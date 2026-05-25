Τσουκαλάς: Δεν πιστεύω στην ποδοσφαιροποίηση της πολιτικής – Συγκρούονται δύο κόσμοι: της προόδου με το ΠΑΣΟΚ και της συντήρησης με τη ΝΔ

0

«Η βάση της Νέας Δημοκρατίας δεν αντέχει άλλο τη μετάλλαξη σε ένα κόμμα όμηρο της Ακροδεξιάς»

«Βλέπουμε μια κυβέρνηση που δεν αποτυγχάνει μόνο στο κομμάτι της υπεράσπισης των θεσμών -όπου η ζημιά είναι ανυπολόγιστη μετά το "κουκούλωμα" δύο σκανδάλων χωρίς καμία αιτιολογία-, αλλά αποτυγχάνει και στην οικονομία και την κοινωνική πολιτική», υποστήριξε ο Κώστας Τσουκαλάς μιλώντας στην ΕΡΤNews.

Ερωτηθείς για το ενδεχόμενο πρότασης δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής είπε ότι «δεν πρόκειται να δούμε κάτι τέτοιο σήμερα» και ότι «αυτές οι ενέργειες δεν προαναγγέλλονται, αλλά γίνονται όταν έρθει η κατάλληλη ώρα». Προσέθεσε ότι «η πρόταση δυσπιστίας είναι ένα πολύ χρήσιμο και κρίσιμο εργαλείο, το οποίο όμως έχει έναν περιορισμό ως προς τη συχνότητα χρήσης του» και ότι «περιμένουμε και τις υπόλοιπες αποκαλύψεις που έρχονται».

Σχολιάζοντας την κατάσταση στη ΝΔ, ο κ. Τσουκαλάς υπογράμμισε ότι «η κυβέρνηση έχει συσσωρεύσει μεγάλα εσωτερικά ζητήματα. Δεν είναι μόνο ο κ. Σαμαράς που βρίσκεται ήδη εκτός της Νέας Δημοκρατίας. Η βάση της Νέας Δημοκρατίας δεν αντέχει άλλο τη μετάλλαξη σε ένα κόμμα όμηρο της Ακροδεξιάς. Δεν υπάρχει "Κέντρο και Άδωνις Γεωργιάδης", δεν υπάρχει "Κέντρο και τοξικότητα", δεν υπάρχει "Κέντρο και πόλωση με διχασμό"».

Σχετικά με την κριτική περί «αριστερής στροφής» του ΠΑΣΟΚ, υποστήριξε ότι δεν θεωρεί ότι είναι ορθή «αυτή η κριτική» και πως «το να υπερασπίζεσαι τη δημοκρατία δεν σε καθιστά "αριστερό" ή "δεξιό", είναι αυτονόητη εθνική υποχρέωση». «Το να μην θέλουμε να κλέβουν τον ΟΠΕΚΕΠΕ ή το να μην επιθυμούμε τη συγκάλυψη ενός σκανδάλου όπου κάποιοι παρακολουθούσαν τις ένοπλες δυνάμεις, είναι καθήκον μας», σημείωσε. Τόνισε ότι «προφανώς, παραμένουμε ένα προοδευτικό, κεντροαριστερό κόμμα, μια Αριστερά της ευθύνης και της προοπτικής». Αφού απαρίθμησε βασικές θέσεις του κόμματός του που έρχονται σε αντιδιαστολή με κυβερνητικές πολιτικές προσέθεσε ότι «όσον αφορά την επέκταση των συλλογικών συμβάσεων στον επισιτισμό που υπέγραψε το Υπουργείο Εργασίας, πρόκειται για μια θετική εξέλιξη, η οποία άλλωστε αποτελούσε δική μας, πάγια θέση. Είναι η ίδια σύμβαση που ίσχυε και επεκτείνεται». Τόνισε ότι ωστόσο, αυτό που το ΠΑΣΟΚ διεκδικεί παράλληλα είναι η μονομερής προσφυγή στη διαιτησία.

