Δένδιας: Το ΚΥΣΕΑ ενέκρινε την «Ασπίδα του Αχιλλέα» και 10 ακόμη εξοπλιστικά προγράμματα – Τι είπε για τις Ένοπλες Δυνάμεις της νέας εποχής

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Οι διεθνείς εξελίξεις για τη Μέση Ανατολή, το Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο στα θέματα που συζητήθηκαν

Συνεδρίασε σήμερα υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης έγινε ενημέρωση από τον υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη για τις τελευταίες διεθνείς εξελίξεις, με έμφαση στο Ιράν και στη Μέση Ανατολή.

Ακόμη εγκρίθηκαν εξοπλιστικά θέματα των Ενόπλων Δυνάμεων, καθώς και η Εθνική Στρατηγική για την Ανθεκτικότητα των Κρίσιμων Οντοτήτων (2026-2030).

O υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης ενημέρωσε για την εφαρμογή του Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το Άσυλο και για τις μεταναστευτικές ροές, οι οποίες έχουν σημειώσει σημαντική μείωση, ενώ ταυτόχρονα σημειώνεται αύξηση των επιστροφών.

Η «Ασπίδα του Αχιλλέα»

Στην κορυφή της ατζέντας βρέθηκε η ενεργοποίηση της «Ασπίδας του Αχιλλέα», του νέου αντιαεροπορικού και αντιαεροπορικού συστήματος άμυνας της χώρας, ο προϋπολογισμός του οποίου αγγίζει τα 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Πρόκειται για έναν υπερσύγχρονο «θόλο» προστασίας ισραηλινής προέλευσης, ο οποίος ενσωματώνει πολλαπλές υποδομές και μέσα που θα διασυνδέονται μέσω ενός ενιαίου συστήματος διοίκησης, ελέγχου και ειδικού λογισμικού.

Εξαιρετικά κρίσιμο στοιχείο της συμφωνίας είναι η εκχώρηση του πηγαίου κώδικα στην Ελλάδα, γεγονός που θα επιτρέψει στις ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις να έχουν τον απόλυτο έλεγχο και την αυτόνομη διαχείριση του συστήματος.

Μεταγωγικά αεροσκάφη, αναβάθμιση φρεγατών και anti-drone συστήματα

Πέρα από τον αντιαεροπορικό «θόλο», το ΚΥΣΕΑ εξέτασε μια εκτενή λίστα επιμέρους εξοπλιστικών προμηθειών. Μεταξύ αυτών ξεχωρίζει η απόκτηση τριών μεταγωγικών αεροσκαφών C-390 Millennium από την Πορτογαλία, καθώς και η προμήθεια ενός εξειδικευμένου συστήματος αντιμετώπισης σμηνών μη επανδρωμένων αεροχημάτων (drones) μέσω ηλεκτρονικών αντιμέτρων. Παράλληλα, δρομολογείται η αναβάθμιση των φρεγατών τύπου MEKO με νέα, σύγχρονα ανθυποβρυχιακά συστήματα, η αγορά πυραύλων Hellfire με καθοδήγηση λέιζερ για τα ελικόπτερα Apache, καθώς και ένα ειδικό πρόγραμμα μικροδορυφόρων για τις ανάγκες των Ενόπλων Δυνάμεων.

Στο ίδιο πλαίσιο, εξετάστηκε και η προμήθεια 10 υποβρύχιων οχημάτων ειδικών επιχειρήσεων, η ένταξη των μη επανδρωμένων αεροχημάτων Heron 1 και V-BAT, αλλά και η αγορά σύγχρονου ατομικού εξοπλισμού, όπως οι διόπτρες για τη στολή του «νέου μαχητή».

Δένδιας: Οι Ένοπλες Δυνάμεις της νέας εποχής θα είναι μια μηχανή με δυνατότητα λήψης και επεξεργασίας όλων των δεδομένων και απάντησης σε όλες τις προκλήσεις

Το ΚΥΣΕΑ αποφάσισε την έγκριση μιας σειράς συμβάσεων που εντάσσονται στο μακροπρόθεσμο εξοπλιστικό πρόγραμμα των Ενόπλων Δυνάμεων.

