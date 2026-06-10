Φάμελλος: «Η διεφθαρμένη κυβέρνηση δεν μπορεί να εγγυηθεί τη διαδικασία αναθεώρησης»

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«Κανείς πολίτης δεν σας εμπιστεύεται!»

Επίθεση στην κυβέρνηση για την αναθεώρηση του Συντάγματος εξαπέλυσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, λέγοντας ότι «είναι ξεκάθαρο ότι η διεφθαρμένη κυβέρνησή σας δεν μπορεί να εγγυηθεί μια διαδικασία αναθεώρησης».

Μιλώντας στην συνεδρίαση της Βουλής και εξηγώντας την θέση του είπε: «Αυτή πρέπει να είναι μία διαδικασία αναβάθμισης της δημοκρατίας, διαφανής, συμμετοχική, που να προστατεύει τις δημοκρατικές αξίες και θα θέτει τις βάσεις για να επιτευχθούν συγκλίσεις. Όμως, η κυβέρνηση των σκανδάλων, της διαφθοράς και της συγκάλυψης δεν έχει κανένα εχέγγυο εμπιστοσύνης από τους πολίτες».

Απευθυνόμενος προς την πλειοψηφία είπε: «Κανείς πολίτης δεν σας εμπιστεύεται! Και κανείς και καμία στην ελληνική κοινωνία δεν μπορεί να πιστέψει ότι θα αποδοθεί δικαιοσύνη με τον Μητσοτάκη πρωθυπουργό».

Απαντώντας στα όσα είπε η συμπολίτεση περί της αναγκαίας συναίνεσης και της αναζήτησης συγκλίσεων για την κορυφαία θεσμική διαδικασία της αναθεώρησης είπε: «Μην αναμένετε συναινέσεις σε αυτή την διαδικασία. Τις έχετε ήδη ναρκοθετήσει. Δεν θα συμβάλουμε στη διαμόρφωση πλειοψηφίας των 180 ψήφων σε κανένα άρθρο. Το κάναμε το 2018-2019, το προδώσατε και τώρα θα θερίσετε ό,τι σπείρατε. Και γιατί σήμερα το διακύβευμα, η ουσία, εκτός από το να έχουμε ένα καλύτερο Σύνταγμα, είναι να προστατεύσουμε το υπάρχον!».

Τοποθετήθηκε και για το περιεχόμενη της πρόταση της κυβέρνησης υποστηρίζοντας ότι «δεν αποτελεί σοβαρή βάση διαλόγου, δεν έχει συνοχή, είναι άτολμη αλλά κυρίως είναι συντηρητική, αντιλαϊκή και βαθιά υποκριτική».

Ακολούθως αναφέρθηκε σε συγκεκριμένα υπό αναθεώρηση άρθρα: «Τι ακριβώς επιδιώκετε με την αλλαγή του άρθρου 16 για τα πανεπιστήμια; Πρώτα παραβιάσατε στην πράξη το άρθρο 16 με νόμο. Και τώρα θέλετε να επιφέρετε το τελικό χτύπημα στη δημόσια Ανώτατη Παιδεία, εισηγείστε να υπάρχουν πανεπιστήμια ιδιωτικού χαρακτήρα.

Έχετε το θράσος να μιλάτε για αναθεώρηση του άρθρου 86 (αφήνοντας θολή τη μεθόδευσή σας) την ώρα που καλύπτεται από τη λογοδοσία τους υπουργούς σας εκμεταλλευόμενοι το άρθρο 86! Και τώρα μεθοδεύετε μια πρόταση που πάλι δίνει τον τελικό λόγο για τη δίωξη ή όχι υπουργών στην κοινοβουλευτική πλειοψηφία».

Μίλησε όμως και για τα σκάνδαλα: «Φταίει η αντιπολίτευση για τα σκάνδαλά σας; Είστε δυο φορές υποκριτές! Από την άλλη θέτετε στο στόχαστρο τους δημοσίους υπαλλήλους. Έχετε το θράσος να λέτε ότι με αυτόν τον τρόπο θα καταπολεμήσετε το βαθύ κράτος. Μα το βαθύ κράτος είστε εσείς και η κυβέρνησή σας, η κυβέρνηση των απευθείας αναθέσεων και της συμβουλοκρατίας, του στόλου των μετακλητών και των ειδικών συμβούλων, ενίοτε και χωρίς πτυχία όπως ο κ. Λαζαρίδης!

