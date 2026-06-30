Ο Πολάκης ζητά την παραίτηση του Σωκράτη Φάμελλου και δηλώνει «παρών» για την ηγεσία της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ

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Δείτε αναλυτικά την ανάρτησή του

Ο Παύλος Πολάκης ζητά την παραίτηση του Σωκράτη Φάμελλου από την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ «μετά την κατάρρευση του αφηγήματος και της στρατηγικής» σχετικά με τη συνεργασία με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.

Ο κ. Πολάκης ζητά επιπλέον την επιστροφή του στην ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και την έναρξη διαδικασίας για την εκλογή νέου προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, για την οποία λέει ότι θα είναι παρών.

Ο πρώην υπουργός ζητά, επίσης, άμεση σύγκληση Κεντρικής Επιτροπής και την «άμεση εκκίνηση συνομιλιών με τις όμορες πολιτικές δυνάμεις και προσωπικότητες που θέλουν και πιστεύουν στον σχηματισμό ενός ευρύτερου προοδευτικού μετώπου».

Αναλυτικά η ανάρτησή του:

Μετά την κατάρρευση του αφηγήματος και της στρατηγικής του προέδρου Σωκράτη Φάμελλου και της περί αυτόν ηγετικής ομάδας σχετικά με την συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων και ειδικότερα όσον αφορά την άνευ όρων στήριξη του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στην ΕΛΑΣ, θα πρέπει άμεσα να γίνουν τα εξής: