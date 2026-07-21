Κυριάκος Μητσοτάκης: Το 2030 η Ελλάδα θα είναι μια πολύ καλύτερη χώρα – Η ανάπτυξη θα φθάσει σε κάθε γωνιά της πατρίδας

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Στα 23 δισ. ευρώ το νέο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης από εθνικούς πόρους

Με τη φράση του Όσκαρ Ουάιλντ ότι «αν έχεις εξαντλήσει το θέμα σου έχεις εξαντλήσει και το ακροατήριό σου», -προετοιμάζοντας για το σύντομο της παρέμβασής του- και ευχαριστίες στους καθ' ύλην αρμόδιους ξεκίνησε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης την ομιλία του στην εκδήλωση που διοργάνωσε το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για την παρουσίαση του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης 2026-2030.

Θέλοντας να αποκωδικοποιήσει τα πολιτικά μηνύματα της εκδήλωσης είπε ότι μια πολύ σοβαρή δουλειά έχει ξεκινήσει ήδη από το 2021, τόνισε ότι πειραματιστήκαμε με αυτή την έννοια ενός πιο μακροχρόνιου αναπτυξιακού σχεδιασμού με τον οποίο θα μπορούμε να θέτουμε κεντρικές προτεραιότητες σε ορίζοντα πενταετίας ως προς το εθνικό σκέλος των δημοσίων πόρων που έχουμε στη διάθεσή μας για να χρηματοδοτήσουμε επενδύσεις στην πατρίδα μας.

Αρχικά θέλησε να σταθεί στο ύψος των πόρων που διαθέτουμε για το ΕΠΑ 2026-2030. Επεσήμανε ότι μιλάμε για 23 δισ. ευρώ και προφανώς δεν θα μπορούσαμε να διαθέσουμε αυτούς τους πόρους για ανάπτυξη και επενδύσεις αν δεν ήταν απόρροια μιας εξαιρετικά επιτυχημένης οικονομικής διαχείρισης, η οποία ουσιαστικά ξεκινάει από το 2019 και συνεχίζεται μέχρι σήμερα.

«Η χώρα μας έχει καταφέρει να μπορεί να πετυχαίνει τους δημοσιονομικούς της στόχους, να πετυχαίνει πρωτογενή πλεονάσματα, να μειώνει το ύψος του χρέους με ρυθμούς ταχύτερους από οποιαδήποτε χώρα στην ιστορία του ΟΟΣΑ και ταυτόχρονα να διαθέτει πόρους και για κοινωνική πολιτική και για επενδύσεις. Κι αυτό θα έλεγα ότι είναι το επιστέγασμα, η καλύτερη απόδειξη μιας οικονομικής πολιτικής η οποία τελικά μπορεί και διαχέει τα οφέλη της ανάπτυξης προς όφελος όλων των Ελληνίδων και όλων των Ελλήνων. Μια ανάπτυξη η οποία πρέπει να φθάνει και θα φθάσει σε κάθε γωνιά της πατρίδας μας», τόνισε ο πρωθυπουργός.

«Έχουμε στη διάθεσή μας ένα σημαντικό όπλο για να μπορούμε να σχεδιάσουμε την αναπτυξιακή μας πολιτική με ορίζοντα το 2030», υπογράμμισε ο Κυρ. Μητσοτάκης.

Μίλησε για συνειδητή πολιτική επιλογή όσον αφορά την επιλογή να διαθέσουμε αυτά τα πολλά δισεκατομμύρια στο ΕΠΑ γιατί όπως είπε «πιστεύουμε ακράδαντα ότι το παιχνίδι της πραγματικής σύγκλισης με την Ευρώπη στην επόμενη πενταετία θα κριθεί πρωτίστως στο πεδίο των επενδύσεων, δημοσίων και ιδιωτικών και θεωρούμε ότι είναι πολύ σημαντικό να μπορούμε να εξασφαλίσουμε μια δύναμη πυρός μέσω του ΕΠΑ για να μπορούμε να πετύχουμε αυτόν τον πολύ σημαντικό στόχο».

Με τη δεύτερη πολιτική του παρατήρηση ο πρωθυπουργός υπογράμμισε τη σημασία που δίνεται στην περιφερειακή διάσταση αυτού του προγράμματος.

