πρώτη θέση στον πίνακα των μεταλλίων με τέσσερα χρυσά και δύο ασημένια».