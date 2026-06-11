Μαρινάκης: Αυτή η κυβέρνηση μετέτρεψε την ΕΡΤ από ένα κανάλι προπαγάνδας σε ένα σύγχρονο και αξιόπιστο μέσο ενημέρωσης

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Απάντησε στα πυρά εκπροσώπων της αντιπολίτευσης, με αφορμή την επέτειο για το «μαύρο» στην ΕΡΤ στις 11 Ιουνίου του 2013

«Είναι αυτή η κυβέρνηση η οποία μετέτρεψε την ΕΡΤ, από ένα κανάλι προπαγάνδας, επί των ημερών του ΣΥΡΙΖΑ, σε ένα σύγχρονο μέσο ενημέρωσης, το πιο αξιόπιστο στη χώρα, ανέφερε ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ Παύλος Μαρινάκης, απαντώντας στα πυρά εκπροσώπων της αντιπολίτευσης, με αφορμή την επέτειο για το «μαύρο» στην ΕΡΤ στις 11 Ιουνίου του 2013.

Είναι αυτή η κυβέρνηση η οποία αποφάσισε οι άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να διοικήσουν τη δημόσια τηλεόραση να δίνουν εξετάσεις ΑΣΕΠ, με κλειστά χαρτιά, να περνάνε από την κρίση του αδιάβλητου, ως προς τις διαδικασίες του ΑΣΕΠ, και στη συνέχεια ο εκάστοτε υπουργός να επιλέγει μεταξύ τριών ονομάτων, ανέφερε ο υφυπουργός στον πρωθυπουργό, κατά τη συζήτηση που εξελίσσεται σήμερα στην Ολομέλεια.

Είχε προηγηθεί ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Χρήστος Γιαννούλης ο οποίος αναφέρθηκε στο «ντροπιαστικό μαύρο της ΕΡΤ το 2013», προκαλώντας μάλιστα τον κ. Μαρινάκη να τοποθετηθεί για το κλείσιμο της ΕΡΤ για «να φανεί αν το υιοθετεί ή αν παίρνει σήμερα αποστάσεις από αυτό».

«Είστε δημοσιογράφος που έχετε περάσει από την ΕΡΤ», απάντησε ο κ. Μαρινάκης στον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ τον οποίο προέτρεψε: «Ρωτήστε τους δημοσιογράφους που είναι στην ΕΡΤ και τους εργαζόμενους σε αυτή, αν η κυβέρνηση που… έκλαιγε όταν έκλεισε η ΕΡΤ, αν η κυβέρνηση εκείνη σκέφτηκε από το πλεόνασμα της λειτουργίας της ΕΡΤ να τους δώσει έστω και ένα ευρώ. Αυτή η ΚΟ και αυτή η κυβέρνηση, με νόμο που ψήφισε δυστυχώς μόνο η ΚΟ της ΝΔ, όταν η ΕΡΤ ασκεί χρηστή διοίκηση και παράγει πλεονάσματα, σεβόμενη κάθε ευρώ του Έλληνα φορολογούμενου, επιστρέφει στους εργαζόμενους της ΕΡΤ 1,5 μισθό πίσω».

Ο κ. Μαρινάκης απάντησε και στις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης για την μη υπογραφή συλλογικής σύμβασης εργασίας για τους δημοσιογράφους. «Ζητήστε από την ΕΣΗΕΑ και την ΠΟΕΣΥ να βάλει τις συλλογικές συμβάσεις που υπογράφονταν, όταν υπογράφονταν, επί των ημερών σας, δίπλα με τις συλλογικές συμβάσεις που έχουμε υπογράψει εμείς και έρχεται και τρίτη. Μην αγχώνεστε έρχεται και τρίτη», απάντησε στον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ.

