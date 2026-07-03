Κώστας Τσουκαλάς: Άνθρακες ο θησαυρός των 2.000 κωδικών – Η κυβέρνηση επιλέγει συνειδητά την αδιαφάνεια

Κώστας Τσουκαλάς: Άνθρακες ο θησαυρός των 2.000 κωδικών – Η κυβέρνηση επιλέγει συνειδητά την αδιαφάνεια

Επίθεση κατά του Τάκη Θεοδωρικάκου

«Ο Υπουργός Ανάπτυξης επέλεξε να κρυφτεί πίσω από την ανακοίνωση της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή που ο ίδιος σύστησε, εξαίροντας από τη συμμετοχή σε αυτήν τους παραγωγούς και τους καταναλωτές.

Οι πολίτες βγάζουν τα συμπεράσματα τους.

'Ανθρακες ο θησαυρός των 2.000 κωδικών. Η κυβέρνηση επιλέγει συνειδητά την αδιαφάνεια», απάντησε ο Κώστας Τσουκαλάς για τη σταση της κυβέρνησης στο αίτημα του ΠΑΣΟΚ να ανακοινώσει τους 2000 κωδικούς στα προιόντα των Super Market