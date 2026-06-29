Μαρινάκης: «Η εντιμότητα Τσίπρα είναι το πιο σύντομο πολιτικό ανέκδοτο των τελευταίων ετών»

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«Δεν θα γυρίσουμε στα ψεύτικα, δανεικά λεφτά, στα λεφτά που μπορεί να δίνονται στις πλάτες των επόμενων γενεών»

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σχετικά με όσα δήλωσε ο Αλέξης Τσίπρας για την κυριακάτικη ανάρτηση του Πρωθυπουργού και τον απολογισμό της διακυβέρνησής του, ανέφερε τα εξής:

«Χρειάστηκε παραπάνω από ένα 24ωρο για να βγάλει μια απάντηση, η οποία έχει σχεδόν σε κάθε σειρά της ένα μεγάλο ψέμα. Είναι και μια πρόχειρη απάντηση με κακή χρήση απ' ό,τι φαίνεται της τεχνητής νοημοσύνης. Ενδεικτικά μιλάει για 70 δισ. του Ταμείου Ανάκαμψης, ενώ το σωστό νούμερο είναι 36 δισ.

Λέει ότι έχουμε ανάπτυξη χωρίς αποτέλεσμα για την κοινωνία. Μιλάει ενώ, όταν ήταν πρωθυπουργός, η Ελλάδα ήταν ουραγός στην 27η θέση στην ανάπτυξη και τώρα έχει τον διπλάσιο ρυθμό ανάπτυξης από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Προφανώς, ο στόχος είναι να περάσει αυτό παραπάνω στην κοινωνία, αλλά ποιος μιλάει; Δεν είναι σημαντικό ότι έχουν βρει δουλειά 600.000 άνθρωποι, ενώ ήταν άνεργοι; Λέει ψευδώς ότι η ανταγωνιστικότητα χειροτερεύει. Δεν ισχύει. Έχει βελτιωθεί, όπως και αν μετρηθεί.

Μεγάλο ψέμα ότι το πλεόνασμα χτίζεται πάνω στην ακρίβεια. Το πλεόνασμα της κυβέρνησης Τσίπρα ήταν αποτέλεσμα υπερφορολόγησης. Δεν έχουμε αυξήσει ούτε έναν φόρο, μόνο τον ΕΝΦΙΑ στις τράπεζες. Εδώ μαζί με το ψέμα, υπάρχει και οικονομικός αναλφαβητισμός. Άλλο οι φορολογικοί συντελεστές που τους μειώνουμε και άλλο τα φορολογικά έσοδα που καλώς αυξάνονται. Ο ΦΠΑ πληρώνει το success story, λέει. Δεν έχουμε αυξήσει κανέναν ΦΠΑ. Τα έσοδα από τον ΦΠΑ αυξάνονται λόγω της αύξησης του ΑΕΠ, της κατανάλωσης και την άνοδο του τουρισμού.

Ένα άλλο ψέμα είναι για το χρέος. Λέει, δεν μειώνεται. Χρησιμοποιεί το χρέος σε απόλυτους αριθμούς. Όλα τα κράτη μετράνε το χρέος τους ως προς το ΑΕΠ. Η Ελλάδα είναι η πρώτη χώρα σε ρυθμό μείωσης του χρέους ως προς το ΑΕΠ. Πάμε και στο κράτος, ότι χρωστάει περισσότερα στους πολίτες. Εδώ, επίσης, αυτό δεν ισχύει. Αναφερόμαστε σε πλήθος ΑΦΜ και όχι στην ουσία του ιδιωτικού χρέους. Έχουν μειωθεί τα κόκκινα δάνεια. Η αλήθεια είναι ότι πάνω από 60.000 συμπολίτες έχουν προχωρήσει σε ευνοϊκή ρύθμιση.

