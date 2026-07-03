Κώστας Τσουκαλάς: Άνθρακες ο θησαυρός των 2.000 κωδικών – Η κυβέρνηση επιλέγει συνειδητά την αδιαφάνεια

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Επίθεση κατά του Τάκη Θεοδωρικάκου

«Ο Υπουργός Ανάπτυξης επέλεξε να κρυφτεί πίσω από την ανακοίνωση της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή που ο ίδιος σύστησε, εξαίροντας από τη συμμετοχή σε αυτήν τους παραγωγούς και τους καταναλωτές.

Οι πολίτες βγάζουν τα συμπεράσματα τους.

'Ανθρακες ο θησαυρός των 2.000 κωδικών. Η κυβέρνηση επιλέγει συνειδητά την αδιαφάνεια», απάντησε ο Κώστας Τσουκαλάς για τη σταση της κυβέρνησης στο αίτημα του ΠΑΣΟΚ να ανακοινώσει τους 2000 κωδικούς στα προιόντα των Super Market