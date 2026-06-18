ΣΥΡΙΖΑ: Οι αριθμοί διαψεύδουν το αφήγημα της κυβέρνησης Μητσοτάκη για ισχυρή οικονομία

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«Ο πληθωρισμός στην Ελλάδα ανήλθε στο 4,9%, τέταρτη υψηλότερη επίδοση στην ΕΕ, μαζί με την Κροατία»

«Τα στοιχεία της Eurostat για τον Μάιο καταρρίπτουν, για ακόμη μία φορά, το αφήγημα της κυβέρνησης Μητσοτάκη για ισχυρή οικονομία προς όφελος όλων και όχι μόνο των κολλητών της», υπογραμμίζει ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ σε ανακοίνωσή του.

«Η Ελλάδα βρίσκεται στην τελευταία θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως προς την αγοραστική δύναμη των πολιτών, 32% κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Το ποσοστό σοβαρής υλικής και κοινωνικής στέρησης στις ηλικίες 15-29 ετών εκτινάσσεται στο 14,7%, έναντι 5,8% στην ΕΕ», επισημαίνει και συμπληρώνει:

«Για το δωδεκάμηνο Μαΐου 2025 - Μαΐου 2026, ο πληθωρισμός στην Ελλάδα ανήλθε στο 4,9%, τέταρτη υψηλότερη επίδοση στην ΕΕ, μαζί με την Κροατία».