Ψέμα ότι αυξήθηκε η φτώχεια. Η οικονομία, λέει, δεν άλλαξε μοντέλο. Δεν ισχύει. Εξαγωγές, επενδύσεις, ρεκόρ αύξησης. Τα χρόνια από το 2019 μέχρι σήμερα, οι επενδύσεις έχουν αυξηθεί 95%. Συμπέρασμα, για να μη χαθούμε: Όλα όσα λέει αυτή η ανακοίνωση είναι ψευδή. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι σε ένα περιβάλλον αυξημένων τιμών, πληθωρισμού, ακρίβειας, ο κόσμος ζητάει περισσότερα και οφείλουμε να δώσουμε περισσότερα. Ο μόνος τρόπος είναι με πολιτική, που μειώνει τους φόρους και αυξάνει τα έσοδα. Αυτή είναι η πολιτική της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Έχουμε καταφέρει μία χώρα, που ήταν το "μαύρο πρόβατο" της Ευρώπης, χώρα παρίας που την πετούσαν έξω από τις συνεδριάσεις της Ευρώπης, να είναι χώρα που επιστρέφει με τη μεγαλύτερη δυνατή ταχύτητα. Δεν θα γυρίσουμε στα ψεύτικα, δανεικά λεφτά, στα λεφτά που μπορεί να δίνονται στις πλάτες των επόμενων γενεών».

Για το δίλημμα του κ. Τσίπρα «με τη διαφθορά ή με την εντιμότητα», ο κ. Μαρινάκης σημείωσε:

«Η εντιμότητα Τσίπρα είναι το πιο σύντομο πολιτικό ανέκδοτο των τελευταίων ετών. Ο κ. Τσίπρας είναι ο πρωθυπουργός των δύο καταδικασμένων υπουργών από το Ειδικό Δικαστήριο για αδικήματα που ο ίδιος έδωσε εντολή να τελεστούν, αναφέρομαι πολιτικά. Δηλαδή, νομοθετήσεις που δεν έγιναν εν αγνοία. Ο πρωθυπουργός που γνώριζε για νεκρούς στο Μάτι και έκανε επικοινωνιακό σόου. Ο πρωθυπουργός που του ζήτησαν από την Ευρώπη να φορολογήσει τους εφοπλιστές και φορολόγησε τους συνταξιούχους και τη μεσαία τάξη. Ο πρωθυπουργός που εξαπάτησε έναν ολόκληρο λαό στήνοντας ένα δημοψήφισμα και συνέχεια φόρτωσε σε εμάς και τα παιδιά μας 120 δισ. ευρώ. Ο πρωθυπουργός που αποφυλάκισε μαζικά χιλιάδες βαρυποινίτες, μείωσε την ποινή στην ανθρωποκτονία και μέχρι περιπτώσεις βιασμού πήγαν μέχρι 15 χρόνια, ο πρωθυπουργός των κατατμήσεων και των παρα-υπουργείων δικαιοσύνης. Όταν έρχεται ένας πελάτης και το πρώτο πράγμα που κάνει είναι να φωνάζει πόσο έντιμος είναι, αρχίζεις και ψάχνεσαι».

«Δεν αυξήσαμε κανέναν φόρο και έχουμε μειώσει πολλούς ΦΠΑ», ανάφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σε άλλο σημείο της ενημέρωσης και επισήμανε ότι «κάθε υπόσχεση του κ. Τσίπρα είναι υπόθεση του θρυλικού Ανδρέα Τεπενδρή και υπάρχει και ο Μαυρογιαλούρος που άλλα έταζε και άλλα έκανε».

Για τις δηλώσεις του κ. Τσίπρα για τον αναβαλλόμενο φόρο, δήλωσε πως έχει ενδιαφέρον να μιλάει για τις τράπεζες ο άνθρωπος που τις έκλεισε. «Είναι αμετανόητος και θέλει να μας οδηγήσει στις εφιαλτικές ημέρες τις οποίες ζήσαμε τα προηγούμενα χρόνια. Πέρα από ότι διαστρεβλώνει την πραγματικότητα, όλη αυτή η συζήτηση γίνεται σε απίστευτα λαϊκίστικη και απλοϊκή βάση. Η κυβέρνηση είναι η πρώτη που έχει κάνει παρεμβάσεις στις τράπεζες. Ο κ. Τσίπρας όσο είχε τη δυνατότητα το μόνο που έκανε ήταν να κλείσει τις τράπεζες και να οδηγήσει τη χώρα στον γκρεμό. Όσα λέει είναι επικίνδυνα για την οικονομία», πρόσθεσε.

