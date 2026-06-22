Μαρινάκης: Η αντιπολίτευση πάνω σε ένα υπαρκτό, εισαγόμενο και πολύ μεγάλο πρόβλημα για κάθε νοικοκυριό, λαϊκίζει απίστευτα και γι’ αυτό έχει αυτή την τύχη στις δημοσκοπήσεις

0

«Ο κ. Τσίπρας και η παρέα του έπαιξαν τη χώρα στα ζάρια»

«Το ερώτημα αυτό πρέπει να το απευθύνετε στον κ. Τσίπρα ή σε έναν εκ των εκπροσώπων του, σε μια από τις επόμενες συνεντεύξεις που θα δώσει είτε εκείνος είτε οι εκπρόσωποί του. Και ελπίζουμε αυτή τη φορά να πάρουμε κάποια απάντηση. Γιατί μιλάμε για κορυφαία γεγονότα. Τις τύχες της χώρας μας, τις οποίες έπαιξαν συνειδητά, δεν ξέρουμε για πόσα χρόνια, ο κύριος Τσίπρας και η παρέα του ζάρια. Άρα, περιμένουμε απαντήσεις» σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σε ερώτηση για τις δηλώσεις του κ. Στουρνάρα ότι υπήρχε συζήτηση για παράλληλο νόμισμα και μετά τον κ. Βαρουφάκη.

Σε ερώτηση για την τοποθέτηση του Νίκου Ανδρουλάκη για την ακρίβεια, ο κ. Μαρινάκης είπε: «Μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση αυτό το οποίο ανέφερε ο κ. Ανδρουλάκης, νομίζω, στην γενική συνέλευση του ΣΕΒ και γι' αυτό και το έψαξα.

Καταρχάς, ο κ. Ανδρουλάκης δεν επικαλέστηκε κάποια πηγή. Φαίνεται ότι αντέγραψε ένα δημοσίευμα που είχε αυτούς τους αριθμούς, στα τέλη Μαΐου, σε ένα site. Το δημοσίευμα αυτό είχε χρησιμοποιήσει ως ένα δείγμα 14 αγαθών, χωρίς να διευκρινίζει είτε πότε έγινε η δειγματοληψία, είτε αν επέλεξε φθηνά ή ακριβά αγαθά. Ανέφερε απλώς ότι οι μετρήσεις προέκυψαν από τη σύγκριση τιμών σε μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Το δημοσίευμα έκανε τη δουλειά του, ο κάθε δημοσιογράφος κάνει το ρεπορτάζ του, αλλά από εκεί και πέρα ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο κ. Ανδρουλάκης, αυτό το έκανε επίσημη θέση.

Όπως προκύπτει από μια στοιχειώδη έρευνα αγοράς που κάναμε με τους συνεργάτες μου μέσω και του νέου παρατηρητηρίου τιμών posokanei και από τα ηλεκτρονικά καταστήματα δύο μεγάλων αλυσίδων σούπερ μάρκετ, ο κ. Ανδρουλάκης θα μπορούσε σαφώς να βρει φθηνότερες επιλογές για 12 από τα 14 προϊόντα του καταλόγου, με αποτέλεσμα να φουσκώσει αναίτια το λογαριασμό στην προσπάθειά του να επιτεθεί στην κυβέρνηση.

Μάλιστα, αν αθροίσουμε τις πιο συμφέρουσες επιλογές - κάναμε αυτή την άσκηση ακριβώς για να ξέρει ο κόσμος με ποιους έχει να κάνει, γι' αυτά τα 12 προϊόντα μαζί με τα άλλα δύο, προκύπτει ότι το συνολικό κόστος του καλαθιού είναι 49,3 ευρώ και όχι 62 ευρώ. Η αύξηση είναι 27,6%. Ναι, έχουμε πληθωρισμό, έχουμε αύξηση τιμών από το '19 μέχρι σήμερα. Προφανώς, δεν λέμε το αντίθετο, μην βγει κάποια ανακοίνωση ότι κοροϊδεύουμε ή λέμε τα ανάποδα, αλλά όχι 60%, τουλάχιστον, στο συγκεκριμένο καλάθι, όπως είπε ο κ. Ανδρουλάκης. Και αυτή ακριβώς είναι και η στρατηγική που ακολουθούν, γι' αυτό και μένω σε αυτό το οποίο με ρωτήσατε. Εμείς δεν πάμε να κάνουμε το μαύρο-άσπρο, δεν πάμε να πούμε στον κόσμο ότι αυτό που ζει δεν είναι μια πρωτοφανής συνθήκη ακρίβειας.

Κανείς δεν λέει το αντίθετο. Όλοι το βιώνουν αυτό και ειδικά οι συμπολίτες μας που είναι στα πιο χαμηλά εισοδήματα. Αλλά προσπαθούμε να βρούμε λύσεις, τις καλύτερες δυνατές, αυξάνοντας τα εισοδήματα όσο γίνεται περισσότερο από τις τιμές, βάζοντας πρόστιμα μέσω των αρμόδιων αρχών, αυστηροποιώντας το θεσμικό πλαίσιο, δίνοντας τις ρεαλιστικότερες δυνατές λύσεις.

Η αντιπολίτευση πάνω σε ένα υπαρκτό, εισαγόμενο και πολύ μεγάλο πρόβλημα για κάθε νοικοκυριό λαϊκίζει απίστευτα. Και αυτός είναι και ο λόγος που, επειδή δεν προτείνει κάποια συγκεκριμένη κοστολογημένη λύση, έχει τις τύχες που βλέπουμε στη μία δημοσκόπηση μετά την άλλη».

