Μαρινάκης: Οι εκλογές θα διεξαχθούν το 2027 – Η κυβέρνηση υλοποιεί τις δεσμεύσεις της για αύξηση μισθών και επενδύσεων

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«Τον πολίτη δεν τον ενδιαφέρει ιδιαίτερα η εναλλαγή προσώπων, η αποτελεσματικότητα τον ενδιαφέρει»

Με φόντο τις πολιτικές εξελίξεις και τον πρόσφατο ανασχηματισμό, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σε συνέντευξή του στην ΕΡΤNews αναφέρθηκε σε σειρά θεμάτων που αφορούν τη λειτουργία της κυβέρνησης, το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών, την οικονομία, τα εθνικά ζητήματα, τα ΜΜΕ και την αντιπολίτευση, υπογραμμίζοντας ότι κριτήριο της κυβερνητικής πολιτικής παραμένει η αποτελεσματικότητα και η συνέπεια απέναντι στους πολίτες.

Ο κ. Μαρινάκης, αναφερόμενος στον ανασχηματισμό, τόνισε ότι μόνο οι τελικές αποφάσεις του πρωθυπουργού έχουν σημασία, σημειώνοντας πως τα δημοσιεύματα συχνά διαψεύδονται από τις εξελίξεις. Δήλωσε ότι η σύνθεση της κυβέρνησης αποτελεί μια σύνθετη διαδικασία, κατά την οποία ο Κυριάκος Μητσοτάκης σταθμίζει πρωτίστως την αποτελεσματικότητα των στελεχών. Παράλληλα, εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του για τις ευκαιρίες που του δόθηκαν, επισημαίνοντας πως «τον πολίτη δεν τον ενδιαφέρει ιδιαίτερα η εναλλαγή προσώπων, η αποτελεσματικότητα τον ενδιαφέρει».

Για το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών, ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει καμία σύνδεση ανάμεσα στον εκλογικό χρόνο και πρόσωπα της κυβέρνησης, υπογραμμίζοντας ότι οι εκλογές θα διεξαχθούν το 2027. Όπως ανέφερε, η απόφαση αυτή βασίζεται τόσο στη θεσμική συνέπεια απέναντι στους πολίτες όσο και στην ανάγκη να ολοκληρωθεί το κυβερνητικό έργο. Επισήμανε ότι η κυβέρνηση επιδιώκει να υλοποιήσει τις δεσμεύσεις της για μισθούς, επενδύσεις και μεγάλα έργα υποδομής, τονίζοντας πως «η απάντηση θα δοθεί στην πράξη και θα είναι το 2027». Όπως χαρακτηριστικά είπε: «Οι εκλογές θα γίνουν το 2027 για δύο λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι γιατί θεωρώ ότι αυτό είναι το συνεπές απέναντι στους πολίτες. Να ξέρουν δηλαδή κάθε πότε αξιολογείται μια Κυβέρνηση, στο τέλος ενός κύκλου και να μπει κάτι τέτοιο, όπως έγινε και το 2023, ως ένας νέος άτυπος κανόνας θεσμικότητας, εκτός πολύ έκτακτων καταστάσεων που μπορεί να έχουν συμβεί στο παρελθόν, αν και νομίζω ότι οι περισσότερες πρόωρες εκλογές δεν ήταν λόγω έκτακτων καταστάσεων. Και ο δεύτερος λόγος είναι βαθύτατα πολιτικός και είναι μια προσωπική στρατηγική επιλογή του Κυριάκου Μητσοτάκη. Παράδειγμα. Μιλάμε για τον κατώτατο μισθό. Έχουμε μια υπόσχεση για 950 ευρώ ίσως και παραπάνω, 1.500 ευρώ μέσο μισθό. Είμαστε στα 930 ευρώ θα πάμε τα 950, ίσως και παραπάνω. Θέλουμε να έχουμε παραδώσει κάποια συγκεκριμένα μεγάλα έργα, όπως το Μετρό προς την Καλαμαριά, και ευρύτερα κάποια άλλα έργα. Για όλα αυτά, κάθε μήνας παραπάνω είναι σημαντικός».

