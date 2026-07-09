Μητσοτάκης: Οι εκλογές θα γίνουν το 2027, στα τέλη της θητείας μας, έχω κουραστεί να το λέω

0

«Μια πρώτη οδηγία θα ήταν να είμαστε ταπεινοί και να μην υποσχεθούμε λαγούς με πετραχήλια»

«'Άλλο τα δημόσια σχόλια πριν τη σύνοδο του ΝΑΤΟ και άλλο κατά τη διάρκεια της. Ήταν μια επιτυχημένη διάσκεψη. Επιβεβαίωσε τις σημαντικές αποφάσεις που λάβαμε πέρσι. Είχαμε θέσει αισιόδοξους στόχους για τις αμυντικές δαπάνες. Οι περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες έχουν καταγράψει πρόοδο. Η Ελλάδα έχει ήδη πετύχει, από το 2026, τον στόχο για το 2035. Αυτό μας βάζει σε μία, κατά κάποιο τρόπο, ελίτ ομάδα μόλις 5 μελών του NATO, που ήδη έχουν φτάσει σε αυτό το ορόσημο. Χαρακτηριζόμαστε από συνέπεια. Βλέπουμε και άλλες χώρες να ακολουθούν αυτό το δρόμο», ανέφερε ο Πρωθυπουργός σε συζήτηση με την Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μέτσολα στο πλαίσιο της 30ής Ετήσιας Συζήτησης Στρογγυλής Τραπέζης του Economist με την Ελληνική Κυβέρνηση, στο Grand Resort Lagonissi.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε ότι συνολικά η σύνοδος του ΝΑΤΟ ήταν επιτυχημένη, ενώ για τα F-35 και το ενδεχόμενο πώλησης τους από τις ΗΠΑ στην Τουρκία ανέφερε ότι δεν θα ήθελε να κάνει περαιτέρω σχόλια από αυτά που είπε χθες.

«Αδικούμε τη σημασία των αποφάσεων που ελήφθησαν στη Σύνοδο όταν, στην Ελλάδα, περιορίζουμε τη δημόσια συζήτηση γύρω από ζητήματα που συνδέονται με τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Όταν υπάρχουν ζητήματα προς συζήτηση με την Τουρκία, τα συζητάμε μεταξύ μας. Μερικές φορές στην Ελλάδα υπάρχει μία πολύ «στενόμυαλη» προσέγγιση για αυτά τα ευρύτερα ζητήματα.

Το σημαντικό μήνυμα που βγήκε από τη Σύνοδο συνδέεται με το γεγονός ότι η Ευρώπη έχει αυξήσει τις αμυντικές δαπάνες και, επίσης, αυτός είναι ο μόνος τρόπος να πείσουμε τις ΗΠΑ και τον Αμερικανό Πρόεδρο ότι αντιμετωπίζουμε με σοβαρότητα την άμυνά μας.

Πάντα με εντυπωσιάζει, όμως, ο τρόπος με τον οποίο μέρος του ελληνικού Τύπου καλύπτει αυτά τα θέματα, με μεγάλο βαθμό υπερβολής και μία αδυναμία κατανόησης των σύνθετων παραγόντων», συμπλήρωσε.

Σε ερώτηση για τη θέση της Ευρώπης στον σημερινό κόσμο, ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε ότι ως αποτέλεσμα του πολέμου στην Ουκρανία και των εκθέσεων Ντράγκι και Λέτα υπήρξε η αίσθηση ξαφνικού ξυπνήματος.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ ΜΠΕ, ο πρωθυπουργός μίλησε για την ανάγκη διόρθωσης της ανισορροπίας στην ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης σε σχέση με τις ΗΠΑ και την Κίνα .

