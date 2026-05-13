Κατρίνης: Η υπεράσπιση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων είναι αυτονόητη εθνική υποχρέωση

«Δεν είναι πεδίο επικοινωνιακής διαχείρισης»

«Η παρενόχληση από τουρκική πυραυλάκατο του σκάφους ‘OceanLink', το οποίο εκτελούσε εργασίες πόντισης καλωδίου οπτικής ίνας, 7 ναυτικά μίλια ανατολικά της Αστυπάλαιας, συνιστά μία ακόμα ξεκάθαρη απόπειρα αμφισβήτησης των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας μας στο Αιγαίο από την Τουρκία, ένα κράτος-μέλος του ΝΑΤΟ που επιθυμεί να συμμετάσχει στα ευρωπαϊκά αμυντικά προγράμματα».

Αυτό αναφέρει ο υπεύθυνος Κ.Τ.Ε. Εθνικής 'Αμυνας του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής Μιχάλης Κατρίνης σε ανακοίνωση του, σημειώνοντας ότι «ορθά παρενέβη η φρεγάτα ‘Αδρίας' για να λήξει το περιστατικό» και πως «η Ελλάδα οφείλει να απαντά με αποφασιστικότητα, απόλυτη επιχειρησιακή ετοιμότητα, χωρίς να αφήνει τον παραμικρό χώρο σε σενάρια «κανονικοποίησης» της τουρκικής αναθεωρητικής στρατηγικής».

Ο κ. Κατρίνης τονίζει ότι «πέρα από την θεσμική ενημέρωση των κοινοβουλευτικών κομμάτων, η κυβέρνηση οφείλει να ενεργοποιήσει άμεσα τους Ευρωπαίους εταίρους, ώστε να αντιμετωπιστεί η επαναλαμβανόμενη τουρκική προκλητικότητα εις βάρος της Ελλάδας, των κυριαρχικών της δικαιωμάτων, των ευρωπαϊκών συνόρων».

Υπογραμμίζει ότι «η υπεράσπιση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας δεν είναι πεδίο επικοινωνιακής διαχείρισης», αλλά «αυτονόητη εθνική υποχρέωση, που πρέπει να συνδυάζεται με σαφή στρατηγική, αποτρεπτική ισχύ και θεσμική σοβαρότητα».

«Η Τουρκία πρέπει να γνωρίζει ότι στο Αιγαίο δεν υπάρχουν ούτε «γκρίζες ζώνες», ούτε επιχειρησιακά κενά. Και η ελληνική κυβέρνηση πρέπει να γνωρίζει ότι η αναγκαία εθνική συνεννόηση προϋποθέτει πλήρη ενημέρωση, καθαρή στάση, σταθερή αποτρεπτική πολιτική και ενεργοποίηση συμμάχων και εταίρων», σημειώνει ο αρμόδιος τομεάρχης του ΠΑΣΟΚ.