Τασούλας προς στον Πατριάρχη Ιεροσολύμων: «Θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε τους καθημερινούς σας αγώνες με κάθε δυνατό τρόπο»

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Ο κ.κ. Θεόφιλος Γ΄, εξέφρασε την χαρά και τη συγκίνησή του για την επίσκεψή του στην Ελλάδα

«Θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε τους καθημερινούς σας αγώνες με κάθε δυνατό τρόπο» τόνισε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας κατά την προσφώνησή του στο γεύμα που παρέθεσε προς τιμήν του Πατριάρχη Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλου Γ' και της συνοδείας του στο Προεδρικό Μέγαρο.

Ο κ. Τασούλας τόνισε ότι «η Ελληνική Πολιτεία και ο ελληνικός λαός, αναγνωρίζει και εκτιμά το πολύτιμο έργο που επιτελείτε προσωπικά, καθώς και συνολικά η Αγιοταφιτική Αδελφότητα» και πρόσθεσε ότι «η Ελλάδα αισθάνεται ιδιαίτερη υπερηφάνεια για το γεγονός ότι το Ελληνορθόδοξο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων συνεχίζει την μακραίωνη ελληνική του παράδοση και ότι εσείς, ως Έλληνας Ιεράρχης, φέρετε επάξια μια βαριά πνευματική και ιστορική παρακαταθήκη».

Μάλιστα, επισήμανε ότι «στο πρόσωπό σας, συναντώνται οι πανανθρώπινες αξίες της Ορθοδοξίας με τη μακραίωνη πολιτισμική παρουσία του Ελληνισμού στους Αγίους Τόπους. Η προσφορά και η διακονία σας αποτελούν ζωντανές μαρτυρίες των ακατάλυτων πνευματικών και ιστορικών δεσμών που ενώνουν τον Ελληνισμό με την Ορθοδοξία και τα Ιερά Προσκυνήματα της Χριστιανοσύνης».

Παράλληλα, ανέφερε ότι «το Ελληνορθόδοξο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων διαδραματίζει διαχρονικά σπουδαίο ρόλο στην προαγωγή της ειρηνικής συνύπαρξης, του διαθρησκειακού διαλόγου και της προστασίας της χριστιανικής παρουσίας στους Αγίους Τόπους. Σε μία εποχή, κατά την οποία η περιοχή δοκιμάζεται από αλλεπάλληλες ένοπλες συρράξεις, έντονο φανατισμό και ατελείωτες ανθρωπιστικές κρίσεις, η φωνή της Εκκλησίας υπέρ της αλληλεγγύης, της συμφιλίωσης και του σεβασμού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα».

Κλείνοντας, σύμφωνα με το ΑΠΕ ΜΠΕ, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας εξέφρασε τις θερμότερες ευχές του προς τον Πατριάρχη για υγεία, δύναμη και κάθε επιτυχία στην υψηλή αποστολή του και τόνισε ότι «προσευχόμεθα όλοι όπως το χριστιανικό μήνυμα της αγάπης και της αδελφοσύνης να επικρατήσει στην Αγία Γη, στην ευρύτερη Μέση Ανατολή και σε ολόκληρο τον κόσμο».

Αντιφώνηση Πατριάρχη Ιεροσολύμων

Κατά την αντιφώνησή του, ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος Γ΄, εξέφρασε την χαρά και τη συγκίνησή του για την επίσκεψή του στην Ελλάδα και τόνισε ότι «η Εκκλησία αντιλαμβάνεται την εξουσία όχι ως προνόμιον, αλλὰ ως διακονία. Ο άρχων καλείται να φέρει το βάρος της ευθύνης, να διακονεί το κοινό καλό, να ενώνει και να εμπνέει» και σημείωσε ότι στο πρόσωπο του Προέδρου της Δημοκρατίας, ο λαὸς ἀναγνωρίζει το σύμβολο της ενότητος, της συνεχείας και της θεσμικής σταθερότητος του Έθνους.