Απαντώντας στην κριτική ότι ο ανασχηματισμός αποσκοπούσε στην ενίσχυση του «δεξιού προφίλ» της ΝΔ, ο κ. Μαρινάκης υποστήριξε ότι οι επιλογές προσώπων βασίζονται στην παρουσία και τη στάση τους σε δύσκολες περιόδους, καθώς και στις ικανότητές τους. Υπογράμμισε ότι η απάντηση σε όσους διεκδικούν πολιτικό χώρο δίνεται μέσα από τις πολιτικές και όχι μέσω συμβολισμών ή χαρακτηρισμών. Αναφέρθηκε σε πρωτοβουλίες όπως η ενίσχυση της άμυνας, η προστασία των συνόρων, οι συμφωνίες ΑΟΖ και ο θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός, σημειώνοντας ότι η κυβέρνηση επιλέγει τα αποτελέσματα αντί για τις «ψευτοπατριωτικές κορώνες».

Στο πεδίο των εθνικών θεμάτων, δήλωσε ότι κατά την επταετή διακυβέρνηση Μητσοτάκη υλοποιήθηκαν περισσότερες παρεμβάσεις σε άμυνα και εξωτερική πολιτική από όσες είχαν γίνει συνολικά τις προηγούμενες δεκαετίες. Υποστήριξε ότι η κυβέρνηση απαντά στις προκλήσεις με στρατηγική και ουσία, φέρνοντας ως παράδειγμα την ανάδειξη του ζητήματος άρσης του τουρκικού casus belli. Όπως ανέφερε, «εμείς απαντάμε με ουσία, με αποτέλεσμα», ενώ χαρακτήρισε την κυβερνητική εξωτερική πολιτική υπεύθυνη και αποτελεσματική. «Αυτό δεν σημαίνει ότι οι προηγούμενοι πρωθυπουργοί δεν είχαν τις ίδιες προθέσεις με τον εν ενεργεία». «Ποια είναι η διαφορά; Εδώ οι προθέσεις είναι κοινές. Όλοι θέλουμε το εθνικά επωφελές. Η διαφορά μας ποια είναι; Ότι εμείς έχουμε μια στρατηγική που αυτό στην πράξη είναι και αποδοτικό. Τώρα αυτό μπορεί να ενοχλεί, όμως θεωρώ ότι αντικειμενικά και με βάση και τις δημοσκοπήσεις, η αποδοχή της πολιτικής μας σε αυτά τα πεδία είναι ευρύτερη, είναι μεγαλύτερη ακόμα και της δημοσκοπικής μας αποδοχής και σε αυτό το μονοπάτι θα συνεχίσουμε, της υπεύθυνης και αποτελεσματικής εξωτερικής πολιτικής», τόνισε.

Για την οικονομία και την ακρίβεια, ο κ. Μαρινάκης αναγνώρισε ότι πολλά νοικοκυριά, ιδιαίτερα όσοι επιβαρύνονται από υψηλά ενοίκια και αυξήσεις τιμών, αντιμετωπίζουν σημαντικές δυσκολίες. Τόνισε ωστόσο ότι το φαινόμενο δεν αφορά μόνο την Ελλάδα, αλλά συνδέεται με ευρύτερες ευρωπαϊκές και διεθνείς εξελίξεις. Ανέφερε ότι η κυβερνητική στρατηγική στηρίζεται στην αύξηση των επενδύσεων και των εξαγωγών, επισημαίνοντας πως οι επενδύσεις αυξήθηκαν από το 11% στο 18% του ΑΕΠ και οι εξαγωγές από το 20% στο 40% του ΑΕΠ. Υποστήριξε ότι η ανάπτυξη αυτή οδήγησε στη δημιουργία 600.000 θέσεων εργασίας και στη δυνατότητα επιστροφής πόρων στην κοινωνία μέσω φοροελαφρύνσεων και μόνιμων μέτρων στήριξης. «Πρέπει να δοθούν κι άλλα, εννοείται, πρέπει η μεσαία τάξη να έχει κι άλλες φοροελαφρύνσεις, πρέπει τα χαμηλά εισοδήματα να στηριχθούν περισσότερο με μόνιμα μέτρα και όχι επιδοματική πολιτική, για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτό το «κύμα» ακρίβειας. Η διαφορά λοιπόν στη δική μου απάντηση με τις διαπιστώσεις της αντιπολίτευσης είναι ότι εγώ σας δείχνω έναν τρόπο, μπορεί αυτός ο τρόπος να μην είναι μαγική συνταγή, δεν υπάρχουν μαγικές συνταγές, αλλά έχει αρχή, μέση και τέλος και με ταπεινότητα το λέω στον κόσμο ότι είναι και ο μόνος τρόπος να διαχειριστούμε με την καλύτερη δυνατή συνθήκη αυτή την πρωτοφανή, το ξαναλέω, κατάσταση αύξησης των τιμών, όχι μόνο στην Ελλάδα, σε όλη την Ευρώπη», είπε.

