Κώστας Μπακογιάννης: «Ο κ. Δούκας βάζει την Αθήνα σε μία τροχιά μνημονίων»

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«Ερωτήματα προκαλεί η αιφνίδια απόφαση της δημοτικής αρχής να προχωρήσει στη σύναψη δανείου ύψους 75 εκατ. ευρώ από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων»

Σε συνέχεια των έντονων αντιδράσεων της αντιπολίτευσης που προκάλεσε στη χθεσινή συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου η εισήγηση της δημοτικής Αρχής και η ψήφιση για αίτηση δανείου του Δήμου Αθηναίων, ύψους 75 εκατομμυρίων ευρώ από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, ώστε να γίνουν έργα στα σχολεία της πόλης, η παράταξη του Κώστα Μπακογιάννη, «Αθήνα Ψηλά», εξέδωσε ανακοίνωση με τίτλο «Σε τροχιά μνημονίων ο Δήμος Αθηναίων, ο λογαριασμός στους δημότες».

Αρχικά σημειώνει: «Έντονες αντιδράσεις και σοβαρά ερωτήματα προκαλεί η αιφνίδια απόφαση της δημοτικής αρχής να προχωρήσει στη σύναψη δανείου ύψους 75 εκατομμυρίων ευρώ από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων με πρόσχημα την αναβάθμιση των σχολικών υποδομών της Αθήνας.

Κατά τη συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο, ο επικεφαλής της παράταξης «Αθήνα Ψηλά», Κώστας Μπακογιάννης, υποστήριξε ότι η διοίκηση Δούκα ζητά ουσιαστικά μια λευκή επιταγή 75 εκατομμυρίων ευρώ, χωρίς τεκμηρίωση και κυρίως χωρίς να έχει εξηγήσει γιατί δεν αξιοποίησε πρώτα τα χρηματοδοτικά εργαλεία που ήδη διαθέτει».

«Το θηριώδες δάνειο είναι μεγαλύτερο από το σύνολο του σημερινού ανεξόφλητου χρέους του δήμου Αθηναίων, το οποίο ανέρχεται περίπου στα 65 εκατομμύρια ευρώ. Με μία μόνο απόφαση, ο συνολικός δανεισμός της πόλης υπερδιπλασιάζεται και δημιουργείται μια νέα οικονομική υποχρέωση, την οποία επωμίζονται οι Αθηναίοι μέχρι το 2046.

Υπενθυμίζεται ότι η προηγούμενη δημοτική αρχή επένδυσε, χωρίς δανεισμό, περισσότερα από 57 εκατομμύρια ευρώ στις σχολικές υποδομές της Αθήνας, παραδίδοντας ώριμα έργα, ενεργές εργολαβίες και διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία μεταξύ των οποίων τα περίπου 14 εκατομμύρια ευρώ ευρωπαϊκών πόρων, που διατηρεί αναξιοποίητα μέσα στα ταμεία του ο δήμος», προσθέτει.

Στη συνέχεια η ανακοίνωση αναφέρεται σε κάποια σημεία της τοποθέτησης του κ. Μπακογιάννη στο χθεσινό δημοτικό συμβούλιο, τονίζοντας: «Αντί να εξηγήσει γιατί οι διαθέσιμοι ευρωπαϊκοί πόροι παραμένουν αναξιοποίητοι, ζητά από την Αθήνα να αναλάβει νέο δανεισμό μεγαλύτερο από το σημερινό της χρέος», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Κώστας Μπακογιάννης, υπογραμμίζοντας ότι «η σημερινή διοίκηση χρησιμοποιεί ως πρόσχημα την αναβάθμιση των σχολείων για να δικαιολογήσει έναν υπερδανεισμό, που θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί. Όταν διαθέτεις ήδη ευρωπαϊκούς πόρους, όταν έχεις στη διάθεσή σου εναλλακτικά χρηματοδοτικά εργαλεία και όταν δεν έχεις εξηγήσει γιατί δεν τα αξιοποίησες, τότε το πρόβλημα δεν είναι η έλλειψη χρημάτων. Το πρόβλημα είναι η αδυναμία διοίκησης. Και όταν η αδυναμία διοίκησης μετατρέπεται σε νέο χρέος για την πόλη, τότε δεν μιλάμε για ένα δάνειο ανάπτυξης. Μιλάμε για ένα δάνειο πολιτικής επιβίωσης».

Η συζήτηση για νέο δανεισμό διεξάγεται ενώ οι βασικοί οικονομικοί δείκτες του δήμου επιδεινώνονται ανησυχητικά. Τα έσοδα περιορίζονται, τα ταμειακά διαθέσιμα μειώνονται, οι επενδύσεις υποχωρούν, ενώ οι λειτουργικές δαπάνες διαρκώς αυξάνονται.

Το ερώτημα είναι σαφές και πιεστικό: τα 75 εκατομμύρια ευρώ προορίζονται πραγματικά για τα σχολεία ή αντλούνται για να καλύψουν την ανικανότητα, τη διοικητική ανεπάρκεια και τις αστείρευτες πολιτικές φιλοδοξίες του κ. Δούκα; Και γιατί να πληρώσουν τον λογαριασμό οι δημότες της Αθήνας;

Κλείνοντας την τοποθέτησή του, ο Κώστας Μπακογιάννης προειδοποίησε: «Ο κ. Δούκας δημιουργεί τις προϋποθέσεις μιας μελλοντικής δημοσιονομικής κρίσης και βάζει την Αθήνα σε μια τροχιά μνημονίων. Οι Αθηναίοι θα κληθούν να καλύψουν το κόστος, είτε με αυξήσεις δημοτικών τελών είτε με λιγότερες υπηρεσίες είτε με νέο δανεισμό. Δεν υπάρχει τέταρτη επιλογή. Η Αθήνα χρειάζεται σχέδιο. Όχι λευκές επιταγές. Όχι δανεισμό στα τυφλά».