Ειδικότερα, απευθυνόμενος προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας ανέφερε:

«Μετὰ πολλῆς χαρᾶς καὶ βαθείας συγκινήσεως εὑρισκόμεθα σήμερον πλησίον Ὑμῶν, κομίζοντες ἐκ τῆς Ἁγίας Πόλεως τῆς Ἱερουσαλήμ, ἐκ τοῦ Παναγίου Τάφου τὸν σεβασμὸν καὶ τὴν εὐγνωμοσύνην τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων πρὸς τὸ πρόσωπον Ὑμῶν καὶ πρὸς τὸ ὑψηλὸν λειτούργημα, τὸ ὁποῖον ἐπιτελεῖτε.

Ἡ Ἐκκλησία ἀντιλαμβάνεται τὴν ἐξουσίαν ὄχι ὡς προνόμιον, ἀλλὰ ὡς διακονίαν. Ὁ ἄρχων καλείται νὰ φέρῃ τὸ βάρος τῆς εὐθύνης, νὰ διακονῇ τὸ κοινὸν καλόν, νὰ ἐνώνῃ καὶ νὰ ἐμπνέῃ. Ἐν τῷ προσώπῳ τοῦ Προέδρου τῆς Δημοκρατίας ὁ λαὸς ἀναγνωρίζει τὸ σύμβολον τῆς ἑνότητος, τῆς συνεχείας καὶ τῆς θεσμικῆς σταθερότητος τοῦ Ἔθνους.

Ἡ Ἱερουσαλήμ, ἡ Βιβλικὴ Πόλις τοῦ μυστηρίου τῆς Θείας Οἰκονομίας, καὶ τὸ κλεινὸν ἄστυ τῶν Ἀθηνῶν, τὸ διαχρονικὸν σύμβολον τῆς σοφίας τῶν βροτῶν, συναντῶνται μυστικῶς εἰς τὸ πρόσωπον ἐκείνων τῶν Ἑλλήνων οἵτινες προσῆλθον πρὸς τὸν Χριστὸν καὶ ἤκουσαν τὸν λόγον αὐτοῦ·

«Νῦν ἐλήλυθεν ἡ ὥρα ἵνα δοξασθῇ ὁ Υἱὸς τοῦ Ἀνθρώπου» (Ἰω. ιβ΄, 23).

Αὐτὴν ἀκριβῶς τὴν δόξαν τῆς Σαρκώσεως, τοῦ Σταυροῦ καὶ τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Θείου Λόγου διακονεί ἡ Γεραρα Ἁγιοταφιτικὴ Ἀδελφότης διαφυλάττουσα τὰ ἀπαράγραπτα καὶ ab antiquo δικαιώματα καὶ προνόμια, τὰ ὁποῖα συνδέονται ἀρρήκτως μὲ τὴν παρουσίαν των Ρωμαίων Ορθοδόξων εἰς τοὺς Ἁγίους Τόπους καὶ τὰ ὁποῖα ἡ Θεία Πρόνοια ενεπιστεύθη στο γένος των ελλήνων.

Ἐξοχώτατε Κύριε Πρόεδρε,

Ἐκφράζομεν πρὸς Ὑμᾶς τὰς θερμοτάτας εὐχαριστίας ἡμῶν διὰ τὴν φιλοξενίαν, τὴν τιμὴν καὶ τὸ ἀδιάπτωτον ἔμπρακτον ἐνδιαφέρον ποικιλοτρόπως και παντοιοτρόπως,τῆς Ὑμετέρας Ἐξοχότητος διὰ τὰ ζητήματα τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων, τῶν Παναγίων Προσκυνημάτων καὶ τῆς χριστιανικῆς παρουσίας εἰς τοὺς Ἁγίους Τόπους.

Ἂς ὑψώσωμεν, λοιπόν, τὸ ποτήριον τοῦτο εἰς ὑγείαν τοῦ Προέδρου τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας, εἰς ὑγείαν τοῦ Ἑλληνικοῦ Λαοῦ καὶ εἰς μαρτυρίαν τῶν ἀδιαρρήκτων δεσμῶν οἱ ὁποῖοι συνδέουν τὴν Ἑλλάδα μὲ τοὺς Ἁγίους Τόπους καὶ τὸ Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύμων.

Ὁ Θεὸς νὰ εὐλογῇ τὴν Ἑλλάδα καὶ νὰ χαρίζῃ εἰρήνην, πρόοδον καὶ εὐημερίαν εἰς τὸν λαὸν της.

Εἰς πολλὰ ἔτη».