Παρουσιάζετε ως εκσυγχρονισμό τη δυνατότητα να ψηφίζουν οι πολίτες με επιστολική ψήφο, τη στιγμή που θα έπρεπε να συζητάμε για το πώς θα εφαρμόσουμε νέες λύσεις που θα διασφαλίζουν εχέγγυα μυστικότητας και αυτοπροσωπίας αξιοποιώντας τη σύγχρονη τεχνολογία.

Αντί να ενισχύσετε το ρόλο του Προέδρου της Δημοκρατίας, να διευρύνετε τη δημοκρατική του νομιμοποίηση, να αλλάξετε την εκλογή του μόνο από ένα κόμμα και ακόμα και με λιγότερους από 150 βουλευτές, προτείνετε να έχει μια εξαετή θητεία, λες και αυτό είναι το πρόβλημα!».

Ακολούθως ανάπτυξε τις προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ για την αναθεώρηση που αφορούν σε τρεις βασικούς πυλώνες:

1. το κράτος δικαίου

2. το δικαίωμα των πολιτών στην ευημερία, στην ποιότητα ζωής και στην πρόσβαση στα απαραίτητα αγαθά της ζωής

3. την ενίσχυση της άμεσης Δημοκρατίας, της Αποκέντρωσης και της Αυτοδιοίκησης

Η δική μας πρόταση περιλαμβάνει:

- την απεξάρτηση της διαδικασίας ελέγχου και δίωξης υπουργών του άρθρου 86 από την κυβερνητική πλειοψηφία και ενίσχυση του ρόλου της δικαστικής εξουσίας

-την ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης, την αλλαγή του τρόπου επιλογής της ηγεσίας της και τον εκδημοκρατισμό στη λειτουργία της

-τη θωράκιση των συνταγματικά κατοχυρωμένων Ανεξάρτητων Αρχών - και το δικαίωμα στην ενημέρωση της Βουλής, που τους απαγορεύτηκε από αυτή την κυβέρνηση

-την ενίσχυση της προστασίας των ατομικών και προσωπικών ελευθεριών και αντιμετώπιση των διακρίσεων.

Οφείλουμε να ανοίξουμε όμως τη συζήτηση και για τις βασικές ανάγκες της κοινωνίας και της οικονομίας:

-την προστασία των δημόσιων αγαθών, δικτύων μεταφοράς και διανομής ενέργειας και δικτύων μέσων σταθερής τροχιάς

-την προστασία οικογένειας και μητρότητας, παιδικής ηλικίας, και την προστασία σε ανάπηρους και ευάλωτους

-την υποχρέωση του κράτους για τη διασφάλιση αξιοπρεπούς επιπέδου διαβίωσης,

-την συνταγματική κατοχύρωση του ΕΣΥ,

-την υποχρέωση του κράτους για δημόσια πολιτική στέγης, που δεν ταΐζει τις τράπεζες αλλά θα έχει ως υποχρέωση και δικαίωμα την εξασφάλιση στέγης,

-την δημογραφική πολιτική

-την προστασία της εργασίας, των συλλογικών συμβάσεων και των εργασιακών δικαιωμάτων

-την ουσιαστική ενίσχυση της αυτοδιοίκησης και της αποκέντρωσης

-την ενίσχυση των δικαιωμάτων των πολιτών, ρητή κατοχύρωση του θεσμού του δημοψηφίσματος μετά από λαϊκή πρωτοβουλία, στην ενίσχυση του θεσμού της λαϊκής νομοθετικής πρωτοβουλίας.

Υπογράμμισε ακόμη: «Αυτές οι αλλαγές προϋποθέτουν μια προοδευτική κυβέρνηση. Ειδικά σήμερα οι 180 ψήφοι της αναθεώρησης πρέπει να δοθούν από μία, ανανεωμένη από τη λαϊκή εντολή, κοινοβουλευτική πλειοψηφία, και εργαζόμαστε ώστε αυτή να είναι ισχυρά προοδευτική, δίνοντας έτσι απάντηση σε δεξιά, ακροδεξιά και δήθεν αντισυστημικά σενάρια».

Κλείνοντας ξεκαθάρισε ότι «θα αντιταχθούμε και στη διαδικασία που προτείνετε και υποτιμά την κορυφαία αυτή στιγμή. Αλλά και στις προτάσεις που κομίζει μια διεφθαρμένη και απαξιωμένη κυβέρνηση».