Τσουκαλάς: Το δίλημμα Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης είναι το δίλημμα μεταξύ της Ελλάδας των λίγων που πλουτίζουν και των πολλών που αγνοούνται

«Η δική μας Ελλάδα είναι η πατρίδα της αυτοπεποίθησης και της δίκαιης κοινωνίας»

Την κυριακάτικη ανάρτηση του Πρωθυπουργού σχολίασε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Κώστας Τσουκαλάς αναφέροντας ότι «υπό την πίεση της αντιπολίτευσης που άσκησε το ΠΑΣΟΚ για την αποτυχία του προγράμματος "Σπίτι μου ΙΙ", ανέκρουσε πρύμναν και αναγκάστηκε να δεχθεί την πρόταση μας για παράταση έως το τέλος Αυγούστου για τους δικαιούχους με εγκεκριμένες αιτήσεις».

Ο ίδιος πρόσθεσε πως «απέναντι στα ημίμετρα της κυβέρνησης που ως θεατής παρακολουθεί το στεγαστικό πρόβλημα να υπονομεύει την κοινωνική συνοχή και τη δημογραφική ισορροπία, ο Νίκος Ανδρουλάκης έχει προτείνει τις βέλτιστες ευρωπαϊκές πρακτικές αντιμετώπισης του προβλήματος: Τα προγράμματα κοινωνικών κατοικιών, τα αντικίνητρα και οι περιορισμοί στις βραχυχρόνιες μισθώσεις και τα κίνητρα για να ανοίξουν κλειστά ακίνητα».

Επεσήμανε ότι «Αφού "θυμώνει" τόσο με την ακρίβεια γιατί δεν προχωρά, όπως ζητάει το ΠΑΣΟΚ, σε ουσιαστικούς ελέγχους σε όλους τους κρίκους της προμηθευτικής αλυσίδας και αναλώνει τον "θυμό" του σε γραφειοκρατικούς ελέγχους μόνο στα ράφια των super market; Γιατί δεν ελέγχει για εσωτερικές υπερτιμολογήσεις τις πολυεθνικές; Γιατί δεν ενισχύει την Επιτροπή Ανταγωνισμού; Γιατί διατηρεί υψηλούς συντελεστές ΦΠΑ σε είδη πρώτης ανάγκης και δεν τιμαριθμοποιεί τη φορολογική κλίμακα όπως έχει προτείνει ο Νίκος Ανδρουλάκης;».

Σημείωσε ότι έχει επιλέξει συνειδητά για τη χώρα το μοντέλο της φτηνής εργασίας, της χαμηλής παραγωγικότητας και της ανεξέλεγκτης δράσης των καρτέλ. «Κλείνει το μάτι στην κερδοσκοπία. Κράτα τους μισθούς και τις συντάξεις κάτω από την αύξηση του τιμάριθμου προς χάριν της κερδοφορίας των συμφερόντων που εκπροσωπεί η κυβέρνηση του. Η δική του Ελλάδα είναι μια πατρίδα που ερημώνει με τα νοικοκυριά να φτωχοποιούνται βίαια. Η δική μας Ελλάδα είναι η πατρίδα της αυτοπεποίθησης και της δίκαιης κοινωνίας» πρόσθεσε και τόνισε ότι «Το δίλημμα Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης είναι το δίλημμα μεταξύ της Ελλάδας των λίγων που πλουτίζουν και των πολλών που αγνοούνται, δεινοπαθούν και δικαιούνται να ζήσουν καλύτερα».