Όπως ανακοίνωσε σήμερα ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας το ΚΥΣΕΑ ενέκρινε:

1. Αντιαεροπορικό, αντιβαλλιστικό και antidrone θολό («Ασπίδα του Αχιλλέα»)

2. Συστήματα μη κινητικής αντιμετώπισης μη επανδρωμένων σκαφών

3. Σύστημα μη επανδρωμένων σκαφών HERON 1

4. Μικρούς δορυφόροι SAR (Synthetic Aperture Radar) με δυνατότητα άμεσης δορυφορικής εικόνας υπό απόλυτο εθνικό έλεγχο

5. Μη Επανδρωμένα Αεροχήματα CLASS IΙ με την απόκτηση δέκα επιπλέον συστήματα μη επανδρωμένων τύπου V-BAT

6. Διόπτρες νυχτερινής παρατήρησης βασικό τμήμα της στολής μαχητή

7. Τρία νέα μεταφορικά αεροσκάφη C-390 Millenium. Αφορά στην απόκτηση καινούργιων αεριωθούμενων μεταγωγικών Embraer με το πρώτο αεροσκάφος να παραλαμβάνεται το 2027. Αποκτούνται με διακρατική συμφωνία Ελλάδας - Πορτογαλίας και έχουν τη δυνατότητα ανεφοδιασμού στον αέρα μαχητικών αεροσκαφών (ιπτάμενα τάνκερ)

8. Δέκα υποβρύχια οχήματα ειδικών επιχειρήσεων εκ των όποιων τα οκτώ θα κατασκευάσουν στο Σκαμαραγκά και τα δύο στο Ηνωμένο Βασίλειο

9. Αναβάθμιση των τεσσάρων ΜΕΚΟ με εξελιγμένα ανθυποβρυχιακά συστήματα

10. Πύραυλοι HELLFIRE με καθοδήγηση laser για την αναβάθμιση επιθετικών δυνατοτήτων των ελικοπτέρων Apache

11. Προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών στις ΗΠΑ για ανάπτυξη δεξαμενής αξιωματικών με μεταπτυχιακές σπουδές και εξειδίκευση στα αυτόνομα και την τεχνητή νοημοσύνη

Για την «Ασπίδα του Αχιλλέα» ο κ. Δένδιας ανέφερε ότι πρόκειται για μια σειρά οπλικών συστημάτων με επάλληλους θόλους και αποτελεί «ένα ολιστικό σύστημα διοίκησης και ελέγχου» με τη συμμετοχή της Ελληνικής Αμυντικής Βιομηχανίας να ανέρχεται στα 700 εκατ. ευρώ.

Για τον αντιαεροπορικό θόλο εξήγησε ότι «προσλαμβάνει εικόνα από το σύνολο των αισθητήρων» αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι λαμβάνει πληροφορίες ακόμη και «από τη διόπτρα στο κράνος των στελεχών του Στρατού Ξηράς».

«Επεξεργάζεται», υπογράμμισε, «προτεραιοποιεί και προτείνει απαντήσεις έναντι κάθε απειλής. Μετατρέπει τις Ένοπλες Δυνάμεις από την παλιά εικόνα του συνόλου προσωπικού και συστημάτων σε μια σύγχρονη μηχανή με δυνατότητα λήψης και επεξεργασίας όλων των δεδομένων και απάντησης σε όλες τις προκλήσεις»

Ο κ. Δένδιας επισήμανε ότι σήμερα «εγκρίθηκε ένα μεγάλο κομμάτι της "Ατζέντας 2030"» ενώ προσέθεσε ότι «δεν ολοκληρώσαμε» προαναγγέλλοντας ότι τον Σεπτέμβριο θα παρουσιαστεί η δεύτερη φάση της νέας Δομής Δυνάμεων αλλά και η εξέλιξη του μακροπρόθεσμου εξοπλισμού προγράμματος για το διάστημα 2027-2037.