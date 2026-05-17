Διεγράφη από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ ο Παύλος Πολάκης

«Προσβλητική και επιθετική η ανάρτησή του», είπε ο Φάμελλος - «Έχω σπάσει το παγκόσμιο ρεκόρ, τρεις αρχηγοί με έχουν διαγράψει», είπε ο βουλευτής

Εκτός από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ είναι ο Παύλος Πολάκης μετά την διαγραφή του Παύλου Πολάκη από τον Σωκράτη Φάμελλο, έπειτα από ανάρτηση που έκανε στο Facebook ο βουλευτής Χανίων.

Ο Παύλος Πολάκης εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά του Σωκράτη Φάμελλου, γράφοντας «τι ακριβώς υπηρετείς με την αφωνία, έλλειψη πρωτοβουλίας και την αναποφασιστικότητα;».

Η ανάρτηση του Παύλου Πολάκη

Η δήλωση του Φάμελλου

«Η προσβλητική και επιθετική ανάρτηση του Παύλου Πολάκη δεν μπορεί να γίνει ανεκτή. Το αισχρό υπονοούμενο ότι έχω κρυφή ατζέντα και υπηρετώ συμφέροντα και αποφάσεις που δεν έχουν ληφθεί στα συλλογικά Όργανα είναι απολύτως ανυπόστατο και απαράδεκτο.

Ο Παύλος Πολάκης κάνει λόγο για «αφωνία» και «έλλειψη πρωτοβουλίας» την εβδομάδα που εγώ και οι σύντροφοί μου βρεθήκαμε δίπλα στους εργαζόμενους στο Λαϊκό νοσοκομείο, πραγματοποιήσαμε επίσκεψη στη Λέσβο για τον αφθώδη πυρετό, συναντηθήκαμε με την Πανελλήνια Συνδικαλιστική Ομοσπονδία Νοσηλευτικού Προσωπικού, πραγματοποίησα δύο ομιλίες στη Βουλή, συναντηθήκαμε με την ΠΟΕ-ΟΤΑ στηρίζοντας τους εργαζόμενους και την Αυτοδιοίκηση.

Ενώ την ίδια εβδομάδα με δήλωσή μου ξεκαθάρισα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ είναι έτοιμος να συμβάλλει σε μία ενωτική προοδευτική απάντηση, η οποία επείγει για να φύγει το συντομότερο αυτή η καταστροφική κυβέρνηση. Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στην τελευταία Κεντρική Επιτροπή, με συντριπτική πλειοψηφία, αποφάσισε ότι η μόνη προοπτική είναι η ανασύνθεση και η ενότητα του προοδευτικού χώρου και όχι οι μοναχικές πορείες και η περιχαράκωση.

Επιμένω σε αυτή την επιλογή και αγωνίζομαι για την επιτυχία της, διότι αυτή είναι και η κοινωνική απαίτηση. Δεν θα επιτρέψω προσωπικές στρατηγικές και φήμες να σκιάσουν τη σοβαρότητα και τη συνέπεια του κόμματος και των συλλογικών του αποφάσεων, επιδιώκοντας ένα διαφορετικό πολιτικό σχέδιο. Και δεν επιτρέπω σε κανέναν να θίγει την πολιτική μου ηθική και αξιοπρέπεια».

Πολάκης: «Έχω σπάσει το παγκόσμιο ρεκόρ – Τρεις αρχηγοί κόμματος με έχουν διαγράψει»

Σχολιάζοντας την διαγραφή του ο Παύλος Πολάκης υπογράφει ως μέλος της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ και δίνει ραντεβού στα όργανα -στην λογική πως η διαγραφή από την ΚΟ δεν συνιστά διαγραφή από το κόμμα.

«Εσπασα το παγκοσμιο ρεκορ!! Τρεις προεδροι στη σειρα με διαγραφουν απο την Κοινοβουλευτική ομαδα.(!!!)», αναφέρει στην ανάρτησή του ο βουλευτής Χανίων.

Ο Παύλος Πολάκης επισημαίνει ότι ο τελευταίος πρόεδρος που προχώρησε στη διαγραφή του το έκανε «χωρίς απολύτως καμία δικαιολογία». Επικρίνει το γεγονός ότι, όπως υποστηρίζει, ανέχεται βουλευτές να δηλώνουν πως έχουν μετακινηθεί σε άλλα κόμματα ή στελέχη να λειτουργούν ως εκπρόσωποι άλλων πολιτικών φορέων, ενώ ο ίδιος διαγράφηκε επειδή ζητούσε τη σύγκλιση της Πολιτικής Γραμματείας.

«Δυστυχώς τόσος ειναι και προφανως παρακολουθεί τη διάλυση χωρις να θέλει ή να μπορεί να αντιδρασει!», προσθέτει, κατηγορώντας τον πρόεδρο για αδράνεια.

Στην ίδια ανάρτηση, ο βουλευτής αναφέρει ότι «με βγαζει απο την Κοινοβουλευτική Ομαδα χωρις καμια ενημερωση πριν, οπως και ο προηγουμενος», αφήνοντας αιχμές για τον τρόπο λήψης της απόφασης.

Κλείνοντας, ο Παύλος Πολάκης τονίζει πως «ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ ήμουν και θα είμαι» και σημειώνει ότι «όλους ο λαός θα μας κρίνει στο τέλος, όπως έκρινε και στο παρελθόν και τους προηγούμενους προέδρους και εμένα». Καταλήγει λέγοντας: «Θα τα πούμε στην Πολιτικη Γραμματεια».