«Σκοπός μας είναι να φθάσει η ανάπτυξη σε κάθε γωνιά της πατρίδας μας, και στους 1008 ταχυδρομικούς κωδικούς. Όχι απλά σε κάθε περιφέρεια, σε κάθε γωνιά κάθε περιφέρειας κι αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσα από μια στενή συνεργασία των περιφερειών με την κεντρική κυβέρνηση. Μια συνεργασία όμως η οποία θα μας επιβάλλει όλοι να ενταχθούμε σε ένα πλαίσιο το οποίο θα υπηρετεί σημαντικές εθνικές προτεραιότητες», τόνισε.

«Θεωρώ επιβεβλημένο ότι αυτός ο συντονισμός πρέπει να συνεχίζεται ώστε να μπορούμε όλοι μαζί κεντρικό κράτος και περιφέρειες, να υπηρετήσουμε αυτή την εθνική στρατηγική με ορίζοντα πενταετίας», είπε χαρακτηριστικά.

Ανέφερε ότι το ελληνικό κράτος δεν είχε συνηθίσει σε μακροχρόνιο σχεδιασμό αλλά «έχουμε καταφέρει μέσα από τις λογικές του επιτελικού κράτους να αντιστρέψουμε την πολιτική των αποσπασματικών πολιτικών, όπου οι περιφέρειες έκαναν λίγο πολύ ό, τι ήθελαν χωρίς το κεντρικό κράτος να γνωρίζει ή να θέτει προτεραιότητες, και ο σχεδιασμός γινόταν πάντα με ορίζοντα τον επόμενο χρόνο ή άντε το επόμενο εκλογικό κύκλο».

Υπογράμμισε ότι αυτό έχει αλλάξει γιατί «ξέρουμε πολύ καλά ότι από τώρα μέχρι το 2030 θα κριθεί ουσιαστικά η θέση της Ελλάδας σε μία Ευρώπη που αλλάζει», αν πετύχουμε την πραγματική σύγκλιση προς όφελος όλων των Ελλήνων πολιτών επισημαίνοντας ότι έχει προσωπικά θέσει τον πήχη των προσδοκιών μας πολύ ψηλά.

Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε, στη συνέχεια κατά την παρουσίαση του ΕΠΑ 2026 - 2030, ότι και ενόψει του προεκλογικού προγράμματος της κυβέρνησης που θα αρχίσει να ξεδιπλώνεται από τη ΔΕΘ με ορίζοντα τις εκλογές του 2027, οφείλουμε όλοι να δουλέψουμε και να θέσουμε ψηλά τον πήχη των προσδοκιών μας. Πρόσθεσε ότι οι ψηλοί ρυθμοί ανάπτυξης, αποτέλεσμα πρωτίστως δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων με καλύτερη αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πόρων, με περισσότερο συντονισμό θα βρεθούν στην κορωνίδα των κυβερνητικών προτεραιοτήτων. Κι όλη αυτή η συζήτηση αυτή συνδέεται με την σκληρή διαπραγμάτευση για το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο.

Και σε αυτή την περίπτωση υπογράμμισε την ανάγκη για περισσότερο συντονισμό και μεγαλύτερη διαλειτουργικότητα μεταξύ χρηματοδοτικών εργαλείων τα οποία στο παρελθόν μπορεί να είχαν μια πολύ πιο διακριτή κατανομή.

«Όλα αυτά επιβάλλουν να μπορέσουμε να κινηθούμε με μεγαλύτερες ταχύτητες και μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα», υπογράμμισε ο πρωθυπουργός. Μίλησε επίσης για την ανάγκη να συγκεράσουμε ταχύτητα και διαφάνεια.

«Αυτό που θέλω να κρατήσετε από τη σημερινή εκδήλωση είναι η αισιοδοξία την οποία βλέπω στην αίθουσα και από την πλευρά των υπουργείων και των περιφερειών σχετικά με το ύψος του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης και τη δυνατότητά μας να το χρησιμοποιήσουμε ως ένα πραγματικό εφαλτήριο για να κάνουμε ένα μεγάλο αναπτυξιακό άλμα», τόνισε.

Ολοκληρώνοντας και συγχαίροντας τους αρμόδιους επεσήμανε ότι «η δύσκολη δουλειά ξεκινάει τώρα και το 2030 η Ελλάδα μπορεί και θα είναι μια πολύ, πολύ καλύτερη χώρα».