Απάντησε επίσης και σε αναφορά του Χρήστου Γιαννούλη ότι η κυβέρνηση προεξοφλεί αποφάσεις της Δικαιοσύνης. «Τα κόμματά σας είχαν μετατραπεί σε εισαγγελικά γραφεία, χτίζοντας μια απαράδεκτη και χυδαία κατηγορία κατά των βουλευτών της ΝΔ και μιλούσατε για κυβέρνηση υποδίκων. Και ήδη ήρθε απαλλαγή δύο βουλευτών να σας διαψεύσει και ήρθε και μια έκθεση να πει πολύ διαφορετικά από αυτά που λέγατε. Εμείς δεν προεξοφλούμε τίποτα κύριε Γιαννούλη. Ο πρόεδρος σας, ο κ. Φάμελλος ανέβηκε πριν από 1,5 χρόνο σε αυτό το βήμα και πήγε να συνδέσει τον πρωθυπουργό της χώρας με δολοφονία ενός νέου ανθρώπου. Αρκετά! Δεν είστε ούτε εισαγγελείς ούτε βουλευτές και γι΄αυτό και θα είστε όλο και πιο χαμηλά κάτω από το 1% εκεί που σας αξίζει», είπε ο υφυπουργός στον πρωθυπουργό.

Κατά τη διάρκεια της παρέμβασής του ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Χρήστος Γιαννούλης χαρακτήρισε τον Παύλο Μαρινάκη ως «τον άνθρωπο που είπε ότι "ευχαρίστως θα τραβούσα την σκανδάλη με μια σφαίρα για να δολοφονήσω τον τότε πρωθυπουργό, τον Αλέξη Τσίπρα στον εμφύλιο"» και «αυθεντικότερο εκφραστή της Ομάδας Αλητείας» με τον υφυπουργό παρά τον πρωθυπουργώ να του απαντά:

«Αναφέρατε κάτι συκοφαντικό. Προσέξτε όμως επειδή είστε στο 1,5% και ακόμα είστε στον εξώστη, δεν έχετε κατέβει ακόμα κάτω, είναι πολύ πιθανό να μην έχετε βουλευτική ασυλία σύντομα. Οπότε προσέξτε τι λέτε γιατί ενίοτε οι κανόνες σπάνε» και «έχετε αναφέρει τρεις τέσσερις φορές την Ομάδα Αλήθειας, χαίρομαι πάρα πολύ που υπάρχει γιατί αναδεικνύει την υποκρισία κάποιων πολιτικών όπως όλοι αυτοί που υπάρχουν στον πολιτικό σας χώρο, που τη Δευτέρα λένε άλφα και την Τετάρτη λένε ωμέγα».

Στην κατάσταση της ενημέρωσης στην Ελλάδα αναφέρθηκε και ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Πλεύσης Ελευθερίας Αλέξανδρος Καζαμίας ο οποίος επικαλούμενος διαπιστώσεις των Δημοσιογράφους χωρίς Σύνορα (RSF), είπε ότι στις εκθέσεις τους κατατάσσουν τη χώρα, στην ελευθερία της ενημέρωσης κάτω και από τη Μογγολία. Ο κ. Καζαμίας καταλόγισε ευθύνες στην κυβέρνηση και στον «μικρό Γκέμπελς του κ. Μητσοτάκη» για έλλειμμα ελευθερίας στην ενημέρωση.

«Είναι λογικό που προτιμάτε μια ατεκμηρίωτη υποκειμενική έκθεση και όχι την επίσημη έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, γιατί συμμετέχετε σε ένα κόμμα που η πρόεδρος του, όταν ήταν στον ΣΥΡΙΖΑ, μας οδήγησε στο χείλος του γκρεμού, ένα βήμα πριν την έξοδο από την Ευρώπη και αν δεν ήταν οι βουλευτές της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ τώρα θα ήμασταν μια χώρα εκτός Ευρώπης. Άρα είναι λογικό οι επίσημες εκθέσεις για εσάς να μην έχουν καμία σημασία», σχολίασε ο υφυπουργός στον πρωθυπουργό.