Σημείωσε ότι οι ελληνικές τράπεζες, σε αντίθεση με όσα λέει ο κ. Τσίπρας, δεν έχουν την υψηλότερη φορολογία στην Ευρώπη.

«Το μόνο που αλλάζει είναι το χρώμα. Δεν έχει διαφορά ο ακροαριστερός από τον ακροδεξιό. Ο φασισμός δεν έχει χρώμα. Η διακύμανση των πράξεων που τελούν είναι θέμα της δικαιοσύνης. Έχουν γίνει σημαντικά αυτά τα 7 χρόνια σε επίπεδο νομιμότητας και στα γήπεδα, και στα πανεπιστήμια. Τεράστιες επιτυχίες της ΕΛΑΣ σε επίπεδο εξάρθρωσης εγκληματικών οργανώσεων. Δικαίως πολλοί διαμαρτύρονται για τη δράση ομάδων. Οι άνθρωποι αυτοί πρέπει να βρεθούν στη δικαιοσύνη και αναμένουμε από τις αρχές να κάνουν τη δουλειά τους», απάντησε σε ερώτηση για σχετικό περιστατικό που συνέβη το Σάββατο.

Σχετικά με τη σύσκεψη στο Μαξίμου για την ακρίβεια ο κ. Μαρινάκης δήλωσε πως γίνονται καθημερινά πολλές συσκέψεις. «Έχουμε κάνει αρκετά, χρειάζονται περισσότερα. Δημιουργώντας παραπάνω φορολογικά έσοδα, ενώ μειώνουμε τους φόρους, να ενισχύουμε τα εισοδήματα. Περισσότεροι έλεγχοι. Επιτέλους δουλεύει ένα κομμάτι του κράτους, το οποίο ήταν αδρανές μέχρι το 2020», τόνισε και ανέφερε συγκεκριμένα στοιχεία και σημείωσε πως «η βασική αιτία που αυξήθηκαν οι τιμές του πετρελαίου έχει αρθεί» και ανέφερε πως χρειάζεται μεγαλύτερη αποκλιμάκωση των τιμών.

«Γίνονται έλεγχοι, πρέπει να γίνουν περισσότεροι. Εχθρός του καλού είναι το καλύτερο», σημείωσε σε σχετική ερώτηση.

«Συγκριτικά με την υπόλοιπη Ευρώπη, η χώρα μας έχει αισθητά χαμηλότερο πληθωρισμό τροφίμων τους περισσότερους μήνες από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο», ανέφερε σε άλλο σημείο της ενημέρωσης.

«Η όποια απόφαση του υπουργικού συμβουλίου θα λάβει πολύ σοβαρά υπόψη την ολομέλεια δικαστών και εισαγγελέων», ανέφερε για την επιλογή του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου.

Για την επιστολή του γραμματέα πολιτικού σχεδιασμού Βασίλη Φεύγα για τον νόμο των ομόφυλων ζευγαριών και την άρση της διαγραφής του Αντώνη Σαμαρά, ο κ. Μαρινάκης δήλωσε:

«Σε καμία περίπτωση δεν εκφράζει μια επιστολή του κ. Φεύγα τη ΝΔ, δεν την αξιολογούμε ως σοβαρή κίνηση, δεν υπάρχει κάτι τέτοιο στον προγραμματισμό της κυβέρνησης, οπότε δεν είναι κάτι άξιο σχολιασμού».

Σε ερώτηση αν ο κ. Φεύγας παραμένει γραμματέας απάντησε «απ' όσο ξέρω, ναι».

Σχετικά με δημοσίευμα για τον γιο του κ. Αβραμόπουλου, ο κ. Μαρινάκης παρέπεμψε σε σχετική δήλωση του βουλευτή Ηλείας της ΝΔ και σημείωσε πως «είναι καλό σε τέτοιες περιπτώσεις να αποφεύγεται η εμπλοκή συγγενικών προσώπων».

