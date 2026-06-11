Χάρης Δούκας: «Ιστορική απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο»

0

Η απάντηση του δημάρχου Αθηναίων στον Κ. Μπακογιάννη

«Ιστορική» χαρακτήρισε ο Χάρης Δούκας την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου στη χθεσινή συνεδρίαση, για δάνειο του Δήμου Αθηναίων ύψους 75 εκατομμυρίων ευρώ από τον Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, προκειμένου να γίνουν έργα στα σχολεία της πόλης.

Ο δήμαρχος Αθηναίων με ανάρτησή του στον προσωπικό λογαριασμό του στα social media, ανέφερε:

«Ιστορική απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο της Αθήνας.

Διασφαλίσαμε 75 εκατομμύρια ευρώ από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για τα επόμενα πέντε χρόνια, για να φτιάξουμε τα σχολεία μας που παραλάβαμε σε χείριστη κατάσταση από τη διοίκηση Μπακογιάννη.

Στηρίζουμε στην πράξη το δημόσιο σχολείο με επενδύσεις που μετράνε. Αναλαμβάνουμε εμείς την ευθύνη που δεν αναλαμβάνει η κυβέρνηση χρόνια τώρα.

Για την ιστορία: την πρότασή μας στήριξαν η παράταξή μας «Αθήνα Τώρα» και η «Ανοιχτή Πόλη». Αποχή τήρησε το ΚΚΕ. Καταψήφισαν ο Μπακογιάννης, προφανώς, και όλοι οι ακροδεξιοί δημοτικοί σύμβουλοι.

Συνεχίζουμε με πάθος και όραμα.

Οι υπόλοιπες παρατάξεις ας απολογηθούν στους μαθητές, τους γονείς και τους καθηγητές των σχολείων της Αθήνας για τη στάση τους».