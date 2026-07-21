Μαρινάκης: Πακέτο ίσως και άνω του 1 δισ. στη ΔΕΘ – Εννέα άνθρωποι κρεμάστηκαν άδικα στα μανταλάκια

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Κατηγόρησε το ΠΑΣΟΚ ότι προτείνει παροχές χωρίς να εξηγεί από πού θα χρηματοδοτηθούν

Πακέτο μέτρων που αναμένεται να ξεπεράσει το 1 δισ. ευρώ προανήγγειλε για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, υπογραμμίζοντας ότι οι τελικές αποφάσεις θα ληφθούν από τον πρωθυπουργό, ανάλογα με τον δημοσιονομικό χώρο που θα διαμορφωθεί.

Μιλώντας στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ, ο κ. Μαρινάκης ανέφερε ότι το υπουργείο Οικονομικών έχει ήδη καταλήξει στην εκτίμηση πως υπάρχει δημοσιονομικός χώρος που «θα ξεπεράσει το 1 δισεκατομμύριο ευρώ», αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο το τελικό πακέτο να είναι ακόμη μεγαλύτερο.

«Ο πρωθυπουργός είναι αυτός που στο τέλος της ημέρας αποφασίζει πού θα κατανεμηθούν τα χρήματα. Γνωρίζω για πακέτο 1 δισ., το οποίο μπορεί και να είναι λίγο παραπάνω», είπε χαρακτηριστικά.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απέδωσε τη δυνατότητα λήψης νέων μέτρων στη βελτίωση των δημόσιων οικονομικών, σημειώνοντας ότι τα αυξημένα φορολογικά έσοδα δεν προήλθαν από νέους φόρους, αλλά από τη μείωση φορολογικών συντελεστών, την ανάπτυξη της οικονομίας και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

«Η Ελλάδα, χωρίς να αυξήσει κανέναν φορολογικό συντελεστή, μπορεί να χρηματοδοτεί μέτρα. Πρώτα βρίσκουμε τα χρήματα και μετά αποφασίζουμε πώς θα επιστρέψουν στους πολίτες», ανέφερε, αντιπαραβάλλοντας την κυβερνητική πολιτική με τις προτάσεις της αντιπολίτευσης.

Αναφερόμενος στο ΠΑΣΟΚ, κατηγόρησε την αξιωματική αντιπολίτευση ότι προτείνει παροχές χωρίς να εξηγεί από πού θα χρηματοδοτηθούν. Ως παράδειγμα έφερε την πρόταση για επαναφορά της 13ης σύνταξης, εκτιμώντας ότι το συνολικό της κόστος φθάνει τα 2,5 δισ. ευρώ.

«Το ΠΑΣΟΚ πρώτα ανακοινώνει μέτρα και μετά προσπαθεί να εξηγήσει πώς θα τα πληρώσει. Η 13η σύνταξη κοστίζει δισεκατομμύρια και δεν λέει από πού θα βρεθούν τα χρήματα», υποστήριξε.

Ο κ. Μαρινάκης αφιέρωσε σημαντικό μέρος των δηλώσεών του στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, κατηγορώντας την αντιπολίτευση ότι έσπευσε να προδικάσει την ενοχή βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας.

Όπως είπε, όταν η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είχε ζητήσει την άρση ασυλίας 13 βουλευτών, η κυβέρνηση είχε επιμείνει ότι πρέπει να αφεθεί η Δικαιοσύνη να αποφανθεί, ενώ το ΠΑΣΟΚ μιλούσε για «κυβέρνηση υποδίκων».

«Ο κ. Ανδρουλάκης αποφάσισε ότι οι 13 αυτοί άνθρωποι ήταν ήδη υπόδικοι. Τρεις μήνες μετά, οι 9 από αυτούς πάνε στο αρχείο. Δεν υπήρχαν ούτε ενδείξεις παραπομπής. Οι άνθρωποι αυτοί κρεμάστηκαν στα μανταλάκια άδικα», ανέφερε, ζητώντας από το ΠΑΣΟΚ να ζητήσει συγγνώμη.

Υπενθύμισε επίσης ότι, σύμφωνα με τον ίδιο, η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ έχει κοστίσει συνολικά περίπου 3 δισ. ευρώ στον Έλληνα φορολογούμενο σε πρόστιμα τα τελευταία 30 χρόνια.

Αναφερόμενος στους 4 εν ενεργεία βουλευτές της ΝΔ για τους οποίους ασκήθηκαν ποινικές διώξεις από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επανέλαβε ότι δεν συντρέχει λόγος να αποκλειστούν από τις επόμενες εκλογές.

Παράλληλα σημείωσε ότι η υπόθεση εξακολουθεί να βρίσκεται στη Δικαιοσύνη, υπογραμμίζοντας ότι ακόμη και για τους 4 βουλευτές που παραπέμπονται η τελική κρίση ανήκει στα δικαστήρια και όχι στην πολιτική αντιπαράθεση.

Συγκεκριμένα, δήλωσε το εξής:

«Οι βουλευτές ζήτησαν να αρθεί η ασυλία τους για να παρέχουν εξηγήσεις και να κριθεί αν θα ασκηθεί αρχικά ποινική δίωξη. Τι είπαμε εμείς τότε; Είναι μια σοβαρή εξέλιξη και πρέπει να αφήσουμε τη δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της. Τεκμήριο αθωότητας, με λίγα λόγια. Είπε το ίδιο το ΠΑΣΟΚ; Είπε δηλαδή να δούμε ποιοι φταίνε και ποιοι δεν φταίνε και μετά ας τους πυροβολήσουμε πολιτικά; Ο κύριος Ανδρουλάκης, λοιπόν, 3 Απριλίου στη Βουλή μίλησε για κυβέρνηση υποδίκων. Τι σημαίνει αυτό; Ότι ο κύριος Ανδρουλάκης, ως άλλος εισαγγελέας ή ανακριτής, αποφάσισε ότι 13 αυτοί οι βουλευτές - άνθρωποι, οικογενειάρχες που έχουν γυναίκες και παιδιά - είναι ένοχοι ή σίγουρα υπόδικοι».

«Σίγουρα υπόδικος σημαίνει, για να μην μπερδευόμαστε, ότι θα ασκηθεί σίγουρα ποινική δίωξη. Συμφωνούμε σε αυτό; Κάποιους μήνες μετά, 3,5 μήνες μετά, ήδη 9 από τους 13 πάνε αρχείο. Τι σημαίνει αυτό; Ότι δεν υπήρχαν ούτε ενδείξεις παραπομπής. Ούτε ενδείξεις ενοχής. Για τους 9 δεν υπάρχουν ούτε ενδείξεις. Άρα οι άνθρωποι αυτοί κρεμάστηκαν στα μανταλάκια αδίκως. Εδώ πρέπει να ζητήσουν μια συγγνώμη. Και οι άλλοι 4 θα δικαστούν και μπορεί και να αθωωθούν».