Αναφορικά με τη δημιουργία των νέων κομμάτων, ο κ. Τσουκαλάς υπογράμμισε ότι «ο κόσμος επιλέγει πάντα το γνήσιο». Παράλληλα, σχολίασε ότι ο κ. Τσίπρας «έχει ταυτιστεί με την πιο μεγάλη ήττα που έχει εισπράξει αντιπολίτευση στη χώρα μας» και πως «γι' αυτό τον λόγο, βλέπουμε και το πώς περιβάλλεται για αυτή τη "μη σύγκρουση" με τη Νέα Δημοκρατία, η οποία χτυπάει αυτόν που φοβάται πραγματικά». «Ο κόσμος, όμως, έχει και αισθητήριο και πολιτικό ένστικτο, και γι' αυτό θα επιλέξει να στηρίξει το ΠΑΣΟΚ», ανέφερε. Στο ίδιο πλαίσιο, προσέθεσε ότι «είναι ξεκάθαρο πλέον ότι απέναντι σε μια κυβέρνηση με καθεστωτικά χαρακτηριστικά, το ΠΑΣΟΚ και ο Νίκος Ανδρουλάκης στέκονται ως το πραγματικό αντίβαρο». Είπε ότι όλα τα μεγάλα θέματα τα έβαλε το ΠΑΣΟΚ στο τραπέζι: το ζήτημα των τραπεζών και των δανείων, το θέμα των συλλογικών συμβάσεων και των ωρών απασχόλησης, το ζήτημα της ακρίβειας και την πρόταση για μείωση του ΦΠΑ. «Είναι πολύ καθαρό ότι τα προσωποπαγή κόμματα που δημιουργούνται ερήμην των κοινωνικών διεργασιών και αναγκών δεν θα έχουν διάρκεια», εκτίμησε.

Κληθείς να σχολιάσει την επικοινωνιακή στρατηγική του κ. Τσίπρα, ο κ. Τσουκαλάς είπε ότι δεν πιστεύει στην ποδοσφαιροποίηση της πολιτικής ζωής και συμπλήρωσε πως «όταν παραδίνεσαι στο μάρκετινγκ, σημαίνει ότι υποτιμάς την πολιτική ουσία». «Εμείς θεωρούμε ότι οι συγκρούσεις με τη Νέα Δημοκρατία είναι πολιτικές, ιδεολογικές και αξιακές. Εδώ συγκρούονται δύο εντελώς διαφορετικοί κόσμοι: από τη μία, ένας κόσμος της προόδου, που θέλει διατηρήσιμη ανάπτυξη, ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών, πραγματικές μεταρρυθμίσεις και ένα ισχυρό, σύγχρονο κοινωνικό κράτος και από την άλλη, η βαθιά συντήρηση, οι υποκλοπές, ο αυταρχισμός, οι ανισότητες και η εξυπηρέτηση συγκεκριμένων οικονομικών συμφερόντων» υπογράμμισε.

Αναφορικά με την προσφυγή του Νίκου Ανδρουλάκη στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για τις παρακολουθήσεις, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ σημείωσε ότι «περιμένουμε τις εξελίξεις σύντομα». «Η κυβέρνηση ισχυρίζεται ότι έχει ενημερώσει και αναφέρεται αποκλειστικά στη διάταξη η οποία είναι απλά ένας αριθμός. Όμως, το ΣτΕ αναφέρει ρητά στην απόφασή του ότι απαιτείται η χορήγηση τόσο της διάταξης όσο και του αντιγράφου της αίτησης, ώστε να φαίνονται οι λόγοι της παρακολούθησης. Το πιο εξοργιστικό όμως είναι ότι από τις δηλώσεις του κ. Δεμίρη προκύπτει ότι μπορεί και οι παρακολουθήσεις των υπολοίπων, του κ. Γεωργιάδη, του κ. Χατζηδάκη, να έγιναν μετά από προφορική εντολή. Υπήρχε, δηλαδή, ένα οργανωμένο κέντρο, ένας μηχανισμός που στοχοποιούσε και παρακολουθούσε συστηματικά», είπε. Χαρακτήρισε «αδιανόητο», μεταξύ άλλων, ο κ. Φλωρίδης «να αναρωτιέται δημόσια "τι ανάγκη είχε η κυβέρνηση να παρακολουθεί με το Predator, αφού παρακολουθούσε ήδη μέσω της ΕΥΠ;"».