Κυριάκος Μητσοτάκης: Ο θίασος της αντιπολίτευσης δεν θέλει να κυβερνήσει – Εκλογές το 2027

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Ο πρωθυπουργός άφησε αιχμές κατά Σαμαρά κατά την ομιλία του στην Πολιτική Γραμματεία της Νέας Δημοκρατίας

Καυστικός εναντίον του Αντώνη Σαμαρά ήταν ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά την τοποθέτησή του στη διαδικασία εκλογής του Κωνσταντίνου Κυρανάκη στη θέση του γραμματέα της ΝΔ. Παράλληλα ο πρωθυπουργός εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση εναντίον των κομμάτων της αντιπολίτευσης, κάνοντας λόγο για «θίασο που δεν θέλει να κυβερνήσει».

«Οι 4 άξονες που συγκροτούν την Ισχυρή Ελλάδα: δυναμική Οικονομία, ευημερούσα Κοινωνία, θωρακισμένη Άμυνα, αποτελεσματική Διπλωματία. Δεν μπορεί να υπάρξει καμιά οικονομική πρόοδος χωρίς ασφάλεια, κοινωνική συνοχή και διεθνή παραδοχή. Υλοποιούμε το μεγαλύτερο πρόγραμμα ενίσχυσης των Ενόπλων Δυνάμεων.

Όλα αυτά αποτελούν επιλογές μας, συγκροτούν όμως και απαντήσεις σε όσους με μεγάλη άνεση από την ασφάλεια του καναπέ αμφισβητούν τον πατριωτισμό της ευθύνης. Είναι εκείνοι που πνίγονται μόνοι τους στα ήρεμα νερά, ξεχνώντας ότι εμείς τα κρατάμε γαλάζια και ελεύθερα», τόνισε χαρακτηριστικά, σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ.

Στην αρχή της ομιλίας του, ο πρωθυπουργός και πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας απευθύνθηκε στον Κωνσταντίνο Κυρανάκη και στον νέο του ρόλο:

«Δεν σε περιμένει ένα σύντομο σπριντ, αλλά ένας απαιτητικός μαραθώνιος ως τις εκλογές του 2027. Είμαστε στην τελική ευθεία. Κάθε μέρα μετράει, θα ξαναγυρίσουμε όλη την Ελλάδα, από τη μια άκρη στην άλλη. Προσωπικά θα ξεκινήσω από τη Ρόδο το Σάββατο που μας έρχεται.

Σου ζητώ να πατήσεις γκάζι για τη νίκη, διασφαλίζοντας τη συνοχή και τη διεύρυνση του κόμματος. Ενεργοποιώντας παλαιούς φίλους με σεβασμό και κατανόηση, κερδίζοντας όμως και νέους».

Απολογισμός του κυβερνητικού έργου

Στη συνέχεια, ο Κυριάκος Μητσοτάκης προχώρησε σε έναν απολογισμό του έργου της κυβέρνησης:

«Μειώσαμε ή καταργήσαμε 83 φόρους. Στην Υγεία ανακαινίζονται πάνω από 80 νοσοκομεία και 156 κέντρα υγείας. Φαντάζομαι έχετε βαρεθεί να βλέπετε τον Γεωργιάδη να κόβει κορδέλες. Και επίσης εκατομμύρια πολίτες έχουν πρόσβαση σε δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Πάνω από 2.000 σχολεία ανακατασκευάζονται.

Το είπαμε, το κάνουμε. Η δουλειά μας δεν έχει τελειώσει, έχει συνέχεια. Δεν πρέπει να αφήνουμε τη μνήμη να τα ξεπερνά.

Οι επιτυχίες του χθες και του σήμερα εγγυώνται και την επιτυχία του αύριο. Και δυστυχώς τα περισσότερα από αυτά τα ψηφίσαμε μόνοι μας. Καθιέρωση της ψήφου των αποδήμων, θα μπορούν οι συμπατριώτες μας να ψηφίσουν επιστολικά σε αυτές τις εκλογές.