Σχετικά με τις φοροελαφρύνσεις, δήλωσε ότι ήδη εφαρμόζονται σημαντικές μειώσεις φόρων για μισθωτούς, συνταξιούχους και ελεύθερους επαγγελματίες, οι οποίες, όπως είπε, συνέβαλαν στη βελτίωση των οικονομικών δεικτών και στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας με ρυθμό υψηλότερο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Τόνισε ότι στόχος της κυβέρνησης είναι να αξιοποιήσει τον πρόσθετο δημοσιονομικό χώρο των επόμενων ετών για νέες φοροελαφρύνσεις, με ιδιαίτερη έμφαση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Αναφερόμενος στα ΜΜΕ, ο κ. Μαρινάκης δήλωσε ότι βρίσκονται σε τελικό στάδιο οι συζητήσεις για νέα συλλογική σύμβαση εργασίας στα δημόσια μέσα ενημέρωσης, εκφράζοντας την εκτίμησή του προς εργαζόμενους και διοικήσεις της ΕΡΤ και του ΑΠΕ. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση προχωρά στην επίλυση εκκρεμοτήτων δεκαετιών, όπως η αδειοδότηση των περιφερειακών τηλεοπτικών σταθμών, σημειώνοντας ότι πρόκειται για μια εκκρεμότητα 28 ετών. Επισήμανε ότι η διαδικασία αξιολόγησης θα γίνεται από το ΕΣΡ και όχι από την εκάστοτε κυβέρνηση, με στόχο τη διαφάνεια και την αξιοκρατία.

Για τον Αλέξη Τσίπρα και τα σενάρια περί επιλογής αντιπάλου ενόψει των εκλογών του 2027, ο κ. Μαρινάκης υπογράμμισε ότι η Νέα Δημοκρατία δεν μπορεί να βασίσει τη στρατηγική της στην επιλογή αντιπάλου, αλλά οφείλει να κριθεί από το έργο της και την αντιμετώπιση των προβλημάτων των πολιτών. Άσκησε έντονη κριτική στον πρώην πρωθυπουργό, συνδέοντάς τον με πρόσωπα και πολιτικές της περιόδου διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, ενώ σημείωσε ότι δεν έχει υπάρξει ουσιαστική αυτοκριτική για τις επιλογές εκείνης της περιόδου. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη δήλωση του κ. Τσίπρα ότι θα έπρεπε να είχαν κλείσει οι τράπεζες από την πρώτη ημέρα της διαπραγμάτευσης του 2015, σχολιάζοντας ότι αυτή «είναι ενδεικτική του τι μας περιμένει».

Τέλος, σχετικά με την παραίτηση του Ε. Μπακογιάννη, ο κ. Μαρινάκης δήλωσε ότι, με βάση τα στοιχεία που γνωρίζει, δεν προκύπτει κανένα άλλο ζήτημα πέρα από τους προσωπικούς λόγους που επικαλέστηκε ο ίδιος. Τόνισε ότι πρόκειται για έναν άνθρωπο που προσπάθησε να επιτελέσει το έργο του «με τον καλύτερο και πιο αξιοπρεπή τρόπο» και εκτίμησε ότι δεν υπάρχει λόγος να συνδεθεί η αποχώρησή του με άλλες ερμηνείες ή σενάρια.