«Τα ζητήματα πλέον αντιμετωπίζονται ως κατεπείγοντα. Η Ρομπέρτα εύστοχα αναφέρθηκε στην κρίση κόστους διαβίωσης. Υπάρχουν βασικά πράγματα να διορθώσουμε εντός της ενιαία αγοράς. Της άνεσης ίδρυσης μιας εταιρείας στην Ελλάδα ή σε άλλη χώρα. Αυτές οι τολμηρές προτάσεις να μη μείνουν, στη διαδικασία από τη γραφειοκρατία της Ευρώπης, κενά γράμματα. Υπάρχουν και αποκλίσεις στις τιμές ενέργειας. Δεν έχουμε επί της ουσίας ενιαία αγορά ενέργειας. Στο εμπόριο υποστηρίζω τις συμφωνίες ελεύθερου εμπορίου. Είναι προς όφελος να ολοκληρώσει τις συμφωνίες ελεύθερου εμπορίου. Και μιλώ ως χώρα που είναι ηγέτης στη ναυτιλία και έχουμε ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Στο θέμα της Κίνας πρέπει να ληφθούν σημαντικές αποφάσεις για την επιβίωση της μεταποιητικής βάσης της Ευρώπης. Δεν μπορούμε να αγνοήσουμε ότι 30% της μεταποιητικής ικανότητας του πλανήτη προέρχεται από την Κίνα», σημείωσε.

Ο πρωθυπουργός έφερε ως παράδειγμα την αυτοκινητοβιομηχανία και σημείωσε πως αν λάβουμε μέτρα προστατευτισμού, πρέπει να κάνουμε βήματα, ώστε να είναι πιο εύκολη η λειτουργία εταιρειών.

Σε άλλο σημείο της συζήτησης ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε πως αν δούμε τις δαπάνες κεφαλαίου στις υποδομές τεχνητής νοημοσύνης είναι ξεκάθαρο ότι η Ευρώπη είναι πίσω σε σχέση με την Κίνα και τις ΗΠΑ.

«Στο τέλος της ημέρας όσο και να προσφέρουμε σε δημόσιο χρήμα η κυρία χρηματοδότηση είναι τα ιδιωτικά κεφάλαια. Να τα κινητοποιήσουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο για να ανταγωνιστούμε στις υποδομές της τεχνητής νοημοσύνης. Υπάρχει ένα μεγάλο project στην Ελλάδα στο Λαύριο και θα μας δώσει την υπολογιστική ισχύ για να αναπτύξουμε την τεχνητή νοημοσύνη. Βλέπω αρκετό δυναμισμό στην Ελλάδα, πολύ ενδιαφέρουσες start ups και η κάθε χώρα έχει τη δική της στρατηγική. Πρέπει να είμαστε έξυπνοι και ευέλικτοι. Τίθεται το ερώτημα μήπως το παρακάναμε με τις ρυθμίσεις, τις οποίες φυσικά τις χρειαζόμαστε για προστασία», πρόσθεσε.

Ο πρωθυπουργός είπε, επίσης, ότι υπάρχει συνεργασία της Ευρώπης με χώρες που δεν είναι μέλη και έφερε ως παράδειγμα τη συνθήκη Σένγκεν επισημαίνοντας ότι είναι σημαντικός τομέας η άμυνα.

«Το Ηνωμένο Βασίλειο είναι μια από τις χώρες με πυρηνική ενέργεια. Αν μιλάμε για συνεργασία των πρόθυμων σε ένα βαθμό συμβαίνει με διμερείς, τριμερείς συνεργασίες. Χρειαζόμαστε όμως μια περαιτέρω συνεργασία», συνέχισε μεταξύ άλλων.

Πρόσθεσε πως το Ηνωμένο Βασίλειο μπορεί να γίνει μέλος του Safe.

«Η Ελλάδα ανήκει στη νοτιοανατολική Ευρώπη και θα ήθελε να δει τους γείτονες της στα Δυτικά Βαλκάνια να προοδεύουν σε αυτή την κατεύθυνση. Είναι ευτυχές που το Μαυροβούνιο μπορεί να γίνει το 28ο κράτος μέλος της ΕΕ. Υπάρχει σοβαρή πιθανότητα τα επόμενα δύο χρόνια. Κάθε χώρα έχει θέματα να διευθετηθούν. Είμαστε εδώ να στηρίξουμε τους φίλους των δυτικών Βαλκανίων σε αυτή τη διαδρομή. Η Σερβία είναι το 50% των δυτικών Βαλκανίων και δεν μπορώ να σκεφτώ τα Δυτικά Bαλκάνια να είναι στην Ευρώπη χωρίς τη Σερβία», συμπλήρωσε.