Ποια άλλη δύναμη θα μπορούσε και να υλοποιήσει την εμβληματική μεταρρύθμιση για τα μη κρατικά πανεπιστήμια στην πατρίδα μας. Ποια άλλη δύναμη θα μπορούσε να κάνει πράξη τον περιορισμό της φοροδιαφυγής μέσα από ένα πλαίσιο ηλεκτρονικών συναλλαγών που έδωσε σημαντικές δημοσιονομικές ανάσες.

Ποια άλλη κυβέρνηση θα μπορούσε να βάλει τάξη στον ΕΦΚΑ και ποια άλλη δύναμη θα μπορούσε να κάνει πράξη την ψηφιακή κάρτα εργασίας που προστατεύει τους εργαζόμενους».

Αναφερόμενος στην οικονομία και στη σταθερότητα είπε:

«Ο διεθνής πληθωρισμός ροκανίζει τα εισοδήματα. Παρά την πρόοδο στο κράτος μας παραμένουν ακόμα νησίδες παλαιοκομματισμού. Τα αναχώματα που έχουμε υψώσει δεν είναι αμελητέα. Είναι σημαντική η αθροιστική αύξηση εισοδήματα που αναμετράται με την ακρίβεια. Είμαστε η μόνη χώρα που επέστρεψε ένα ή και δύο μισθώματα, νακουφίζοντας ενοικιαστές. Πάνω από 20.000 συμπολίτες μας έχουν βρει κατοικία με τα προγράμματα Σπίτι Μου. Από την απόδοση του προϋπολογισμού του 2025 έχουμε τη δυνατότητα να δώσουμε έκτακτη στήριξη 150 ευρώ σε οικογένειες με παιδιά.

Κινούμαστε στα όρια των δημοσιονομικών μας δυνατοτήτων. Αλλά να κάνω την αντιδιαστολή ανάμεσα σε μια χώρα που παράγει πλεονάσματα και μπορεί να στηρίξει την κοινωνία με την πλειοψηφία των ευρωπαϊκών χωρών που βρίσκονται σε διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος και αναγκάζονται να αυξήσουν φόρους. Η τσέπη του πολίτη και ο προϋπολογισμός του νοικοκυριού αναδεικνύονται σε κορυφαία προτεραιότητα. Η μακροοικονομική πρόοδος πρέπει να μεταφραστεί σε ανάπτυξη για τα νοικοκυριά».

Εκλογές το 2027

Όσον αφορά στις εκλογές, ο πρωθυπουργός επανέλαβε ότι στόχος της Νέας Δημοκρατίας είναι η αυτοδυναμία «τη μία και μόνη Κυριακή»:

«Οφείλουμε να αποκρούσουμε τον κίνδυνο της ακυβερνησίας και περιπετειών που θα ανατίναζαν τις κατακτήσει της κοινωνίας. Η Κυριακή της μεγάλης εκλογής θα είναι μια και αυτή η μόνη Κυριακή πρέπει να φέρει την αυτοδυναμία».

«Ο θίασος της αντιπολίτευσης...»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξαπέλυσε επίθεση και στο σύνολο των κομμάτων της αντιπολίτευσης, τα οποία αποκάλεσε «θίασο».

«Ο αριστερός και ο δεξιός λαϊκισμός. Πλαστογράφοι της ελπίδας και τυμβωρύχοι του θυμού θα γίνονται ένα για να ενωθούν με όσους πουλάνε τη θρησκεία με το μέτρο και τον πατριωτισμό με το κιλό.

Ο θίασος της αντιπολίτευσης δεν έχει στόχο να κυβερνήσει, αλλά να εξαντλήσει την Ελλάδα. Ξέρει ότι η αμφιβολία διαδίδεται πιο δύσκολα από την εμπιστοσύνη. Η αντιπολίτευση περιγράφει μια Ελλάδα με μιζέρια και φτώχεια. Μου θυμίζει ό,τι έκανε η αντιπολίτευση το 2023 και οι Έλληνες έδωσαν μια εκκωφαντική απάντηση στρέφοντας το βλέμμα στο μέλλον, όχι στο παρελθόν».