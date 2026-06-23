ΚΚΕ: Στην απόφαση του Αρείου Πάγου για τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη δεν χωράνε ερμηνείες

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«Είναι ξεκάθαρο ότι οι τόκοι υπολογίζονται στη μηνιαία δόση και όχι στο οφειλόμενο κεφάλαιο και έχει αναδρομική ισχύ»

«Στην απόφαση του Αρείου Πάγου για τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη δεν χωράνε ερμηνείες. Είναι ξεκάθαρο ότι οι τόκοι υπολογίζονται στη μηνιαία δόση και όχι στο οφειλόμενο κεφάλαιο και έχει αναδρομική ισχύ, όπως δηλαδή είχε ζητήσει με τροπολογία του το ΚΚΕ από τον Ιούλιο του 2024, τροπολογία που απέρριψε η κυβέρνηση της ΝΔ, ενώ όλα τα άλλα κόμματα είχαν καταπιεί τη γλώσσα τους» τονίζει, σε σχόλιό του, το ΚΚΕ και σημειώνει:

«Το ότι η κυβέρνηση της ΝΔ η οποία, όπως και οι προηγούμενες, παρέχει συστηματικά στήριξη στις τράπεζες, τα funds και τους servicers, επιχειρεί να παρουσιάσει το αυτονόητο ως επιτυχία, είναι τουλάχιστον προκλητικό για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά, που σε συνδυασμό με το κύμα ακρίβειας αντιμετωπίζουν συνθήκες ασφυξίας».

«Το ΚΚΕ, με βάση την απόφαση του Αρείου Πάγου και την αναδρομικότητά της, απαιτεί άμεσα να απομειωθεί το οφειλόμενο κεφάλαιο για τα δάνεια που εξυπηρετούνται, να επιστραφούν τα επιπλέον ποσά για όσους έχουν ήδη αποπληρώσει τα δάνεια με τον προηγούμενο άδικο και λανθασμένο υπολογισμό των τόκων και να ξανανοίξουν οι υποθέσεις όλων όσοι έχασαν τη ρύθμιση εξαιτίας αυτών των υπέρογκων τόκων, το δε κόστος πρέπει να επιβαρύνει αποκλειστικά τις τράπεζες και τους servicers. Να μην διανοηθεί η κυβέρνηση να καλύψει ούτε μέρος του μέσω του δημοσίου, από χρήματα δηλαδή των φορολογούμενων» καταλήγει το σχόλιο του κόμματος, αναφέρθηκε στο ΑΠΕ ΜΠΕ.