Για το μεταναστευτικό ο κ. Μητσοτάκης είπε πως δεν είναι στα πρώτα δέκα θέματα που απασχολούν την ελληνική κοινωνία. Ανέφερε ότι το 2019 είχαμε 30.000 παράνομους μετανάστες στη Λέσβο και τώρα 300. «Στείλαμε ξεκάθαρο μήνυμα. Είπαμε θα προστατεύσουμε τα σύνορα μας. Αντιμετωπίσαμε υβριδική επίθεση το 2020. Τώρα πλέον, που το σύμφωνο έχει ολοκληρωθεί, αν δεν δικαιούσαι άσυλο θα σταλείς πίσω και έχουμε τον τρόπο να το κάνουμε αυτό. Τώρα έχουμε ένα σύμφωνο που πρέπει να υλοποιηθεί. Ενδιαφέρον είναι ότι οι επιστροφές αποδίδουν γιατί έστειλαν μήνυμα στους πιθανούς πελάτες των λαθρεμπόρων. Είδαμε σημαντική μείωση του αριθμού Αιγυπτίων που έρχονταν από τη Λιβύη. Συνεργαζόμαστε με την ανατολική Λιβύη. Το δικό μας λιμενικό έχει σώσει χιλιάδες ανθρώπους. Δεν θέλουμε να φεύγουν εξαρχής από την ακτή. Ήταν επιτυχημένη πολιτική ο τρόπος που χειριστήκαμε το μεταναστευτικό. Με χαρά δεχόμαστε όσους δικαιούνται άσυλο. Θέλουμε να ολοκληρώσουμε τις συμφωνίες κινητικότητας για ανθρώπους που θα έρθουν με τρόπο νόμιμο», υπογράμμισε.

Για το χρόνο των εκλογών ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι θα γίνουν το 2027.

«Μπήκαμε στο 8ο έτος διακυβέρνησης. Οι εκλογές θα γίνουν το 2027, στα τέλη της θητείας μας. Έχω κουραστεί να το λέω, όταν με ρωτάνε για πρόωρες εκλογές», τόνισε ο πρωθυπουργός.

«Μια πρώτη οδηγία θα ήταν να είμαστε ταπεινοί και να μην υποσχεθούμε λαγούς με πετραχήλια. Οι άνθρωποι είναι σκεπτικιστές, όταν ακούν λαϊκιστές. Εύκολο να υποσχεθείς χρήμα. Και η δική μου χώρα το έχει δοκιμάσει και οδήγησε σχεδόν σε πτώχευση. Δεν θα επαναλάβουμε το λάθος. Η ευθύνη των υπευθύνων κομμάτων είναι ό,τι υπόσχεσαι να τεκμηριώνεται δημοσιονομικά. Αν δείτε τι έχουμε υλοποιήσει σε σχέση με αυτά που υποσχεθήκαμε το 2023, είμαστε στο στόχο μας», υπογράμμισε ο πρωθυπουργός και ανέφερε ως παράδειγμα τη μείωση της ανεργίας, την ενίσχυση των ενόπλων δυνάμεων και άλλα.

«Οι ικανότητες της τεχνητής νοημοσύνης είναι τρομακτικές. Απελπισμένα πρέπει να υπάρχει τεχνική να διαπιστωθεί αν ένα βίντεο είναι προϊόν τεχνητής νοημοσύνης. Είναι σημαντικό ζήτημα. Η μάχη για τις επόμενες εκλογές θα τεθεί σε διαφορετικό περιβάλλον από τις προηγούμενες», ανέφερε .

Τέλος σε ερώτηση για τον αγώνα Γαλλία - Μαρόκο στο Μουντιάλ, ο κ. Μητσοτάκης προέβλεψε ότι θα περάσει η Γαλλία.