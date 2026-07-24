Δεξίωση στο Προεδρικό Μέγαρο: Συνομιλία του πρωθυπουργού με τους τέσσερις τιμητικά προσκεκλημένους

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Για την 52η επέτειο από την Αποκατάσταση της Δημοκρατίας

Με τους τέσσερις τιμητικά προσκεκλημένους στην δεξίωση στο Προεδρικό Μέγαρο, για την 52η επέτειο από την Αποκατάσταση της Δημοκρατίας, παρουσία της πολιτειακής, πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας της χώρας, συνομίλησε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και στη συνέχεια ανέβηκε στο 2ο όροφο, που φέτος λόγω καιρού «αντικαθιστά» το γνωστό κιόσκι, με τους άλλους πολιτικούς αρχηγούς.

Ο πρωθυπουργός συνομίλησε με τον Μυριάδη Γεώργιο μαθητή με τον υψηλότερο βαθμό στις Πανελλήνιες Εξετάσεις, 19.80, τον Οικονομόπουλο Ανδρέα μαθητή με τον δεύτερο υψηλότερο βαθμό στις Πανελλήνιες Εξετάσεις, 19.75, την Διαμαντή Παναγιώτα δασκάλα και πρόεδρο της ΑΜΚΕ «ΝΕΑ ΖΩΗ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ», την εκπαιδευτικό που έδωσε ζωή στο χωριό Φουρνά της Ευρυτανίας, προσελκύοντας νέες οικογένειες με παιδιά από τα αστικά κέντρα και με τον αντισμήναρχο Γεώργιο Χατζόπουλο τον κυβερνήτη του F-16 που επέτυχε την προσγείωση στο αεροδρόμιο Ζακύνθου, μετέδωσε το ΑΠΕ ΜΠΕ.