Ερωτηθείς για τις θέσεις της χώρας ενόψει της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ, ο κ. Μαρινάκης απάντησε πως «η Ελλάδα πορεύεται με συγκρατημένη αισιοδοξία και με την αυτοπεποίθηση που απορρέει από τις επιτυχίες των τελευταίων ετών χωρίς να αιθεροβατούμε. Προσερχόμαστε σε κάθε τέτοια ευκαιρία ως ένα κράτος που πάνω από όλα βάζει το σεβασμό στο διεθνές δίκαιο. Δεν ετεροκαθοριζόμαστε από φήμες και δημοσιεύματα».

Για την ανακοίνωση του κ. Τσουκαλά για τις συντάξεις, ο Παύλος Μαρινάκης δήλωσε πως η κυβέρνηση με την πολιτική της κατήργησε την προσωπική διαφορά και έπειτα από πολλά χρόνια αυξάνει τις συντάξεις όχι μόνο άμεσα, αλλά και μέσω της μείωσης του φόρου εισοδήματος.

Για τη δημόσια συζήτηση του κ. Κασσελάκη με τον Άδωνι Γεωργιάδη και αν υπάρχει πιθανότητα ένταξής του στην ΝΔ, απάντησε πως «δεν έχω τέτοια εικόνα, ούτε προκύπτει κάτι τέτοιο» και σημείωσε ότι δεν είναι κακό να υπάρχει διάλογος.

Για τις αυξήσεις των Μητροπολιτών, ο κ. Μαρινάκης ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι το να δημιουργούμε συνθήκες κοινωνικού αυτοματισμού δεν προσφέρει κάτι.

«Ένας Μητροπολίτης έπαιρνε λιγότερα από τον μουφτή και τώρα λιγότερα από γραμματέα ενός υπουργείου. Είναι ένας εύλογος μισθός θεωρούμε για έναν Μητροπολίτη. Έχει δοθεί η απάντηση από το υπουργείο που το έκανε», προσέθεσε. Σχετικά με την κριτική που ασκούν κάποιοι Μητροπολίτες, ανέφερε πως είναι θεμιτή.

Σχετικά με την αναφορά του Πρωθυπουργού ότι «επιλέγουμε τη σύγκριση και όχι τη σύγκρουση» και πως θα απευθυνθεί η κυβέρνηση στους νέους μέχρι 27 ετών, απάντησε πως «είναι η πιο δύσκολη συζήτηση, καθώς εμείς μιλάμε με επιχειρήματα και οι υπόλοιποι με συνθήματα, τοξικό λόγο».

«Παρότι είναι δύσκολη ηλικία, η ΝΔ στις τελευταίες εκλογές και σε αυτή την ηλικιακή κατηγορία ήταν πρώτη. Πατώντας σε σταθερά βήματα να πείσουμε τους νέους ότι δεν πρέπει να γυρίσουμε πίσω», πρόσθεσε.

Σε ερώτηση εάν σχεδιάζει η κυβέρνηση να εντάξει στο ΕΣΥ εξετάσεις και επεμβάσεις αλλαγής φύλλου, ο κ. Μαρινάκης είπε πως είναι εξειδικευμένο το ερώτημα και θα επανέλθει.

Ενόψει του καύσωνα, ο κ. Μαρινάκης είπε ότι ο κρατικός μηχανισμός σε ό,τι αφορά στην Πολιτική Προστασία είναι σε καλύτερο από πριν, αλλά πάντοτε πρέπει να ετοιμαζόμαστε για κάθε ενδεχόμενο.

Για τον εργαζόμενο στην Καλλιθέα, που έσωσε την 75χρονη, αλλά έσπασε τα χέρια του, δήλωσε ότι σίγουρα θα πρέπει να αποζημιωθεί και να στηριχθεί στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό.

«Να πούμε ότι υπάρχουν άνθρωποι, που είναι οι σύγχρονοι ήρωες που δεν διεκδικούν προβολή, αλλά δίνουν παραδείγματα καθημερινά. Οτιδήποτε χρειαστεί είναι αυτονόητο ότι πρέπει να γίνει», συμπλήρωσε.