Σε ερώτηση για την ποινή που υπεβλήθη στην κ. Ασημακοπούλου και τους υπόλοιπους κατηγορούμενους, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, αφού υπογράμμισε ότι δεν έχει καμία σχέση η υπόθεση αυτή με τη διαδικασία των εκλογών και ούτε απειλείται η διαδικασία των εκλογών επειδή εστάλη ένα mail, ανέφερε: «Διαχωρίζοντας το σκέλος που αφορά τη δικαιοσύνη και την υπόθεση αυτή καθ' αυτή, για την οποία ούτε μου πέφτει λόγος, ούτε θα μπορούσα ποτέ να σχολιάσω, δεν σχολιάζουμε συνειδητά και είμαστε υποχρεωμένοι να μην σχολιάζουμε δικαστικές αποφάσεις, σε πολιτικό επίπεδο μιλάμε για ένα mail.

Και μάλιστα, είναι απορίας άξιο το πώς αντιμετωπίζονται τα πρόσωπα αυτά, και η κυρία Ασημακοπούλου και τα υπόλοιπα πρόσωπα, αν σκεφτεί κανείς ότι απλά μιλάμε για την αποστολή ενός mail. Το πως αυτό το αξιολόγησε η δικαιοσύνη δεν είναι δική μου δουλειά να το σχολιάσω».

«Όπως και να έχει, ισχύει το τεκμήριο αθωότητας. Φαντάζομαι ότι οι τέσσερις θα ασκήσουν έφεση, οπότε μέχρι να κριθεί τελεσίδικα ή αμετάκλητα η υπόθεση, είναι αθώοι μέχρι αποδείξεως του εναντίου. Όλα αυτά όμως θα τα βρει η δικαιοσύνη.

Εγώ το ξαναλέω και επειδή είδα ότι αυτό το οποίο είπα την προηγούμενη φορά ενόχλησε κάποιους, θα το επαναλάβω, μπας και το καταλάβουν. Διαχωρίζω το ποινικό, νομικό, δικαστικό σκέλος της υπόθεσης. Το να αντιμετωπίζονται οι άνθρωποι αυτοί με αυτόν τον τρόπο για ένα mail, στην εποχή που καθημερινά δεχόμαστε μηνύματα και mails από άγνωστα προφίλ, τις ημέρες των εκλογών βομβαρδιζόμαστε με μηνύματα από υποψηφίους εκλογικών περιφερειών που ενδεχομένως δεν έχουμε περάσει ποτέ στη ζωή μας και από κόμματα που δεν ξέρουμε ότι υπάρχουν, και να αντιμετωπίζουμε τους ανθρώπους αυτούς σαν εμπόρους ναρκωτικών, εμπόρους λευκής σαρκός και δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο, είναι από υποκριτικό έως γελοίο».

Επίσης, απαντώντας σε ερώτηση για την ενδεχόμενο διαγραφής τους είπε: «Γιατί να διαγράψουμε τους ανθρώπους αυτούς; Για όνομα του Θεού».

Τέλος, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος για τα μέτρα φορολόγησης στα οποία αναφέρονται οι εκπρόσωποι του κόμματους ΕΛΑΣ, σημείωσε:

«Πέραν της θυμηδίας που προκαλεί όλο αυτό με τις προτάσεις στο πόδι των στελεχών του νέου κόμματος του κ. Τσίπρα, γιατί ούτε βγαίνει ο λογαριασμός, ούτε εξηγούν ακριβώς πώς θα το κάνουν, λένε το ένα μετά το άλλο χωρίς ειρμό και κάποια στοιχειώδη κοστολόγηση, από αυτή τη διαδικασία προκύπτουν δύο μεγάλα καλά. Το ένα είναι πως αναδεικνύεται για άλλη μια φορά η υποκρισία του κ. Τσίπρα και των ανθρώπων που τον ακολουθούν. Γιατί όταν είχε τη δυνατότητα ο κ. Τσίπρας να κυβερνήσει τη χώρα για παραπάνω από τέσσερα χρόνια, αύξησε ή επέβαλε 30 φόρους στα μεσαία και χαμηλά εισοδήματα. Ούτε με τους σκαφάτους ασχολήθηκε, ούτε με τους εφοπλιστές ασχολήθηκε, ούτε με κανέναν από αυτούς που τώρα θέλει να τιμωρήσει. Το δεύτερο το οποίο αναδεικνύεται είναι ότι και εκείνος και οι νέοι του, οι παλιοί τέλος πάντων συνοδοιπόροι, θα δούμε τι θα γίνει με εκείνους, είναι ίδιοι και απαράλλαχτοι. Το μόνο που τους νοιάζει είναι από πού θα πάρουν τα λεφτά βάζοντας φόρους. Προφανώς δεν εννοούν αυτά που λένε. Θέλουν να τα πάρουν από όλους, γιατί όταν ακούς για φόρους αρχίζεις λίγο να ψάχνεις τις τσέπες σου. Αλλά το μόνο που τους νοιάζει είναι να τιμωρήσουν φορολογώντας. Και αυτή είναι και η μεγάλη μας διαφορά.

Εμείς δεν θέλουμε να βάλουμε φόρους σε κανέναν. Εμείς θέλουμε να συνεχίσουμε να μειώνουμε φόρους, πολύ παραπάνω για τη μεσαία τάξη, για τα χαμηλά εισοδήματα. Έχουμε μειώσει ή καταργήσει 83 άμεσους και έμμεσους φόρους. Και παράλληλα, μειώνοντας φόρους, θέλουμε να συνεχίσουμε να αυξάνονται τα φορολογικά έσοδα. Είναι χάος αυτό που μας χωρίζει».